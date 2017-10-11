Блеф-клуб. Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира

Английская команда снова не испытала трудностей с выходом в финальную стадию чемпионата мира. Но уверенные выступления англичан в квалификации традиционно заканчиваются конфузами на основном турнире. Отборочный блеф пока не приносит им успеха. Изучаем колоду Гарета Саутгейта, чтобы понять, сможет ли Англия набрать достаточно вистов в России.

Расклад

В XXI веке родоначальники футбола ни разу не добрались хотя бы до полуфинала международных соревнований. Последним значимым достижением так и остается 3-е место на чемпионате Европы 1996 года. После этого англичане дважды вылетали в четвертьфиналах, еще раз – в 1/8-й, однажды не прошли группу, а в 2008-м и вовсе пролетели мимо турнира (спасибо Роману Павлюченко). На мировых форумах налицо регресс: дважды дойдя до «четвертушек» в 2002 и 2006 годах, сборная Англии проиграла в 1/8 финала на ЧМ-2010, а спустя 4 года в Бразилии заняла последнее место в группе. Вряд ли на предстоящем чемпионате в России англичане выступят еще хуже – для этого им надо будет проиграть все три групповых встречи, – но предпосылок для оптимизма у них все равно немного.

В актив им идет разве что хорошая статистика пропущенных голов: по ним команда Саутгейта оказалась в когорте лучших команд европейской части отбора наряду с Германией и Испанией. Вот только если взглянуть на графу «Забитые мячи», разница между англичанами и испанцами с немцами становится очевидной: прошлые и действующие чемпионы мира забили вдвое больше. Впрочем, здесь можно найти оправдание: лидер английской атаки играл не во всех матчах. Но такая команда не имеет права сваливать ответственность на кого-то одного.

Инструкция по эксплуатации. Сборная Англии

Козыри

Козырной туз в колоде англичан – конечно же Харри Кейн. Лучший снайпер двух последних розыгрышей АПЛ улучшает показатели из года в год. Кейн приучил всех к тому, что долго раскачивается, однако в этот раз он с самого начала задал умопомрачительный голевой темп. В сентябре Ураган сыграл 8 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей, сделав 5 дублей и хет-трик. 1,63 гола за игру – такую скорострельность не показывает даже Месси. Главная задача англичан – уберечь бомбардира от травм. Если Саутгейт еще не ходил на поклон к Маурисио Почеттино, чтобы уговорить тренера «шпор» почаще бросать в бой Льоренте вместо Кейна, то ему стоило бы это сделать.

Заодно можно было бы замолвить словцо за Деле Алли. Для одного из самых талантливых футболистов Европы турнир в России станет первым чемпионатом мира, и он обязан показать себя во всей красе. В текущем сезоне Алли не выглядит так мощно, как его партнер по «Тоттенхэму», однако с каждым сезоном статистика Деле все лучше. Их пара с Кейном – мощное оружие, но с ним нужно уметь обращаться. В неумелых руках оно может сыграть и против англичан, особенно если Алли продолжит хамить соперникам и показывать не те пальцы болельщикам.

Основная рука

Места в старте практически забронировали Кайл Уокер, Гари Кэхилл и Эрик Дайер. За правую бровку Саутгейт может быть спокоен: кроме Уокера, есть еще Киран Триппьер, а к следующему году вернуться в строй должен и Натаниэль Клайн. На левому краю все не так радужно: Дэнни Роуз обиделся, что его не продали, и потерял место в основе «Тоттенхэма», а затем и в сборной. Там теперь обживается защитник «Саутгемптона» Райан Бертран. Он достаточно надежен и цепок в обороне, да и выносливостью не обделен. Проблема в том, что опыта в сборной у Райана не так много: лишь с прошлого года он стал активно принимать участие в официальных играх. Противники наверняка будут пробивать брешь в обороне англичан именно через фланг Бертрана.

В центре защиты один слот отводится опытному Гари Кэхиллу. Он все еще один из лучших защитников страны, и больше тут добавить нечего. Опорная зона становится постоянной вотчиной Эрика Дайера – пожалуй, самого универсального футболиста команды. Дайер играл и на краю, и третьим защитником, и в центре поля, где в конце концов и прижился. Его игра не так зрелищна, но ведь Уокер с Кэхиллом сыграли в отборе больше минут, чем Эрик. Еще недавно казалось, что главной опорой англичан будет Джордан Хендерсон, однако сейчас Хендо совсем не в форме, так что Джейк Ливермор скорее вытеснит из состава его, а не Дайера.

Вратарский вопрос у англичан открыт: Джо Харт успел себя дискредитировать, а сделать первым номером Батленда Саутгейт боится, хотя и выставил его на заключительный матч отбора с Литвой. «Я считаю, что Харт — наш лучший вратарь на данный момент», — убежден наставник. Иначе считает тренер «Сток Сити» Марк Хьюз: «Джек сделал сильную заявку, чтобы быть первым номером. Понятно, что Гарет Саутгейт хотел бы стабильности, но иногда приходится опираться на то, что происходит здесь и сейчас, а не на то, что было в прошлом. Если ты стремишься побеждать, то ставишь парня в наилучшей форме».

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Прикуп

У Англии есть ряд футболистов, ждущих своего часа в ближайшем резерве. В первую очередь это касается игроков атакующего плана: тут тебе Стерлинг и Старридж, Рэшфорд и Лингард, Уолкотт и Окслейд-Чемберлен – выбирай не хочу. Порой кажется, что в этом главная загвоздка тренера английской сборной – в нужный момент вытянуть из рукава именно тех, кто находится в лучшей форме и не сломается в первой же зарубе. По началу сезона наибольшие шансы у Стерлинга и Рэшфорда, но в любом случае шустрых вингеров у Саутгейта с избытком.

