Блеск «бронзы». Зачем на чемпионате мира нужен матч за 3-е место

Когда Санкт-Петербург завершал свою программу чемпионата мира бронзовым матчем Бельгия — Англия (2:0), появился блестящий повод взвесить «за» и «против». Что это такое для чемпионата мира, утешительный финал, — обязательное украшение или пережиток истории?

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Да, постановка вопроса выглядит нелепо. Ведь в матче разыгрывается медаль, которой Англия на чемпионатах мира не видела с 1990-года, Бельгия же и вовсе никогда! Но футбол, оказывается, не всегда столь же романтичен, как искренние чувства болельщиков. Аргументы о слабой мотивационной приманке матча за третье место появились не из воздуха.

Гарет Саутгейт даже на завершающей для Англии турнир пресс-конференции признался, что настрой после поражения в полуфинале был однозначный: «Вся команда хочет побыстрее уехать домой». О сложности мотивации на бронзовый матч говорил и Роберто Мартинес.

О том же самом упоминал и почетный Президент РФС Вячеслав Колосков, с которым мы обсуждали эту тему. Колосков напомнил, что решение отменить в начале 1980-х на чемпионатах Европы матч за «бронзу» был вызван в первую очередь тем, что его накал и качество футбола значительно уступало тем, что видели болельщики в других матчах в плей-офф. Может пришло время и на чемпионате мира поступить также? На прямой вопрос, интересен ли такой матч ему, почетный Президент РФС ответил прагматично: «Если в матче за третье место играет наша сборная, тогда интересно. А если наших там нет, мне вообще все равно, кто там встречается».

Вопрос о коммерческой привлекательности утешительного финала звучит риторически. Но нам то важнее понять – нужен ли он болельщикам. От этого я в походе на стадион «Санкт-Петербург» и оттолкнулся. Сначала поинтересовался у английского коллеги. Британец поведал, что для их молодой и растущей сборной возможность завершить чемпионат на победной ноте очень важна. Среди английских журналистов и болельщиков эта позиция очень популярна.

Выяснилось, что после поражения в полуфинале число пребывающих на чемпионате мира английских болельщиков осталось неизменным. Многие дважды успели слетать в Англию, снова покупали билеты и возвращались.

В день матча за «бронзу», по заверениям британцев, их в России было столько же, как и на протяжении последних четырех недель -около десяти тысяч. Поклонники «красных дьяволов» тоже говорили по-спортивному правильные вещи, хотя маленькая по сравнению с полуфиналом горстка бельгийских болельщиков смущала.

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Впрочем, бронзовый матч он ведь не только для заинтересованных. Любителей футбола во все времена привлекала интрига. Всех ли ведущих игроков выпустят тренеры? Заработает ли прозванное золотым поколение сборной Бельгии, хотя бы бронзу? Дотянется ли Харри Кейн до голевого рекорда Роналдо? Устоит ли второй раз на турнире бельгийская защита против английского «паровозика»? Скажете, неинтересно?

А вот любитель футбола проголосовал ногами – посещаемость бронзового матча, 64 406 зрителей превзошла даже полуфинал Франция-Бельгия. В награду болельщики получили удовольствие от футбола в «чистом виде», когда можешь не покрываясь потом от эмоциальнального накала, просто получать удовольствие. Он рывков Кейна и скидок пяткой Лукаку. Финтов Де Брюйне и перехватов Магейра. Ударов Азара и ювелирных передач Стерлинга.

Поэтому если вы матчу за «бронзу» предпочли паузу в виде ожидания финала, включайте повтор. Он того стоит!

БЕЛЬГИЯ — АНГЛИЯ — 2:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 14 июля.

Стадион «Санкт-Петербург». 64 406 зрителей.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс (Дембеле, 78), Витсель, Шадли (Вермален, 39), Де Брюйне, Э. Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия: Пикфорд, Роуз (Лингард, 46), Джонс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Кейн.

Голы: 1:0 — Менье (4), 2:0 — Азар (82).

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (78) Витсель (90).

12 (4) удары (в створ) 15 (5)

11 фолы 5

4 угловые 5

1 офсайды 0

43 % владения мячом 57

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»