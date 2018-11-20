Бог им судья. Когда религия и футбол становятся причиной для споров 

Неделю назад главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини схлопотал дисквалификацию за богохульство. Это не единичный случай в мировом футболе, когда вопросы веры становятся поводом для громких скандалов. Еженедельник «Футбол» вспоминает о конфликтах на религиозной почве в разных лигах и странах мира.

Италия Еще восемь лет назад руководство Серии А приняло решение: богохульство во время матча хуже обычного ругательства, поэтому провинившихся необходимо удалять и дисквалифицировать на 1-2 матча в чемпионате. Чиновники объяснили такой закон телевизионными ограничениями: «Услышанные высказывания могут дурно повлиять на детей и оскорбить взрослых». Первыми «жертвами» нововведения стали главный тренер «Кьево» Доменико Ди Карло и форвард «Пармы» Давиде Ланцафаме. Позже чуть не влип и Златан Ибрагимович, тогда выступавший за «Милан»: из-за ругательств после игрового столкновения он рисковал вылететь на две игры и пропустить дерби против «Интера». Правда, эксперты решили помиловать шведа из-за отсутствия прямых доказательств вины. Грешат в Италии и сейчас. Самый свежий пример — как раз Джузеппе Якини: 6 ноября специалист подписал контракт с «Эмполи», а уже через 6 дней «попался» на запрещенных словах в игре против «Удинезе». А в августе комитет Серии А «забанил» полузащитника «зебр» Роландо Мандрагору. «После изучения кадров из телетрансляции по губам игрока «Удинезе» можно прочесть не обращенные к кому-то конкретно ругательства. Еще по телекартинке отчетливо видны богохульные высказывания, сделанные без какой-то причины», — так представители организации объяснили, почему хавбека пришлось дисквалифицировать. Ждем перемен. «Интер» и чемпионство, Роналду и мотивация – представление нового сезона Серии А

Россия В конце прошедшего сентября «Луч» и«Томь» провели одну из самых зрелищных игр текущего сезона ФНЛ (2:2). А уже после матча 26-летний защитник сибиряков Дмитрий Тихий накинулся с обвинениями на главного арбитра встречи Игоря Низовцева. Слово пострадавшему: «Я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили выступать с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит? А тут главный арбитр сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!» Хотя все играют с такими, и сегодня тоже. Это просто богохульство! Более того, судья Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Инспектор, узнав об этом, удивился: «Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается». Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека». Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сразу же заступился за своего коллегу — мол, арбитр поступил в точности по рекомендациям ФИФА. Представители РПЦ же встали на защиту Тихого: «Не может быть никаких оправданий в отношении действий тех спортивных чиновников, к коим относятся арбитры, которые желают каким-либо образом принудить футболиста отказаться от использования той или иной религиозной символики, особенно в рамках проявления какого-либо насилия». Но после перепалки конфликт уладился сам собой — в отношении арбитра не последовало санкций, а футболист не стал продолжать ссору с Низовцевым.

Бразилия В 2013-м году голкипер Витор подписал контракт с бразильской «Лондриной» и помог команде достичь масштабных успехов — выиграть чемпионат штата, перейти в Серию C и уже на следующий сезон пойти на повышение во вторую лигу. Вратарь заинтересовал клубы из бразильской элиты, а подписать его собирался «Шапекоэнсе». Сделка была почти завершена, оставалось только уладить детали контракта с самим игроком. Но бразилец отказался от повышенной зарплаты и перехода в топовый дивизион страны, сославшись на комфортное положение в своей команде. Оказалось, что Витор поменял свои жизненные приоритеты и стал членом церкви адвентистов седьмого дня. По принципам этой религии, верующий не может работать с вечера пятницы до вечера субботы. Дальнейший план действий был предсказуем: «Шапекоэнсе» ушел в сторону, а в «Лондрине» заявили, что продлевать контракт с футболистом не станут. Но и тогда Витор не отказался от своих намерений: «Не боюсь последствий. Для многих главное в жизни — деньги. Но для меня они не так важны. Я решил следовать советам сердца». Можно не верить в бога, но дальнейшее развитие событий заставляет задуматься. Витор нашел себе работу мечты: бразильский клуб ПСТК предложил ему контракт, включающий пункт о субботнем покое. А печально известный «Шапе» попал в авиакатастрофу. Из 77 человек на борту в живых остались только шестеро. Битва за выживание. Как бразильский «Шапекоэнсе» восстанавливался после трагедии 2016-го

Израиль Формально в Израиле нет государственной религии, но количество евреев здесь преобладает. Поэтому правило шабата (отмена работы по субботам) в стране чтят. Три года назад тут происходил настоящий футбольный переворот — местные игроки стали обращаться в окружной суд по разрешению трудовых конфликтов с просьбой отменить субботние матчи. После долгих споров и обсуждений израильский футбол в этот день был объявлен преступлением. Правда, потом правила вновь поменялись, и команды Премьер-лиги снова заиграли в шабат. Ищите женщину. Почему израильский футбол — это круто Если субботние встречи отменят на постоянной основе, то это приведет к оттоку легионеров и потере больших денег. Год назад межминистерская комиссия, изучавшая проблемный вопрос, представила свои выводы: предполагаемый ущерб местной федерации из-за шабата составит 24 млрд шекелей (около 6,6 млрд долларов). Не собираются идти на компромисс и ФИФА с УЕФА, которые не учитывают местный выходной при составлении международных календарей. Неявка сборной Израиля на субботние встречи станет поводом для футбольной изоляции страны.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press