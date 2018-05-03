Блэк Икарди. Нападающему «Интера» нужно срочно уходить из команды

Современный «Интер» трудно представить без Мауро Икарди. Аргентинец защищает цвета «нерадзурри» в гонке бомбардиров, а без него состав Лучано Спаллетти выглядит совсем беззубым. Однако, как бы трудно это ни было, нужно признать: Икарди просто необходимо уехать из Италии. Это в его интересах, если он хочет выйти на новый уровень.

Не так давно Marca запустила жирный инсайд про мадридский «Реал». Испанское издание утверждало, что летом Флорентино Перес намерен существенно обновить линию атаки «сливочных». Миллиардер хочет, чтобы слева бегал Эден Азар, а справа разрывал защиту соперников Мохамед Салах. Есть вопросы только по центрфорварду. Кандидатов на место в атаке сразу несколько – Харри Кейн, Роберт Левандовски и Мауро Икарди.

Перестрелка в Милане. Почему Мауро Икарди – самый яркий участник гонки бомбардиров

Кейн слишком прирос к «Тоттенхэму» и АПЛ, да и вряд ли покинет Англию без Маурисио Поччетино. Левандовски уволил своего агента Цезари Кухарски и доверил миссию поиска новой команды трансферному гению Пини Захави (хотя потом поляк заявил, что не намерен оставлять Мюнхен ради Мадрида). Икарди же готов к трансферу в «Реал». Правда, между аргентинцем и «Сантьяго Бернабеу» есть одно бюрократическое препятствие.

Руководство мадридцев недовольно тем, как жена — агент Мауро Ванда Нара ведет дела супруга. Она запрашивает большие деньги и отказывается снижать требования, за что «Реал» якобы уже внес ее в черный список агентов.

Там же, кстати, находится и Мино Райола: в «белой» части столицы Испании нет ни одного его клиента.

Икарди – овертоп по меркам чемпионата Италии. У него лучший процент реализации среди всех игроков Серии А (около 35% ударов Мауро заканчиваются голом). Нападающий стал первым со времен Златана игроком «Интера», забившим 25 голов в чемпионате Апеннин за сезон. Список персональных достижений пополняется попаданием в список пяти самых забивных аргентинцев итальянской лиги, и он означает только одно: Мауро в Италии уперся в потолок и довольствуется лишь личными победами. «Интер» же пока что может дать ему только борьбу за лигочемпионские места. Ничего более.

В марте издание El Confidencial сообщило, что «Реал» полностью разочаровался в Бензема и ищет ему замену. Мауро Икарди кажется самым вероятным трансфером мадридцев следующим летом. Несколько месяцев назад журналисты вытянули из Переса откровение: функционер хочет нападающего, который может сам создавать для себя моменты, а не только забивать с подач партнеров. Это и является главным отличительным качеством Икарди. За 6 лет в Италии он научился таким трюкам, как пробежать половину поля и отметиться голом. Мауро – это микс из тех качеств, которые нужны Мадриду. Великолепная техника, видение поля и чувство гола аргентинца запросто выбьют из Флорентино Переса ощущение тривиальности футболиста, стоящего в центре нападения.

«Только подумайте, насколько зол сейчас «Интер», не выигрывавший трофеев семь лет», — сказал недавно Лучано Спаллетти. По факту, эти слова – ерунда. «Нерадзурри» сейчас – всего лишь команда, борющаяся за попадание в ЛЧ. Овертоп при Моуринью, когда каждый игрок прогрессировал отдельно, закончился.

«Интер» подбросил Икарди до определенного уровня. Но с тех пор как форвард получил капитанскую повязку миланцев, прогресс закончился. Теперь нужно двигаться дальше. И переход в другую лигу – самый верный шаг.

«Всегда приятно слышать, что тобой интересуются другие клубы. Почему я остался в «Интере»? Это мой дом. Я с детства мечтал выступать здесь. Спокойно воспринимаю интерес «Челси» и «Реала». Но сейчас я больше сфокусирован на задачах «Интера». Я не в состоянии предсказывать будущее. Мне нравится говорить о настоящем», — лукавит Икарди. Через пару месяцев за нападающего сборной Аргентины начнется настоящая битва между топ-клубами.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Мауро Икарди