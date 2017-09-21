Бой с тенью. Как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании

Последние полгода Роман Зозуля больше был похож не на футболиста, а на скандальную звезду кино или эстрады. Зимой он стал одним из самых обсуждаемых персонажей в испанской Примере и далеко за ее пределами. Осенью «Бетис» наконец-то разорвал контракт с опальным форвардом. Но выдворить из Испании Зозулю не удалось, и теперь он развлекает публику на юго-востоке страны.

Скандальная эпопея с несостоявшимся переходом Романа Зозули в «Райо Вальекано» в январе не только лишила украинца игровой практики на полгода, но и болезненным образом отразилась на его рассудке. В первом случае проблема заключалась в том, что форвард по ходу сезона был заявлен за три разных клуба. Из-за этого ФИФА не позволила ему возобновить выступления за «Бетис», но разрешила перейти в любой клуб из чемпионата, начинающегося в 2017 году. Однако желающих приютить украинца не нашлось.

Агент нападающего пытался безуспешно пристроить своего клиента, но и сам Зозуля времени зря не терял и решил сыграть в «Битву экстрасенсов». Роман занялся раскрытием испанской теории заговора и пришел к выводу, что около 10 радикальных болельщиков «Райо Вальекано» воевали за ДНР на Донбассе. Те самые, что объявили его фашистом и изгоняли из пригорода Мадрида, словно демона из молодой девушки в фильме про экзорцистов. «Фашизм – это когда люди едут за деньги в чужую страну убивать, как ультрас «Райо Вальекано» — такое умозаключение сделал Зозуля.

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Пока Роман строил из себя жертву и воевал в интернете с фанатами ставшего ненавистным «Райо», руководящие лица «Бетиса» строили планы по выдворению футболиста из клуба. «Тот, кто считает Зозулю хорошим для нас игроком, либо дурак, либо слепой», — в открытую заявил один из членов совета директоров. В апреле Зозуля занял место Анатолия Тимощука в исполкоме Украинской федерации футбола, где ему поручили представлять интересы действующих футболистов. Параллельно от него продолжали отказываться европейские клубы, в основном из-за недовольства фанатов.

В мае Зозуля на своей странице в фейсбуке сообщил о временном прекращении выступлений за сборную Украины. «Сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики. Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока», — написал форвард. Инициативу футболиста поддержали боссы «Бетиса». Они поблагодарили его за 150 минут, проведенных в составе севильцев, и рекомендовали навсегда приостановить выступления за «Бетис». Проще говоря, указали на дверь.

Летом Роман принял участие в создании нового проекта бизнесмена Игоря Коломойского, получившего название «Днепр-1». Оригинальный «Днепр» Коломойский потопил годом ранее, и теперь обе команды выступают в одном дивизионе во второй украинской лиге. В сентябре контракт Зозули и «Бетиса» был расторгнут, и форвард присоединился к «Альбасете», барахтающемуся в подвале Сегунды. SMM-щики клуба анонсировали переход Зозули так, словно в «Альбасете» переходит Андрес Иньеста. Впрочем, хавбек «Барсы» все же связан с клубом с юго-востока Испании. В 2011 году Иньеста стал одним из его акционеров, приобретя акции «Альбасете» на сумму в 420 тысяч евро.

«Я живу футболом, это моя игра. Я отдам все клубу, который делает на меня ставку. Несмотря на то что я в «Альбасете» всего несколько дней, я уже вижу, что эта команда сможет дойти далеко. Я уверен, что победы придут. Я не все сказал в Испании», — оптимистично и немного нескладно заявляет патриот Зозуля.

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Спустя несколько дней украинцу разбили голову. Нет, это не последствия знакомства с фанатами новой команды, а лишь суровая действительность испанской Сегунды. Форвард получил повреждение в столкновении с защитником «Луго», но это не помешало ему доиграть матч. «Все хорошо, небольшая царапина, степлером заделали», — поспешил успокоить Роман поклонников в соцсетях. После чего зачем-то полез в комментарии, где рассказал о готовности бороться с любыми трудностями, которые встречаются на его жизненном пути с 6 лет. Уже сейчас можно констатировать, что с первым испытанием – любить родину на расстоянии – украинец справился на ура.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press