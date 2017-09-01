Ближайшее окружение. Какие изменения произошли в тренерских штабах команд РФПЛ. Часть 3: «Рубин», «Амкар», «Урал», «Анжи»

Ответственность за результаты всегда лежит на плечах главного тренера, однако за каждым из них стоит целая бригада специалистов. Еженедельник «Футбол» рассказывает о тех, кто не всегда попадает в объективы телекамер и не столь часто пользуется вниманием журналистов, но от чьей работы во многом зависит успех команд и судьба их наставников.

РУБИН (КАЗАНЬ)

Казань ликует: главный волшебник местного футбола, мудрейший Курбан Бердыев вернулся домой. И перетащил обратно всех тех, кто вместе с ним ковал успехи «Рубина» в конце нулевых, а затем наводил шороху в «Ростове». После невразумительной работы испанского штаба во главе с Хави Грасией возвращение Бердыева и компании было встречено полным восторгом. В клуб вернулся Иван Данильянц, внезапно получивший известность из-за истории с псевдоувольнением Бердыева из «Ростова» и вынужденной ролью главного тренера. Снова в «Рубине» известный тренер вратарей Виталий Кафанов, тот самый, что вырастил Сергея Рыжикова, «воскресил» Сослана Джанаева и дал путевку в большой футбол Никите Медведеву. Александр Мацюра, Якуб Уразхатов, Владимир Кулаев, Юрий Солано и Рене Сантана – все это люди, которые составляют пресловутое окружение Бердыева и помогают ему осуществлять полный контроль за командой.

Тренер «Рубина» не один год собирал эту дружину, так что он может довериться каждому из своих помощников. Правда, появился и новенький: теперь специалистов «Рубина» консультирует австрийский физиотерапевт Даниэль Шац. В штаб он пока не включен, однако его успели заметить на базе команды – он активно участвовал в тренировочном процессе. Бердыев в последнее время был недоволен обилием травм у своих игроков, так что Шац в перспективе может занять вакантное место тренера по физподготовке.

АМКАР (ПЕРМЬ)

Гаджи Гаджиев производит впечатление тренера-одиночки, однако и он не обходится без ассистентов. В «Амкаре» у дагестанского наставника два главных сподвижника: старший тренер Андрей Каряка, каких-то три года назад еще пыливший за «Волгу», и Арслан Халимбеков, с которым Гаджиев работал еще в «Анжи» в 1999 году. Кроме них, в тренерскую бригаду «Амкара» входит сербский специалист Горан Алексич – обладатель лицензии Pro, несколько лет назад уже работавший в клубе как координатором программы развития молодежного футбола, так и старшим тренером и спортивным директором. Алексич известен еще и тем, что возглавил женский клуб «Звезда-2005», который под его руководством дважды стал чемпионом страны и еще дважды завоевывал Кубок России.

По-прежнему работают в «Амкаре» тренер вратарей Владимир Сычев и главный ветеран команды – тренер по физической подготовке Андрей Разин. В прошлом месяце все члены тренерского штаба подписали с клубом трехлетние контракты, а генеральный директор Игорь Резвухин отметил, что «Амкар» «строит свою работу на принципах доверия к людям и уважения их профессиональных качеств». Так что поддержкой руководства тренеры не обделены. Другой вопрос, что команда слишком долго не чувствовала вкус победы. Ужасное начало сезона вряд ли добавляет пермским болельщикам оптимизма, а наставнику и его окружению – уверенности в своем безоблачном будущем.

УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

«Урал» остается одной из немногих самобытных команд, где большая часть тренерского персонала трудится гораздо дольше, чем нынешний наставник. Одновременно с Тархановым в 2013 году пришел только тренер-аналитик Дмитрий Столбиков. Также минувшей зимой клубную «молодежку» возглавил сын Александра Тарханова Юрий, однако пробыл на этом посту лишь до мая, уступив место Михаилу Галимову. Остальные появились в команде много раньше. Старший тренер Владимир Калашников трудится в «Урале» с 2004 года. Тогда он вывел команду в первый дивизион, после чего вошел в штаб Александра Побегалова и работает в клубе по сей день, несмотря на многочисленные тренерские отставки и назначения.

Другой ассистент Тарханова, Евгений Аверьянов, находится в «Урале» с 1998-го. Он пришел в команду 19-летним защитником, отдал екатеринбуржцам 10 лет в качестве игрока, а затем перешел на тренерскую работу. Еще один помощник, Юрий Матвеев, появился в команде в 2008 году. Многие помнят его как лучшего бомбардира первого чемпионата России 1992 года. Прежде, чем обосноваться в «Урале», Матвеев поиграл в Турции и даже в Южной Корее. За год до него штаб пополнил тренер вратарей Андрей Шпилев. Ну а настоящее украшение тренерской компании «Урала» – специалист по физподготовке Елена Афанасьева, мастер спорта международного класса по семиборью и одна из немногих женщин в российском футболе.

АНЖИ (МАХАЧКАЛА)

Искрометный Александр Григорян недолго радовал болельщиков и журналистов острыми цитатами. За то время, что он успел поработать с командой, было собрано целое досье из его острот, афоризмов и высказываний. Но чтобы удержаться в РФПЛ, этого оказалось недостаточно. Начало турнира у «Анжи» совсем не задалось: пять поражений в шести первых матчах заставили гордого Григоряна попросить отставку, и Осман Кадиев препятствовать этому не стал. Теперь за дело берется белорус Вадим Скрипченко, последним местом работы которого были «Крылья Советов».

Пока Скрипченко не сформировал в новой команде собственного штаба, так что на первых порах помогать ему будут люди, попавшие в «Анжи» при Александре Григоряне. Это старший тренер Дмитрий Безняк, бывший ассистент Григоряна в «СКА-Хабаровске». Это Анзур Садиров, известный по выступлениям за махачкалинское «Динамо». Там же в свое время играл и тренер-селекционер дагестанцев Алияр Исмаилов. Наконец, при Григоряне в клубе появился тренер по физподготовке Михаил Соловей, делящий обязанности с Максимом Адамовичем. Появились в «Анжи» и совсем новые лица, кого Григорян пригласил уже летом. Так, за работу с голкиперами теперь отвечает Валерий Шереметов, в июне расторгнувший контракт с «Химками» и сменивший в новой команде Николая Шлеева. В ближайшее время стоит ожидать прихода в штаб людей, лояльных новому главному тренеру.

Фото: Официальные сайты ФК «Рубин», «Урал», «Анжи»; Sport3000.net

Текст: Антон Муша

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football