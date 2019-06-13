Бравое дело. Кто ответственен за громкий скандал с договорными матчами в Испании

В конце мая в Испании прогремел очередной скандал. На этот раз речь шла о договорных матчах, часть из которых была проведена в Примере. Всего же в списке полиции значится до 10 таких игр. По итогам обысков в Уэске, Малаге, Ла-Корунье, Мадриде и Вальядолиде был задержан 21 фигурант дела. Но уже сейчас большинство подозрений падает на пару выпускников академии мадридского «Реала» — Рауля Браво и Карлоса Аранду.

Обманчивое чувство свободы

«Спасибо местной полиции, национальной полиции, гражданской гвардии, чиновникам, судье и прокурору, потому что правда в том, что сделка с ними всеми с первой минуты была впечатляющей. Они относились к нам очень хорошо, и я больше не могу ничего сказать. В суде вы увидите, кто виновен, а кто нет», — заявил Рауль Браво журналистам сразу после своего освобождения под залог размером в 100 тысяч евро.

Словно по щелчку пальцев он снова вошел в свой привычный образ безобидного и дружелюбного парня. Образ, над которым Браво работал долгие годы. Даже во время своего ареста, проходившего в присутствии его жены, он умело изображал недоумение и отыгрывал знакомую роль добропорядочного человека. Но вот люди, жившие в его округе, давно раскусили Рауля. Правда, от каких-либо комментариев их сдерживает чувство страха. «Большинство его очень боится. Лучше ничего не говорить», — сказал один из его соседей.

Приветливо общаясь с журналистами, Браво еще не знал, насколько глупым и неосторожным оказался его партнер Карлос Аранда. Ведь именно его неосмотрительные телефонные переговоры в итоге могут стать решающими доказательствами обвинения.

Становление «плохих парней»

Браво и Аранда познакомились в конце 1990-х, когда вместе играли в академии мадридского «Реала». И с самого начала было понятно, что это знакомство не сулит Раулю ничего хорошего. В интервью испанскому изданию Marca один из знакомых Карлоса, взявший псевдоним Хорхе, искренне недоумевает, почему полиция не задержала Аранду и Браво раньше. По его словам, они и их окружение были вовлечены сразу в несколько дурно пахнущих историй.

Все тот же Хорхе пролил свет на непростое детство Аранды: «Мать Карлоса была наркоманкой и умерла, когда ему было девять лет. У него нет никаких отношений с отцом, они никогда не ладили. Лишь благодаря своим бабушке и дедушке он смог вырасти в нормального парня».

Впрочем, первые проблемы с полицией у Аранды возникли еще в 15 лет, когда его поймали на краже мотоцикла, который он планировал продать, чтобы купить что-то для своей подруги. «Я узнал, что он украл мотоцикл, но решил оставить его в академии. Если бы мы его выгнали, он стал бы преступником», — заявил в интервью в 2004 году экс-тренер «Реала» Висенте дель Боске.

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У Карлоса всегда были проблемы с законом. Он участвовал в перестрелке, полиция ловила его с оружием и наркотиками. А однажды его и вовсе посадили в тюрьму за избиение полицейского. При этом игрок отверг всех, кто пытался дать ему совет, который ему не нравился.

И все это время рядом с ним был Рауль Браво. Даже когда защитник покинул Испанию и продолжил карьеру за границей, Аранда продолжал часто тусоваться со своим другом. Когда Браво жил в Греции, у него была яхта, на содержание которой уходило по 20 тысяч евро в месяц, и на ее борту эти двое часто закатывали вечеринки. При этом в контракте Рауля с «Олимпиакосом» был пункт, подразумевавший досрочный разрыв соглашения, если Браво вступит в драку. На этом лично настоял тогдашний тренер команды Эрнесто Вальверде.

Кислотный диджей

Первый громкий скандал при участии этой шумной парочки произошел еще в 2003 году. Оба были фигурантами операции DJ, не получившей широкой огласки в СМИ. Тогда полиция арестовала троих человек, в том числе одного диджея, обвинявшихся в распространении кокаина и экстази в ночных клубах Мадрида. В ходе операции было изъято 8,5 кг кокаина, 4 тысячи таблеток экстази, огнестрельное оружие, денежные средства, компьютеры, документация и автомобили класса люкс.

За тремя задержанными велась слежка в течение нескольких месяцев, и за это время удалось установить их регулярные контакты с тогдашними игроками «Реала» — Раулем Браво, Карлосом Арандой и в меньшей степени с Борхой Фернандесом. Футболистам не предъявили никаких обвинений, но следователей очень заинтересовал момент использования задержанными автомобилей игроков. Одного из них повязали как раз в машине Браво с 7 кг кокаина, вшитыми в сиденье. Рауль в ответ на это лишь пожал плечами и сказал, что доверил авто своему другу, чтобы тот продал его.

