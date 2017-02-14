Бог Эдин. Почему босниец Джеко лидером «Ромы»

В прошлом сезоне Серии А Эдин Джеко забил всего 8 голов, наслушался шуток про низкую результативность, деревья, столб в центре нападения «Ромы» и получил прозвище Cieco (в переводе с итальянского – «слепой»). В этом году босниец резво выбивается из-под покеров Дриса Мертенса, голевых подвигов Гонсало Игуаина, беспроигрышных серий «Ювентуса» и борется за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии.

К всеобщему удивлению, «Рома» бодро держится на плаву: плей-офф Лиги Европы, полуфинал Кубка Италии, место в тройке призеров Серии А. Без гениального Раджи Наингголана, приглядывающего за всем центром полузащиты «волков», работа для Лучано Спаллетти окажется тяжелой. Без креативного бегунка Мохаммеда Салаха – еще труднее. Без огромного Эдина Джеко – просто невозможной.

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Еще прошлым летом все было против боснийца. Недовольных болельщиков «Ромы» бесили скромные цифры Джеко в графе «Забитые мячи» и требовали его продажи. Карьера Эдина катилась в направлении Китая. А бывший спортивный директор римлян Вальтер Сабатини ставил неутешительные (пусть и немного мотивирующие) диагнозы: «К такому развитию событий были предпосылки. Когда у Джеко были возможности, он их использовал. Но через какое-то время тренер посадил его на скамейку запасных, поскольку команда и без него забивала по 3 мяча в каждой игре. Тем не менее даже с ограниченной практикой Эдин забил свои 10 голов: это неплохой показатель. Джеко хорошо знает, что потерял место в составе «Ромы» и должен вновь его завоевать».

Босниец трансформировался в идеального для «Ромы» нападающего. И секрет такого великолепного преобразования прост: Лучано Спаллетти разрешил своему форварду меньше отыгрывать сзади, но при этом отдавать все силы впереди. Кроме того, особенную задачу получили Салах, Эль-Шаарави и Перотти: они должны искать передачами главного нападающего. Такие решения Спаллетти принесли определенные результаты: теперь Джеко наносит в среднем 5,2 удара по воротам соперников в каждой игре, то есть в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

Эдин Джеко – идеальный вариант современного нападающего. Он высокий, мощный, может отлично пробить головой, но при этом не стесняется пойти в обводку защитников. Даже Спаллетти, который еще полгода назад свысока смотрел на форварда, теперь радуется успехам своего забивного страйкера и говорит про него приятные вещи: «Хотел бы я создать футболиста по своим собственным идеалам. Он был бы высоким, мощным, целеустремленным. Это была бы точная копия Эдина Джеко!»

Пару недель назад «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вышел на «Рому» с серьезным предложением по Джеко. Римлянам, по неофициальной информации, предложили больше 20 млн евро, боснийцу – около 16 млн евро в год. Джеко отказался. Свое решение нападающий аргументировал следующими словами: «Деньги? Нет. Мне хочется еще поиграть, побороться за трофеи. Заработать я еще успею. Сейчас это не главное». Кроме того, испанские журналисты сообщают, что Джеко ждут в «Реале». Но на этот слух уже отреагировал агент нападающего Сильвано Мартина: «Эдин уже в большом клубе. У «Ромы» есть отличная инфраструктура, очень много болельщиков, поэтому я не вижу никаких оснований для ухода. Джеко всегда был сильным игроком. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но затем Спаллетти помог ему с адаптацией в Серии А. Клуб рассчитывает на него, а сам Эдин отвечает действиями на поле. Он забил более 200 голов в своей карьере, а в некоторых играх Джеко мне напоминает великого Ван Бастена».

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Трудно быть лучшим в 30 лет. Но тут есть заминка: Эдин не собирается соглашаться с этим стереотипом. «Вы все увидели меня настоящего. Мне удалось адаптироваться в Серии А, хотя в Италии нападающему очень сложно играть результативно» — слова Джеко как бы говорят: он и «Рома» основательно решили ввязаться в борьбу за скудетто.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press