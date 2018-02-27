Блошиный рынок. «Наполи» выгнал из своего состава самого крутого игрока

Эмануэле Джаккерини за всю свою карьеру поиграл в двух топ-клубах Италии, пробовал завоевать АПЛ, мочил соперников вместе со «скуадрой адзуррой» на чемпионате Европы во Франции. Но через пару лет, когда он повесит бутсы на гвоздь, про Джаккерини все равно скажут: «Не раскрыл полностью свой потенциал». И окажутся правы.

«У Маурицио Сарри есть проблемы в отношениях с игроками. Для него существуют только 14-15 футболистов, а остальные ему неинтересны. Если ты хочешь выигрывать трофеи, то нужно работать со всеми одинаково. Необходимо, чтобы каждый игрок ощущал себя важным, но у меня не было такого чувства. Для Конте важны все и нет незаменимых. А для Сарри есть основа, а на остальных ему наплевать» — так ругался Джаккерини на главного тактика Серии А перед арендой в «Кьево». После сезона в «Болонье» и фантастической игры на чемпионате Европы в 2016 году Ману попал в «Наполи», и большинство критиков предсказывали ему ядерный скачок вверх по карьерной лестнице. Вот только раскрыться в Неаполе не получилось, и на это есть сразу несколько причин.

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Первая. Сарри просто не доверял Джаккерини. На правом фланге, где обычно обитает Блоха (прозвище полузащитника, полученное за низкий рост – 167 сантиметров), тусуется Хосе Кальехон. А как известно, Сарри не очень-то любит разрушать атакующую связку Инсинье–Мертенс–Кальехон.

Вторая. У Джаккерини был некоторый конфликт с руководством. Эту версию раздули желтые итальянские СМИ. Зная невероятно эмоционального и любящего острые фразы президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, можно сказать: эти слухи могут быть правдой. И колкий комментарий Джаккерини перед отъездом в «Кьево» только усиливает правдивость версии. Проблема в том, что она так и не получила подтверждения от официальных лиц.

Третья. Джаккерини просто не вписался в схему «Наполи». Статистический портал Whoscored пишет, что родная позиция итальянца – центральная зона полузащиты. По факту в «Болонье» и «Сандерленде» его использовали в качестве вингера, рассекающего оборону соперников с правого фланга. При этом он бегал ближе к обороне и создавал иллюзию дополнительного флангового защитника. В «Неаполе» такие тактические перевороты не просекли и предпочли расположить Джаккерини на традиционной позиции правого полузащитника. В небольших расследованиях на сайте La Gazetta Dello Sport и в выступлениях спикеров в эфире неаполитанского радио Kiss Kiss четко прослеживалась одна мысль: непривычная роль и жесткая конкуренция с Кальехоном сыграли с Эмануэле злую шутку.

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Джаккерини действительно проигрывает некоторым своим одноклубникам в классе. Он слишком маленький для борьбы на «втором этаже» (хотя Лоренсо Инсинье со своими 163 см это не волнует: главный шкет Неаполя уже давно стал одним из лучших в Италии), иногда Блохе не хватает скорости в забегах против защитников соперников. Единственное, в чем Эмануэле реально переигрывает большинство футболистов Серии А, – так это в умении поддержать командный дух. В «Чезене» полузащитник после речи тренеров перед матчем вставал на стол посреди раздевалки и орал на партнеров, пытаясь завести их и раскочегарить перед поединком. В «Ювентусе» он был в центре внимания и постоянно помогал Антонио Конте разруливать различные житейские конфликты. В Неаполе способность вбросить жесткую фразу оценили, но этого оказалось недостаточно, чтобы закрепиться в составе главного претендента на скудетто. Поэтому Джаккерини и уехал в «Кьево».

Вообще все могло получиться иначе. Московский «Спартак» уже давно хантил полузащитника, а этой зимой, как сообщают итальянские журналисты, был очень близок к его подписанию. Удивила реакция Джаккерини. Даже в условиях, когда в основной команде не очень везет, а привлекательных предложений нет, он умудрился ответить достаточно жестко: «Россия? Что? Еще из Турции предложения? Все это бред, придумываемый вами, журналистами. Но вы продолжайте развлекаться дальше».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press