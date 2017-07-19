Бош в помощь. Что надо знать о главном тренере дортмундской «Боруссии»

«Боруссия» выгнала Томаса Тухеля сразу после выигранного Кубка Германии. А потом принялась искать нового сумасшедшего главного тренера – именно такие нужны Дортмунду, чтобы бросать вызов сокрушающей все в Бундеслиге «Баварии». Так в клубе появился Петер Бош.

Откуда взялся Петер Бош

Всего год назад никому не известный голландец тренировал израильский «Маккаби». А уже сегодня он возглавил вторую команду Бундеслиги (не в обиду «РБ»). Крутым трамплином в карьере Петера Боша стал «Аякс». Всего за год он перестроил игру команды так, что взлетел вместе с ней до финала Лиги Европы. Но это сейчас в Амстердаме Боша готовы носить на руках. Год назад город встретил его очень холодно. Тренер не имел никакого отношения к «Аяксу», у него не было громкого имени, и к тому же в свое время он работал директором в ненавистном для Амстердама «Фейеноорде». Спустя год Петера со слезами на глазах провожали в Бундеслигу.

Выбор «Боруссии»

После увольнения Томаса Тухеля в «Боруссии» встал острый кадровый вопрос. Руководство больше не хотело экспериментировать и назначать несвойственных для клуба специалистов: Тухель был хорош, но вызывал отторжение у команды, как новый альбом Imagine Dragons у старых фанатов группы. Главными претендентами стали Люсьен Фавр («Ницца»), Петер Бош («Аякс») и Диего Симеоне («Атлетико»). Фавр и Симеоне сразу отказались. И Бош помчался навстречу мечте: он долгое время является фанатом Бундеслиги, еще в детстве смотрел чемпионат Германии, а затем и поиграл в «Ганзе». Даже бабушка Петера – поклонница немецкой лиги, хотя болеет за главного соперника «Боруссии» — «Шальке».

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Плюсом в резюме Боша стало отсутствие языкового барьера. Он владеет голландским, немецким, французским, испанским и английским языками – ценное качество для многонациональной «Боруссии». «Петер Бош очень много говорит с игроками и всегда доносит свои идеи. У него отличное знание языков, что позволяет ему не использовать переводчиков», — восхищался голландцем немец из «Аякса» Амин Юнес.

Однако все было не так просто. «Байер» во главе с Руди Феллером тоже претендовал на человека, выступавшего в финале Лиги Европы спустя год после прихода в команду. Решающую роль сыграла философия «Боруссии» Д, которая оказалась очень близка голландцу.

Тактическая особенность

Бош — приверженец схемы 4+3+3, где три атакующих полузащитника превращают оборону соперника в месиво, два опорника начинают атаки, а крайние защитники перемещаются по всему флангу. Высокая скорость и постоянный прессинг — главные составляющие его команды. Такой подход к футболу в стиле Йохана Круиффа идеально подходит Дортмунду. В «Боруссии» полно высокоскоростных игроков, среди них, например, Марко Ройс, Андре Шюррле, Усман Дембеле, Эмре Мор… А так часто применяемое Бошем «правило пяти секунд» пойдет только на пользу «шмелям». Критики нередко обвиняют голландца в излишней наивности и пренебрежением к обороне во время матчей с грозными соперниками, но игроки Петера любят его за это. Стремиться вперед — главная идея философии Боша.

Возвращение к истокам

Ностальгия по временам Юргена Клоппа заставляет фанатов «шмелей» смотреть жалобным взглядом в сторону «Ливерпуля»: вдруг блудный тренер одумается и вернется

домой? Но теперь в Дортмунде вспыхнула надежда: а что если Петер Бош — второй Клопп? Лавина эмоций, ощущение, что во время перерыва игрокам явно не поздоровится, странные гримасы на лице, препирательства с судьями и постоянный прессинг команды — все это свойственно Бошу.

Еще он любит работать с молодежью. Ему, как и Клоппу, не нужны громкие имена. Они мастера находить таланты там, где их никто не видит: будь то Роберт Левандовски в «Лехе» или Каспер Дольберг в «Силькеборге». Вы же помните — средний возраст «Аякса» на момент финала Лиги Европы составлял 20,45 года! Именно благодаря Бошу Европа в голос заговорила о Бертране Траоре, Каспере Дольберге, Джастине Клюйверте и Хакиме Зиеше. «Боруссия» последние годы является немецкой кузницей талантов, и голландец поможет улучшить эти показатели.

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Рок-звезда

В начале июня папарацци заметили Боша на голландском рок-фестивале Pinkpop, куда тренер приехал вживую послушать своих любимых исполнителей — Green Day и Kings of Leon. Неплохой музыкальный вкус у нового тренера «Боруссии». Он, как и любая рок-звезда, руководствуется главным правилом: жить здесь и сейчас. Так, первое интервью после назначения в «Аякс» Петер дал не какому-нибудь престижному спортивному изданию, а популярному в Голландии бьюти-блоггеру, по совместительству своей племяннице.

Сложно представить Пепа Гвардиолу или Антонио Конте, дающих интервью на фоне розовых подушек и цветастого одеяла. К тому же последний год все таблоиды Страны тюльпанов были прикованы к личной жизни Боша, который развелся с первой женой, а сейчас живет с девушкой на 17 лет моложе его. Разве не рок-звезда? С таким тренером «Дортмунду» не будет скучно.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press