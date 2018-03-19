Буйство фанатов «Лиона», новый покупатель «Милана», философ Моуринью. Главные новости недели

Фанаты подставляют «Лион», арабский миллиардер положил глаз на «Милан», Моуринью ударился в философию. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

«Лион» рискует остаться без еврокубков

Его фанаты не понравились УЕФА

УЕФА может отстранить «Лион» от участия в еврокубках из-за поведения фанатов клуба. Решение будет принято 19 марта. Перед началом ответного матча 1/8 финала с ЦСКА (2:3) группа из 100–150 фанатов «Лиона» напала на полицейских, в результате чего пострадали несколько стражей порядка, и был применен слезоточивый газ. Год назад «Лион» уже получил условную дисквалификацию после выхода болельщиков на поле в матче с «Бешикташем».

Первоначально французские СМИ сообщали о том, что фанаты «Лиона» пытались организовать столкновения с болельщиками ЦСКА. Были слухи, что в Лионе с армейцами могли разбираться специально приехавшие для этого фанаты «Спартака». Но информация оказалась неверной. А вот что было в действительности: около 150 хулиганов «Лиона» из группировки Bad Gones пытались прорваться к сбору российских фанатов и устроить драку, но на пути появились полицейские и перекрыли дорогу. Французы начали драку средставителями службы правопорядка, после чего восемь полицейских получили ранения, одна полицейская машина была уничтожена, но до российских фанатов добраться болельщикам «ткачей» так и не удалось. Непосредственно во время матча болельщики «Лиона» развернули полотно с надписью на кириллице: «Перед Березиной поход на МосквЧ» (орфография сохранена). Это был ответ на домашний перфоманс армейцев: неделю назад на своей арене они написали на французском «Здесь вас ждет Березина», намекая на победное сражение в войне 1812 года.

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Напомним, что и ЦСКА находится под условной дисквалификацией. В октябре 2014 года армейские фанаты закидали в Риме болельщиков «Ромы», а затем не единожды попадали в истории, связанные с проявлением расизма. Даже странно, что на этот раз скандал прошел без участия фанатов ЦСКА.

Арабский миллиардер хочет приобрести «Милан»

Хотя бы этот не мошенник

Итальянские СМИ сообщают, что один из членов королевской семьи Дубая заинтересовался покупкой «Милана». Саид Аль Фаласи, один из представителей правящей в Дубае семьи Аль Мактум и по совместительству владелец International Triangle, собирается воспользоваться тяжелым финансовым положением сегодняшнего «Милана» и продолжить арабское завоевание европейского футбола.

Однако все не так просто. Все началось с того, что весной прошлого года Сильвио Берлускони передал «Милан» китайскому бизнесмену Юнхуну Ли. Сумма сделки составила 740 млн евро. На волне китайского интереса итальянца абсолютно ничего не смутило в сделке. Но из-за финансовых проблем Ли и его компаньоны не сумели самостоятельно завершить операцию и обратились к американскому хэдж-фонду Elliot Management с просьбой о займе. Масла в огонь подлил президент «Ромы» Джеймс Паллотта, заявивший, что новые владельцы «Милана» взяли кредит почти на 300 млн евро под довольно высокий процент для покупки новых игроков команды. Если долги не будут возвращены до октября этого года, то «Милан» может перейти в собственность фонда Elliot, который выступает кредитором в сделке.

Такое развитие событий ужасает не только итальянцев, но и УЕФА. Союз подгоняет китайцев с выплатой долга слухами о возможном отстранении от еврокубков, но все же решающая встреча руководства «Милана» и чиновников УЕФА была перенесена на июнь. А вот потенциального арабского владельца «россонери» эта историю совсем не пугает: бизнесмен без труда сможет выкупить клуб у американцев. Это дело времени.

Дзюба сможет сыграть с «Зенитом», если заплатит

Цена вопроса — 120 тысяч евро

Стали известны условия, при которых форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба может выйти на поле против «Зенита» — клуба, которому он принадлежит. Согласно арендному соглашению нападающему разрешено будет принять участие в матче, если на счет «Зенита» будет перечислено 120 тысяч евро.

Артем Дюза перешел в «Арсенал» на правах аренды после того, как в «Зените» дали понять, что при нынешнем главном тренере не рассчитывают на нападающего. Получивший новую мотивацию Дзюба неплох на первом отрезке после возобновления чемпионата: в трех матчах за Тулу он забил три гола, в 24 играх за «Зенит» в этом сезоне у форварда был всего 1 результативный удар. Ожидалось, что после травмы Александра Кокорина Дзюба тут же получит вызов в национальную команду страны, но главный тренер сборной России Станислава Черчесов не стал спешить с приглашением. 120 тысяч евро за выход на поле – стандартная опция в арендных договорах «Зенита». Точно такая же сумма стоит в соглашении арендованного «Краснодаром» Олега Шатова.

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Много это или мало? Годовой доход Дзюбы в «Зените» оценивался в 3 млн евро. При переходе в «Арсенал» он согласился на понижение контракта. Но по сути, чтобы выйти на поле и лично доказать Роберто Манчини, от какого игрока тот отказался, Артему надо отдать трехнедельную зарплату. Матч «Арсенал» — «Зенит» намечен на 22 апреля и вполне может стать решающим для обеих команд. Тула не потеряла надежд на то, чтобы пробиться в Лигу Европы, Питер пытается зацепиться за Лигу чемпионов.

Моуринью обороняется и нападает

Разговоры Жозе после вылета из ЛЧ

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью непросто дается вылет из Лиги чемпионов от скромной «Севильи». Всю неделю португалец выступал с пламенными речами перед журналистами. За многие огненные цитаты тренеру готовы простить провалы.

«Я не собираюсь убегать, проваливаться под землю или лить слезы, когда меня освистывают. Я не собираюсь исчезать из тоннеля, сразу куда-то убегать. В следующем матче я буду первым, кто выйдет на поле. Меня не пугают мои прямые обязанности», — говорил Моуринью, и за смелость ему прощалось многое. «Когда мне было 20 лет, в футболе я был никем. Сейчас мне 55. И то, кем я стал, все, чего я достиг, досталось мне благодаря упорному труду, таланту и моему менталитету», — пускался тренер «МЮ» в философию. И тут же переходил в контрнаступление: «Понимаю, много лет людям, которые меня не любят, было тяжело из-за моих побед. Последний титул я завоевал десять месяцев назад. Недавно победил «Челси» и «Ливерпуль», но потом проиграл «Севилье», и теперь настал их момент счастья… Из религии я узнал, что нужно радоваться удачам других, даже если это твои враги. Пусть так. Я очень счастливый человек и полностью доволен тем, кем являюсь».

А кроме того, Жозе Моуринью намекал на свою нужность: «Я пришел в эту команду ради вызова. Я мог бы работать в другой стране, где чемпионский титул был бы у меня в кармане еще до старта сезона. Однако я здесь и никуда не собираюсь». Но угадайте, какой клуб имел в виду Жозе?

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Константин Иванов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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