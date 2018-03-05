Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

Трансферное окно в Европе давно закрыто, но это не мешает клубам сливать футболистов в Китай. Именно в том направлении отправились два игрока «Атлетико» — Николас Гайтан и Янник Феррейра-Карраско. И если трансфер аргентинца никого не удивил, то отъезд 24-летнего бельгийца оставил очень много вопросов.

Еще в прошлом сезоне Диего Симеоне души не чаял в бельгийском футболисте. «Он прибавил благодаря упорной работе и самопожертвованию, начал реализовывать свой потенциал. Янник — очень упорный человек, он отрабатывает в защите и продолжает расти. Он на многое способен, нужно лишь сохранить его основное достоинство — амбиции. Главное — не сколько он забивает, а сколько сил отдает ради команды», — нахваливал полузащитника Эль Чоло.

Летом заинтересованность в подписании футболиста обозначили «Челси» и «Ювентус», а «Бавария» готова была предложить «Атлетико» за этот трансфер 50 млн евро. При этом, по слухам, отступные в контракте бельгийца равнялись 110 млн евро. Однако «рохибланкос» и не думали рассматривать никаких предложений о продаже игрока: запрет на регистрацию новичков не позволял мадридцам разбрасываться ценными активами.

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Карраско ожидаемо проигнорировал внимание всех «ухажеров» и остался в «Атлетико». Но затем что-то пошло не так. Разговоры о дерзком нраве Янника ходили давно, но именно в этом сезоне он продемонстрировал его особенно ярко. После матча 7-го тура против «Леганеса» у полузащитника случился конфликт с капитаном команды Габи. Сообщалось, что он также имел разногласия с Коке и тренером по физподготовке. Разумеется, не обошлось и без столкновений с Симеоне. А напоминать о непростом характере Эль Чоло, наверное, ни к чему.

В октябре Карраско окончательно вывел из себя не только Симеоне, но и партнеров по команде. Бельгийца заменили по ходу гостевого матча ЛЧ с «Карабахом», но поле он покидал вальяжно и неторопливо. Болельщики «кольчонерос» были в гневе, ведь к тому времени на табло горели нули и «Атлетико» нужно было забивать. После окончания встречи Яннику досталось в раздевалке от одноклубников, а затем последовало более строгое наказание. Уставший от выходок строптивого футболиста Симеоне вывел его из состава. Позднее оказалось, что на самом деле Карраско травмировал колено, из-за чего оставался вне заявки «Атлетико» на следующие пять матчей.

Но даже будучи вне игры, бельгиец продолжал раздражать окружающих и искать поводы для конфликтов. К примеру, он был недоволен тем фактом, что руководство клуба не разрешило ему долечивать травму в Бельгии. В «Атлетико» были убеждены, что его скорое и полноценное восстановление возможно только под присмотром врачей на клубной базе. Полузащитник же посчитал это предвзятым отношением к себе и затаил очередную обиду.

На фоне всех этих эксцессов информация о готовности «Атлетико» расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно не казалась такой уж сенсацией. Удивило место продолжения карьеры Карраско – Китай. «Я решил покинуть «Атлетико» и начать новое приключение с «Далянь Ифан». Китайский чемпионат процветает, условия для работы отличные, имеется современная инфраструктура для игроков и болельщиков. Уровень чемпионата растет с каждым сезоном. Проект клуба – признак доверия и уважения ко мне, шанс развивать мои способности и мое будущее. Наряду с Халком, Лавесси, Витселем я буду способствовать развитию футбола в Китае, который увлечен этим видом спорта», – сказал Карраско. Амбициозный проект начал сезон с поражения от «Шанхай Теллэйс» — 0:8. Перспективное начало.

Переезд из Европы за 3,5 месяца до старта чемпионата мира – решение весьма авантюрное. Смущает и относительно небольшая сумма трансфера – всего 30 млн евро. Тот же «Ювентус» зимой вновь проявлял интерес к игроку и явно был готов заплатить больше. Но здесь все объясняется тем, что новые владельцы «Далянь Ифан» — корпорация WandaGroup. Та самая, что до февраля владела 20% акций «Атлетико» (сейчас это число сократилось до 3%, а остальная часть продана компании израильского бизнесмена Идана Офера Quantum Pacific Group) и чьим именем назван новый стадион мадридцев.

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Судя по недавним интервью, Симеоне вздохнул с облегчением, избавившись от капризного бельгийца. А как лучше всего относиться к этому трансферу, подсказал капитан «Атлетико» Диего Годин: «Я не знаю, что бы делал сам, если бы получил такое же предложение, как Карраско. Меня в свое время хотел подписать «МанСити», но я по-другому расставил свои приоритеты».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press