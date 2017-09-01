Ближайшее окружение. Какие изменения произошли в тренерских штабах команд РФПЛ. Часть 4: «Арсенал», «Динамо», «Тосно», «СКА-Хабаровск»

Ответственность за результаты всегда лежит на плечах главного тренера, однако за каждым из них стоит целая бригада специалистов. Еженедельник «Футбол» рассказывает о тех, кто не всегда попадает в объективы телекамер и не столь часто пользуется вниманием журналистов, но от чьей работы во многом зависит успех команд и судьба их наставников.

АРСЕНАЛ (ТУЛА)

Сергей Кирьяков сумел отстоять место в Премьер-лиге, но договориться о продолжении работы в клубе не сумел. Так в Россию вернулся Миодраг Божович, последние два сезона трудившийся в «Црвене Звезде». Его ассистентом в тульском «Арсенале» стал прославленный в недалеком прошлом футболист «Торпедо» и «Динамо» Игорь Семшов, до этого работавший в штабе Кирьякова. Тренером вратарей туляков является известнейший Вячеслав Чанов – человек, которому сборная России обязана появлением таких мастеров, как Игорь Акинфеев и Владимир Габулов.

Кроме Чанова и Семшова, Божовичу помогают двое коллег из Черногории. Войо Чалов – давний соратник Графа, в бытность футболистом игравший вместе с ним в «Будучности» в конце 80-х годов. Их тренерский дуэт сложился в 2005-м в клубе «Борац» (Чачак), и с тех пор они с Божовичем разлучались только в период работы последнего в «Динамо», и то лишь потому, что Чалов проходил обучение на категорию Pro. Второй соотечественник нынешнего главного тренера «Арсенала» — бывший вратарь Саша Петкович. С ним Божович сработался не так давно: Петкович стал его помощником в «Црвене Звезде» и, судя по всему, оказал на Миодрага хорошее впечатление. В клубах Черногории Петкович работал главным тренером в течение 10 лет, однако на более высоком уровне он пока предпочитает должность ассистента: все-таки у Божовича опыта в этом плане существенно больше.

ДИНАМО (МОСКВА)

Юрий Калитвинцев продолжает работу с «Динамо» в мастистой компании Геннадия Литовченко, Юрия Ковтуна и Романа Березовского. Один из самых мастеровитых советских полузащитников 1980-х, дважды выигравший золотые медали чемпионата СССР, Литовченко сошелся с Калитвинцевым во второй команде киевского «Динамо» в 2007 году. Еще спустя три года оба оказались в сборной Украины, а в январе 2013-го их тандем оказался в России – в нижегородской «Волге». Продержались они там недолго, и следующего назначения Калитвинцеву, а вместе с ним и Литовченко, пришлось ждать больше двух лет.

Смена руководства в московском «Динамо» привела, помимо прочего, к назначению спортивным директором клуба известного агента и бывшего футболиста Романа Орещука. Он и предложил кандидатуру Калитвинцева, которая устроила динамовских боссов. Карьера Орещука на руководящем посту «Динамо» продлилась всего два месяца, а вот новый наставник со своим неизменным ассистентом прижились вполне удачно, без труда вернув динамовцев в элитный дивизион. Что было ожидаемо, учитывая уровень их игроков на фоне остальных конкурентов по ФНЛ. В Премьер-лиге все будет не так сладко, тут-то и станет понятно, на что способен этот тренерский дуэт. Их помощниками в «Динамо» стали почетные гвардейцы клуба Юрий Ковтун и Роман Березовский, чьи приключения на полях России (и не только) болельщики должны прекрасно помнить.

ТОСНО (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Становлением «Тосно» занимаются одни из самых уважаемых спартаковцев эпохи Олега Романцева – Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных. Парфенов пришел в «Тосно» в 2015 году, когда за его плечами было несколько месяцев в штабе юношеской сборной России и три года работы с «Текстильщиком» (Иваново). Тем временем Бесчастных, попрактиковавшись в качестве тренера спартаковской «молодежки», отправился помогать Валерию Карпину в «Армавире». В том же сезоне клуб вылетел из ФНЛ, Карпин переквалифицировался в телеэксперта, а Бесчастных получил приглашение от Парфенова. Уже на следующий год они привели команду ко второму месту, уверенно обойдя всех, кроме «Динамо».

Парфенову и Бесчастных помогают молодые кадры из структуры клуба – аналитик Леонид Шульгин, начинавший работу в «Тосно» как видеооператор, и тренер вратарей Кирилл Гашичев. Зимой штаб пополнил Владимир Щербак, получивший должность второго старшего тренера (аналогичный пост занимает Бесчастных). В послужном списке Щербака значатся, в частности, Академия имени Коноплева и «Крылья Советов», где он возглавлял селекционную службу при Леониде Слуцком. Одно время Щербак тренировал «молодежку» самарцев, после чего попал в штаб сборной России (U-17). С Парфеновым они познакомились именно там. Теперь их скромная команда бодается с матерыми завсегдатаями Премьер-лиги: первым из грандов от «Тосно» пострадал «Локомотив».

СКА-ХАБАРОВСК (ХАБАРОВСК)

Имя Алексея Поддубского до этого сезона было мало известно за пределами Хабаровского края. Самые прожженые знатоки могут помнить его среди участников последнего розыгрыша Кубка СССР: Поддубский тогда выступал за ЦСКА, а трофей взял «Спартак» благодаря дублю 18-летнего Владимира Бесчастных. Но за армейцев Поддубский отыграл всего десяток матчей. Основная страница его биографии связана со СКА, в то время носившем название «СКА-Энергия». Будучи воспитанником хабаровского футбола, Поддубский вернулся в родной клуб в 1995 году и играл в нем еще долгие 12 лет, став лидером и капитаном команды.

Вместе с ним в СКА играл и Алексей Коробченко, который ныне выполняет функции одного из его помощников. Карьера Коробченко примечательна тем, что с 2009 по 2012 годы он возглавлял молодежную сборную Украины. Поддубский все это время работал в СКА на административных должностях. В 2013 году он был назначен старшим тренером, затем возглавил «молодежку» «СКА-Хабаровска», а в 2017-м добрался и до первой команды. Здесь ему помогают Юрий Шпирюк, с которым Поддубский играл в одной команде еще на рубеже 1980-х и 1990-х, и тренер вратарей Владимир Кравцов, родившийся в Ростовской области, но большую часть карьеры игравший в Якутске и Чите. Летом штаб усилил еще один местный специалист – бывший наставник «Луч-Энергии» Александр Ушахин: он назначен старший тренером хабаровчан.

Фото: Официальные сайты ФК «Динамо», «Локомотив», «СКА-Хабаровск»; Filmonlinetv.ru

Текст: Антон Муша

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