Составить пару Кэхиллу в обороне тоже могут сразу несколько защитников, причем с примерно равными шансами. Скорее всего, за позицию поборются Джон Стоунз и Фил Джонс, хотя есть еще проверенный Смоллинг и оперившийся Майкл Кин. А вот центр поля на предмет ротации провисает: кроме уже упомянутых, здесь может сыграть разве что Адам Лаллана, да и то не в роли чистого опорника. Саутгейт наверняка попытается присмотреть к весне еще кого-то в эту зону – лишним не будет.

Джокеры

У Саутгейта есть как минимум три шутника, способных перевернуть заведомо проигрышный кон. Один из них – Уэйн Руни. Кто бы что ни говорил, а его опыт англичанам пригодится. Не исключено, что Уазза весь турнир просидит на скамейке (если вообще поедет), но его нахождение в команде сделает ее более уверенной в себе. Второй – Джейми Варди – продолжает доказывать, что его убийственная реализация – не случайность одного сезона, а навык. Дела у «Лестера» идут средне, но Варди все равно исправно забивает. Если мяч будет упорно отказываться пересекать линию чужих ворот, Джейми – тот человек, который должен принудить его к этому.

И третий – Джермейн Дефо – один из самых недооцененных английских форвардов. ЧМ-2018 станет ему наградой за те бомбардирские подвиги, которые он совершил, играя за далеко не топовые клубы. На днях ему стукнуло 35, но Джермейн все еще свеж и готов к подвигам. В его карьере мировых чемпионатов еще не было, так что мотивация у него фантастическая. Выпади ему шанс – едва ли он им не воспользуется.

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Игрок

Любая колода может стать выигрышной в руках профессионала, тогда как дилетант способен проиграть даже с лучшими картами. Гарет Саутгейт – еще молодой тренер со скромным послужным списком, попавший в сборную исключительно из-за скандалов, интриг и расследований против Сэма Эллардайса. Саутгейт не стал изобретать велосипед, определив для сборной в качестве базовой схему 4+2+3+1 и практически не отходя от этой расстановки. По футболистам, которых он вызвал для участия в отборочной кампании, вопросов быть не должно, так что на первый взгляд Гарет работает вполне добротно. По крайней мере, он не заставляет Кейна подавать угловые, как некоторые предшественники. И все же нехватка опыта и отсутствие плана «Б» говорят не в пользу Саутгейта. С другой стороны, задачу-минимум он выполнил: команда поедет на чемпионат мира в Россию. Ну а дальше – как карта ляжет.

Как сборная Англии выступала на последних крупных турнирах

ЧМ-2010

Отбор: 1-е место в группе, 27 очков (9 побед, 1 поражение), разница мячей: 34 – 6

Итог: поражение в 1/8 финала от сборной Германии (1:4)

Что помешало: ослепший судья

Последняя игра англичан на этом турнире обернулась скандалом: при счете 2:1 в пользу немцев Фрэнк Лэмпард перебросил Мануэля Нойера, мяч попал в перекладину, ударился о газон и отскочил в поле. То, что он полностью пересек линию ворот, причем с солидным запасом, не увидел только один человек – главный арбитр встречи Хорхе Ларрионда. В итоге опешившие англичане пропустили еще два гола и отправились домой.

Евро-2012

Отбор: 1-е место в группе, 18 очков (5 побед, 3 ничьи), разница мячей: 17 – 5

Итог: поражение в ¼ финала от сборной Италии (0:0, 2:4 по пенальти)

Что помешало: невезение в серии пенальти

Несмотря на унылые цифры, четвертьфинал выдался неожиданно жарким, особенно если учесть, что одним из его участников была Италия. Соперники создали уйму моментов, обстучали штанги и заставили голкиперов срывать аплодисменты, но так и не забили с игры. В серии пенальти у англичан был реальный шанс победить после промаха Монтоливо, но сначала Янг чуть не сломал перекладину, а потом Буффон взял удар Эшли Коула.

ЧМ-2014

Отбор: 1-е место в группе, 22 очка (6 побед, 4 ничьи), разница мячей: 31 – 4

Итог: 4-е место в группе, 1 очко

Что помешало: сложная группа

Сборная Англии оказалась в одной группе с Коста-Рикой, Италией и Уругваем – это был приговор. Коста-Рика удивила всех, заняв первое место в группе, и это была единственная команда, у которой англичане отняли очки (0:0). И с итальянцами, и с уругвайцами сценарий был одинаковый: Англия пропускала гол, отыгрывалась, пропускала еще и проигрывала – 1:2. Не выйти из группы вместе с Италией было не так уж обидно.

Евро-2016

Отбор: 1-е место в группе, 30 очков (10 побед), разница мячей: 31 – 3

Итог: поражение в 1/8 финала от сборной Исландии (1:2)

Что помешало: ошибка Джо Харта

Первый матч плей-офф казался для англичан разминкой. Они быстро повели в счете, реализовав пенальти уже на 3-й минуте. Но исландцы отыгрались почти сразу, а еще спустя 10 минут мяч после не самого сильного удара Сигторссона прошел сквозь перчатку Харта и медленно вполз в ворота. Англия так и не сподобилась на второй гол, а все шишки достались вратарю, который и впрямь в том эпизоде сыграл неудачно.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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