Больше, чем Пайет. Как «Марсель» превращается в клуб миллиардера

Наконец-то «Марсель» дал понять, что им теперь владеет миллиардер. Команда до сих пор не вышла из зоны турбулентности, и ее трясет, как с похмелья. Но несколько приличных трансферов должны подкинуть команду ближе к лидирующей тройке.

Старт чемпионата болельщики и футболисты «Марселя» встречали с тревогой. Владелица «Олимпика» Маргарита Луи-Дрейфус, самая богатая русская женщина на Земле, еще в апреле заявила о желании продать клуб. Массовый уход лидеров (Батшуайи, Менди, Нкуду и Джа Джедже), слабая вратарская линия и слабая селекция (куплены лишь Кабелья и Губочан, а шесть игроков только арендованы) обещали суровое будущее. Неопределенность с руководством, слабый состав, отсутствие главного тренера — казалось, что солнце над Марселем в этом сезоне уже не взойдет.

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Лишь в конце августа «Олимпик» наконец обрел нового хозяина. Им стал американский миллиардер Фрэнк Маккорт. В свои 78 лет он, может быть, не слишком силен в соккере, зато неплохо понимает в спортивном бизнесе. Об этом говорит его опыт владения бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс». В 2012 году он сбыл «ЛАД» за 2 млрд долл. — рекордная продажа в истории спорта. В Марселе Маккорт огляделся, громко заявил, что «Мой проект называется «ОМ» — чемпион», и выделил очень неплохое финансирование. По слухам, в следующем сезоне бюджет увеличится в два раза — до 250 млн евро.

Зимнее трансферное окно стало первой возможностью доказать серьезность намерений. «Марсель» провел точечную кампанию по укреплению состава. Поиск достойного голкипера отложен до лета. Центр нестабильной обороны за 3,4 млн евро укрепил надежный Грегори Сертик из «Бордо», обладающий великолепным ударом. Бесплатно достался харизматичный Патрис Эвра: ему надоело сидеть на «банке», пусть она и солидных черно-белых цветов «Ювентуса».

В полузащиту пришли главные рекруты. Около 9 млн евро отдали за Моргана Сансона — талантливого плеймейкера «Монпелье» и «молодежки». Бывший лидер «паладинов» проводит великолепный сезон. Сансон привнесет атаке «Олимпика» мысли и зрелищности. Если не главный, то уж точно самый противоречивый переход зимы – возвращение оскандалившегося в «Вест Хэме» Димитри Пайета. После долгих переговоров стороны сошлись на 25 млн евро. В погоне за вингером сборной «бело-голубые» оставили с носом богатеев из «ПСЖ», сверкающее «Монако» и клубы АПЛ. Приобретение Пайета – ключевое для нового руководства. Возвращение во Францию (причем не в «ПСЖ»!) настоящей звезды – что еще надо, чтобы понять новые возможности «Марселя»?! А при должном отношении лидеров атакующий ромб Кабелья–Товен–Гомис–Пайет составит достойную конкуренцию парижскому.

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Если Пайет сохранил прежнюю мотивацию и настрой на титулы, «ОМ» уже в этом году должен претендовать на четверку, а в следующем и вовсе станет одним из фаворитов Лиги 1. Убежавших вперед «Монако», «Ниццу» и «ПСЖ» в этом сезоне уже нереально догнать. При этом побороться за четвертое место, дающее прямую путевку в Лигу Европы, «Марселю» вполне по силам. И все бы ничего, если бы не три поражения в четырех играх после перерыва.

В сентябре Маккорт заявил: «Будем делать команду, которая способна выигрывать чемпионат каждый год. По бюджету мы будем в первой тройке во Франции. В основном активность проявим на рынке летом». И, возможно, в следующем сезоне во Франции будет уже два суперклуба, чемпионат станет еще более непредсказуемым, ничья против «ПСЖ» перестанет быть почетной, а озолотившиеся фанаты «Марселя» наконец всласть посмеются над толстосумами из Парижа.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press