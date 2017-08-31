Ближайшее окружение. Какие изменения произошли в тренерских штабах команд РФПЛ. Часть 2: «Ахмат», «Ростов», «Уфа», «Локомотив».

Ответственность за результаты всегда лежит на плечах главного тренера, однако за каждым из них стоит целая бригада специалистов. Еженедельник «Футбол» рассказывает о тех, кто не всегда попадает в объективы телекамер и не столь часто пользуется вниманием журналистов, но от чьей работы во многом зависит успех команд и судьба их наставников.

АХМАТ (ГРОЗНЫЙ)

Клуб из Грозного – однозначно главный реформатор лета. Руководство затеяло тотальную реорганизацию команды, сменив название с «Терека» на «Ахмат» и назначив главным тренером Олега Кононова. Пятое место, героически завоеванное в прошлом сезоне и ставшее для клуба рекордным, не стало для Рашида Рахимова гарантией продолжения работы. Сам Рахимов объяснил отставку тем, что команде «нужна встряска». Боссы грозненцев, в свою очередь, дали понять, что хотят видеть в исполнении «Ахмата» более атакующую игру. Приход Кононова из «Краснодара» – одной из самых играющих команд турнира, пока он был у руля, – это подтверждает.

Помощником белорусского специалиста стал экс-старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов. В свои 33 года он может похвастать наличием лицензии Pro, семью годами работы в Академии «Динамо», а также бронзовой медалью чемпионата Европы-2015 (U-17). Кроме него, в штаб Олега Кононова вошли испанцы Альберто Бош и Микель Гомила. Первый известен по работе с «молодежкой» «Днепра» и киевского «Динамо», а второй – тренер по физподготовке – ранее работал с «Рубином». Одним из тренеров вратарей «Ахмата», на пару с Рамзаном Цуцулаевым, стал Даниэль Тудор, хорошо знакомый Кононову по «Краснодару». Старожил клуба, белорусский аналитик Владимир Ковалев, работающий в Грозном почти 10 лет, сохранил свою должность и будет помогать соотечественнику освоиться на новом месте.

РОСТОВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«Ростов» дотянул до 6-го места в прошлом году наперекор финансовым проблемам, после чего красочно рванул, словно хлопушка с конфетти. Игроки, ранее поддерживаемые твердой рукой Курбана Бердыева, посыпали из клуба кто куда, а сам рулевой, прихватив с собой верных подчиненных, отправился в родной «Рубин». На его место клуб пригласил Леонида Кучука, и по первым порам кажется, что с ним ростовчане попали в точку. Белорусский наставник фактически по крупицам собрал новую команду, которая выдала очень неплохое начало сезона. Посильную помощь новому тренеру оказывает Дмитрий Кириченко, уже набравшийся солидного опыта при Бердыеве и Данильянце. Последний, к слову, также проследовал в Казань за Курбаном Бекиевичем. Кучук имел возможность пригласить в «Ростов» несколько новых лиц.

С тренером по физподготовке Виталием Милютиным и ответственным за работу с вратарями Евгением Ивановым белорусский специалист сотрудничает уже бог знает сколько лет, так что их появление было ожидаемо. Новый тренер по тактике Иван Федык также работал с нынешним наставником «Ростова» в прошлом. Любопытнейший персонаж – молдавский специалист Сергей Клещенко, человек с довольно богатой игровой карьерой и действующим званием лучшего бомбардира сборной Молдавии. С 2008 года он пробовал себя в роли тренера юношеской сборной Молдавии и местных клубов, а в конце 2014-го внезапно оказался в португальской «Лейрии». Главным инвестором клуба в то время стал молдавско-российский бизнесмен и бывший футболист Александр Толстиков. Закончив играть, он отправился в Китай, где создал первое в Юго-Восточной Азии спортивное агентство и быстро разбогател на трудоустройстве в Поднебесную игроков со всей планеты. Интересно, что за пару лет до покупки «Лейрии» он возглавлял селекционный отдел «Краснодара» . В Португалию Толстиков привез целый отряд молодых россиян, а Сергея Клещенко назначил спортивным директором. В марте 2017 года у Толстикова возникли проблемы с законом, и летом Клещенко от греха подальше отправился в «Краснодар».

УФА (УФА)

Замена Виктора Гончаренко на Сергея Семака почти не сказалась на тренерском составе. В список добавился лишь один человек – специалист из структуры «Зенита» Александр Низелик. Его история – наука о том, как превратить мечту в реальность. Юношей Низелик окончил футбольную академию питерцев, однако перейти на профессиональный уровень ему не удалось. Он выбрал учебу на филфаке и преуспел в изучении иностранных языков, овладев английским и португальским. После чего поучаствовал в конкурсе комментаторов и попал на «НТВ-Плюс». Но настоящей целью Низелика была работа в профессиональном футболе, и в 2010 году его услышали в родном «Зените».

Команду возглавил Лучано Спаллетти, которому нужен был переводчик. Низелик за несколько месяцев освоил итальянский и оказал на нового тренера «Зенита» самое приятное впечатление. Уже через два года Низелик дослужился до приглашения в сборную России к Фабио Капелло. После увольнения Дона бывший переводчик встал на путь Моуринью и начал тренировать юношескую команду «Зенита». Параллельно он прошел обучение в легендарной школе тренеров Коверчано. Теперь Сергей Семак, воочию наблюдавший стремительный взлет специалиста, позвал его с собой в «Уфу». Вместе с Семаком, а также коллегами по штабу Сергеем Томаровым и обрусевшим бразильцем Виллиамом 32-летний Низелик составляет одну из самых молодых и интересных тренерских бригад турнира.

ЛОКОМОТИВ (МОСКВА)

Под крылом Юрия Семина оказались собраны многие его бывшие игроки – настоящие члены большой и дружной семьи «Локомотива». Тут и Дмитрий Лоськов, который 13 мая 2017 года провел свои последние 13 минут на поле в качестве действующего футболиста. Тем самым он стал первым игроком, принявшим участие в 20 розыгрышах чемпионата России. Здесь же Олег Пашинин – впрочем, он с «Локомотивом» практически не расстается еще с 1992 года. В «Локо» трудится и харизматичный экс-вратарь «золотой» «Алании»-1995 Заур Хапов, завершивший карьеру после пяти сезонов в стане «железнодорожников». Люди постарше должны помнить выступления за «красно-зеленых» Саркиса Оганесяна и Юрия Батуренко – сегодня они тоже входят в тренерскую когорту «Локомотива».

Но клуба живет не одними ветеранами из 90-х. Одним из самых уважаемых физиотерапевтов в нашей стране, да и не только в ней является испанец Феликс Ледесма – тоже сотрудник «Локомотива». В начале 2010-х он добился приглашения из «Локо» в сборную России, а потом и вовсе в мадридский «Реал». Тогда его возглавлял Рафа Бенитес, с которым Ледесма работал еще в «Ливерпуле». Человек с таким послужным списком внушает доверие. Есть в «Локомотиве» и совсем неожиданные кадры: пост начальника команды с февраля занимает небезызвестный Станислав Сухина – в недавнем прошлом авторитетнейший арбитр, признанный лучшим судьей России 2009 года. В октябре 2016-го Сухина ушел с должности заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования, после того как ведомство возглавил Андрей Будогосский. Четыре месяца он оставался вне футбольной деятельности, пока ему не поступило предложение от «железнодорожников».

Фото: Матч-ТВ, официальные сайты ФК «Ахмат», «Ростов», «Локомотив»

Текст: Антон Муша

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