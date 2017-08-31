Ближайшее окружение. Какие изменения произошли в тренерских штабах команд РФПЛ. Часть 1: «Спартак» , ЦСКА, «Зенит» , «Краснодар»

Ответственность за результаты всегда лежит на плечах главного тренера, однако за каждым из них стоит целая бригада специалистов. Еженедельник «Футбол» рассказывает о тех, кто не всегда попадает в объективы телекамер и не столь часто пользуется вниманием журналистов, но от чьей работы во многом зависит успех команд и судьба их наставников.

СПАРТАК (МОСКВА)

Завоевав историческое чемпионство в первом же сезоне, Массимо Каррера еще больше укрепил позиции в клубе и получил возможность реорганизовать тренерский штаб под себя. Этим летом к «Спартаку» присоединились специалист по физподготовке Джорджо Д’Урбано и тренер-ассистент Аттила Мальфатти, а также диетолог Сара Фабрис и повар Вальтер Дри. При этом команду покинули ее бывший начальник Евгений Демин, врач Андрей Гришанов и знаменитый доктор Лю Хуншен, трудившийся в команде более 12 лет.

Джорджо Д’Урбано – опытнейший профессионал, в разное время работавший со итальянской сборной по горным лыжам, несколькими футбольными командами Серии А (в том числе «Аталанте», где и познакомился с Каррерой»), а последние годы посвятивший волейбольной сборной Италии. Д’Урбано – самый возрастной представитель окружения Массимо: в январе он отпразднует 60-летие. Аттила Мальфатти – человек из структуры «Ювентуса», к 45 годам накопивший почти 14 лет опыта работы в Турине. Сара Фабрис и Вальтер Дри ранее трудились в «Удинезе» и специализируются на спортивном и вегетарианском питании. Кроме того, Фабрис долгое время сотрудничала с итальянскими пловцами, разрабатывая для них программы питания. По появлению в «Спартаке» всех этих специалистов нетрудно понять, что Массимо Каррера в первую очередь желает повысить физическую готовность игроков. Это неудивительно: сезон предстоит крайне насыщенный, а длинной скамейки у команды в ближайшее время не предвидится.

ЦСКА (МОСКВА)

Смена тренера в декабре 2016-го практически не внесла изменений в тренерский костяк команды. Виктор Гончаренко оставил всех тех, кто трудился в ЦСКА при Леониде Слуцком, и добавил лишь одного нового ассистента – Руслана Зубика. С ним Гончаренко познакомился еще в 2010 году, будучи главным тренером БАТЭ. Зубика пригласили в команду как переводчика для испанского тренера по физподготовке Хосе Пастора Верчили. До того момента молодой выпускник иняза вообще не помышлял о футболе, однако его любознательность и ответственный подход к делу пришлись Гончаренко по нраву.

Зубик стал незаменимым помощником белорусского специалиста: он собирает информацию о соперниках, делает видеонарезки, помогает контролировать тренировочный процесс и выполняет другие не самых заметные, но важные задачи. И конечно, владение английским и испанским языками позволяет ему быть связующим звеном между Гончаренко и иностранцами. В частности, наставнику армейцев проще найти общий язык с тренером по физподготовке Паулино Гранеро, известному по работе с российской сборной. Впрочем, испанский в штабе ЦСКА и так понимают неплохо: Виктор Онопко имеет богатый опыт игры на Пиренеях, как и Сергей Овчинников, несколько лет выступавший в Португалии.

ЗЕНИТ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Меньше года потребовалось «Зениту», чтобы признать ошибочность назначения Мирчи Луческу. По весне питерцы радикально сменили курс. На руководящие должности вернулись Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, а возглавил команду Роберто Манчини, подписавший контракт по схеме «3+2». Вместе с ним в Петербург прибыл внушительный пул итальянских помощников. В него вошли ассистенты Фаусто Сальсано и Аджело Грегуччи, а также тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино. С Сальсано и Карминати Манчини неразрывно сотрудничает уже более 10 лет, со Сканавино познакомился во время второго пришествия в «Интер», а Грегуччи был его ассистентом еще в 2000 году в «Фиорентине». С такой компанией Роберто может чувствовать себя в Санкт-Петербурге почти как дома. Тем более что заместителем спортивного директора назначен еще один итальянец – Оресте Чинквини, известный по работе в сборной России при Фабио Капелло.

В штабе Манчини нашлось место и российским специалистам. Продолжают трудиться во благо «Зенита» Игорь Симутенков с Анатолием Тимощуком, видеоаналитик Максим Гайдовский и тренер вратарей Михаил Бирюков. Остался в команде и коллега Бирюкова по работе с голкиперами – хорват Томислав Рогич, которого в прошлом году привел Мирча Луческу. Обновленный штаб вкупе с финансовыми возможностями клуба могут превратить «Зенит» в грозную силу даже по европейским меркам.

КРАСНОДАР (КРАСНОДАР)

Прошлый сезон выдался для «Краснодара» неоднозначным и по многим параметрам стал регрессивным, но Игорь Шалимов сохранил за собой пост главного тренера. Его окружение осталось без изменений, что неудивительно, так как Шалимов, прежде чем возглавить команду, был ассистентом Олега Кононова и успел сработаться с прежним штабом. Ближайший сподвижник Шалимова – старший тренер Олег Фоменко, попавший в структуру клуба еще в 2010 году. За плечами Фоменко – богатая игровая карьера в командах низших российских дивизионов, пиком которой стали 5 сезонов за «Амкар». Профессиональную карьеру он завершил в 2007 году, еще пару лет выступал в любительском клубе «Рубин» (Новолокинская), после чего оказался в «Краснодаре».

Также в штабе числятся Андрей Митин, по совместительству – помощник Дмитрия Ульянова в юношеской сборной России (U-16); завершивший карьеру в 2015 году Руслан Аджинджал, который за это время успел ни много ни мало стать президентом Федерации футбола Абхазии; наконец, молдавский тренер по физподготовке Николае Русу. Последний ранее работал с рядом украинских клубов, нашим тогда еще «Тереком» и сборной Молдавии. К «быкам» он перешел в 2013 году. За подготовку вратарей отвечает Алексей Антонюк: зимой он сменил на этой должности румына Даниэла Тудора. Появление Антонюка связано с тем, что последние несколько лет именно он тренировал Станислава Крицюка. Который, правда, уступил место в основе «быков» Андрею Синицыну.

Фото: Global Look Press, официальные сайты ФК «Спартак», ПФК ЦСКА, ФК «Зенит»; kuban24.tv

Текст: Антон Муша

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