Герои первых полос

Имена Браво и Аранды впервые появились в новостях о договорных матчах еще несколько лет назад. Сообщалось, что в сезоне-2014/15 некий бывший футболист «Леванте», якобы связанный с веселой парочкой, предлагал 3 тысячи евро одному из игроков низших дивизионов за сдачу матча. Считается, что связь была оптимизирована с помощью приложения, удаляющего сообщения после их прочтения и не допускающего скриншотов. Наверняка существуют и другие примеры, ведь схема, которую накрыли в мае 2019-го в Испании, требовала хорошей подготовки.

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В ходе операции «Ойкос» («Дом». — Ред.) по итогам обысков в Уэске, Малаге, Ла-Корунье, Мадриде и Вальядолиде был задержан 21 человек. В трех из пяти обнародованных встречах, попавших под подозрение полиции, фигурирует вылетевшая из Примеры «Уэска». Но еще сильнее в этом деле погрязли Рауль Браво и Карлос Аранда. В распоряжении следователя есть показания, говорящие о том, что эти двое угрожали президенту «Уэски» Агустину Ласаосе долгом в 100 тысяч евро. Сейчас следствие пытается установить, соответствует ли эта сумма выплате ожидающейся ставки или ставок. После того как Ласаоса получил по WhatsApp несколько сообщений с угрозами, в дело вступил игрок «Депортиво» Иньиго Лопес. Полиция считает, что он выступал в роли посредника и имел разговор с главой медицинской службы «Уэски» Хуаном Карлосом Галиндо, сообщив тому, что «плохие парни вернулись за тем, что им принадлежит».

Приватный звонок

Через несколько дней после освобождения Браво и Аранды под залог испанское издание El Mundo опубликовало расшифровку перехваченных телефонных разговоров подозреваемых. В полиции уверены, что на записях Карлос Аранда обсуждает матч «Вальядолида» и «Валенсии». «Смотри, братишка, победа «Валенсии» в первом тайме и во втором, понял? Слушай внимательно, окей? Или так: победа в первом тайме и в матче. Ты в курсе, что это такое? Нельзя, чтобы кто-то узнал об этом. Чтобы никто, понял? Никто, значит никто: ни твои друзья, никто, окей?» — сказал Аранда. А в день игры он связался с одной из сотрудниц салона видеоигр, которым он владеет в Малаге: «Ставишь 10 тысяч евро, забираешь 20».

Позднее Карлос и вовсе проговорился, что были подкуплены семь игроков «Вальядоилида». А связующим звеном выступал их старый знакомый — Борха Фернандес, капитан клуба. Сообщалось, что вознаграждение того составило 50 тысяч евро – треть его годового оклада в «Вальядолиде». После этого Борха налаживал контакт с одноклубниками, а Браво и Аранда делали ставки на нужные линии.

Браво, в отличие от своего друга, был куда менее болтливым и более осторожным. Он не только постоянно менял телефонные номера, но и использовал зашифрованные телефоны. Однако теперь это уже не так важно, ведь оба плотно увязли в этом деле и Рауля Браво не спасет даже его наигранный образ добропорядочного и радушного парня. А полиция пока продолжает расследование.

Всего в списке испанских правоохранителей 10 договорных игр, но из них пока известно только о пяти.

1. «Уэска» – «Химнастик» – 0:1 (Сегунда, 27.05.2018)

За два тура до финиша сезона «Уэска» обеспечила себе путевку в Примеру, тогда как «Химнастик» сражался за выживание в Сегунде. Победный мяч гости забили на 72-й минуте. При этом по ходу второго тайма при счете 0:0 системы наблюдения зафиксировали аномальное количество ставок на победу аутсайдера на Украине и в Азии. А многие конторы даже убрали игру из линии.

2. «Уэска» – «Валенсия» – 2:6 (Примера, 05.05.2019)

За три тура до конца сезона «Уэска» еще сохраняла шансы на выживание, но, похоже, смирилась со своей участью и предпочла подзаработать. К 51-й минуте хозяева «горели» со счетом 0:6. А пять мячей они пропустили еще в первом тайме.

3. «Бетис» – «Уэска» – 2:1 (Примера, 12.05.2019)

А уже в следующем туре арагонцы предприняли максимум усилий, чтобы не увезти очков из Севильи. Сравняв счет в начале второго тайма с пенальти, гости принялись хватать предупреждения, пока с поля не был изгнан защитник Пулидо за прямую красную карточку. Решающий гол влетел в их ворота на 98-й минуте.

4. «Вальядолид» – «Валенсия» – 0:2 (Примера, 18.05.2019)

Хозяева обезопасили себя от вылета в предыдущем туре и не имели турнирной мотивации. А вот «Валенсии» для попадания в топ-4 была необходима победа. Оба клуба отрицают свою причастность к любому сговору. Полицией задержан экс-хавбек «Вальядолида» Борха Фернандес, для которого эта встреча стала последней в карьере. Идет следствие.

5. «Кариньена» – «Сариньена» – 2:2 (Терсера 4D, 23.12.2017)

По данным следствия, две полупрофессиональные команды не смогли выполнить условия договора (более подробная информации не разглашается) в игре первого круга, а в ответной встрече они уже находились под наблюдением.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter