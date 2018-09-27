Битва за выживание. Как бразильский «Шапекоэнсе» восстанавливался после трагедии 2016-го

Почти два года назад в мировом футболе случилась одна из крупнейших трагедий в XXI веке – в авиакатастрофу попала бразильская команда «Шапекоэнсе». Десятки жертв и лишь шестеро выживших. В тот момент в мире не осталось равнодушных к трагедии. Сегодня клуб продолжает жить. И надо признаться, дела там идут хорошо.

Мировая трагедия

В конце ноября 2016 года самолет, на борту которого был 81 человек, включая 27 футболистов ФК «Шапекоэнсе», направлявшихся на финал Копа Судамерикана, разбился на территории Колумбии. Госпитализировано было 10 человек. Среди выживших, их было шесть, оказались футболисты бразильской команды: Жаксон Фолман и Алан Рушел. Вратарь Данило Падилье скончался в госпитале. Всего же погибло 76 человек.

Выживший Алан Рушел позднее рассказал о том, как все было. Игрок был в задней части самолета, его попросили перейти в переднюю часть салона, где сидела вся команда. «Сначала я не захотел туда идти – вспоминал Рушел на пресс-конференции, – но потом увидел Жаксона Фолмана, и он настоял на том, чтобы я сел рядом с ним. Только Бог может объяснить, как я пережил эту катастрофу. Он схватил меня и дал второй шанс. Когда мне объяснили, что произошло, мне показалось, что это кошмарный сон. Понемногу мне начали рассказывать о том, как все было, только так я начал понимать, что случилось. Я стараюсь не говорить об аварии и избегаю новостей. Не знаю, что именно стало причиной катастрофы, но, мне кажется, это халатность пилота».

Жаксон Фолман тоже вспомнил самый ужасный момент в своей жизни:

До того момента, как в самолете погас весь свет, полет шел спокойно. Внезапно стало очень тихо, все сели. Мы хотели знать, что происходит, но стюардессы ничего не говорили. Затем, за несколько минут до падения, бортпроводник прошел мимо и сказал: «Наденьте ремни безопасности, потому что мы собираемся приземлиться». Было очень спокойно. Пилоты нам ничего не сообщали. А потом мы начали падать. Не так много людей пережили такой момент. Секунду назад вы находились в пути с друзьями, вы летели покорять мечту, а сейчас двигатель самолета перестает работать и вы падаете. У меня было время, чтобы помолиться и попросить Бога защитить меня. Внутри самолета вы ничего не можете сделать. Вы не можете бежать, не можете плакать, не можете просить о помощи, вы не можете выяснить, почему происходит именно так. Все, что вы можете сделать, – это помолиться и оставить свою судьбу в руках Бога.

Еще один выживший футболист Элио Нето также не обошел трагедию стороной и рассказал некоторые подробности:

Мне снилось, что это случится. За несколько дней до того, как мы должны были улететь на финал Копа Судамерикана в Колумбию, мне снился ужасный кошмар. Когда проснулся, сказал жене, что мне снилась авиакатастрофа. Мы летели в сильный дождь. У самолета отключился двигатель. Мы упали, но я почему-то выжил и смог выбраться из-под обломков. Я понял, что нахожусь на холме, но вокруг было очень темно. Это все, что я вспомнил. В день полета я не мог переключиться с мыслей об этом кошмаре. Сон был таким реалистичным. Поэтому, как только мы сели в самолет, я отправил сообщение жене. Попросил ее помолиться Богу, чтобы они вместе защитили меня. Я не хотел верить, что это действительно произойдет. Но попросил помолиться за меня. И тогда я увидел все, что произошло со мной во сне. Двигатель отключился. Свет отключился. Мы падали. И это был уже не сон.

В Бразилии был объявлен трехдневный траур в память о команде, а на известном английском стадионе «Уэмбли» зажгли клубные цвета. Тогда же «Шапекоэнсе», оставшийся без основной команды, начал получать предложения от других клубов. Такие бразильские гиганты, как «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Сантос», «Палмейрас» и «Португеза» были готовы отдать своих игроков в аренду пострадавшим до 2017 года. Позже с таким же предложением обратились и аргентинские команды.

Реабилитация

«Шапекоэнсе» получил Южноамериканский кубок, многие страны принесли свои соболезнования Бразилии, включая Россию. Но больше всех клуб обязан каталонской «Барселоне». Об этом рассказал президент бразильского клуба «Плинио» Давид де Нес:

«Так или иначе, свою поддержку выражали все. Но только «Барселона» поддерживала нас с первого дня. Они предложили нам финансовую помощь и пригласили сыграть в Кубке Жоана Гампера в августе, при этом доходы с игры были бы разделены с «Шапекоэнсе». «Рома» также предлагала нам провести матч, но у нас был очень плотный график. Мы проводили по три матча в неделю»

После «Шапе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина, а 7 августа бразильцы сыграли с «Барселоной» в том самом Кубке Гампера в особых футболках с 71 звездой в память о жертвах авиакатастрофы. Каталонцы одержали разгромную победу со счетом 5:0, но в том матче все внимание уделялось не счету. К примеру, Лионель Месси обменялся футболками с выжившим футболистом Аланом Рушелом.

А в начале сентября «Шапекоэнсе» отправился в Рим на товарищескую встречу с «Ромой» и даже встретился с папой римским Франциском.

UM ANO DE ROMA! ⚽🏹💚💪

Há um ano, a Chape participou de um momento especial: Uma audiência geral com o Papa Francisco, no Vaticano. Na oportunidade, Follmann e Alan receberam as bênçãos do pontífice, que também rezou pelas vítimas do acidente e seus familiares.#VamosChape #Tbt pic.twitter.com/MEShZW91KR — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 30, 2018

На самом деле, та осень была особенной для бразильцев, ведь в ноябре 2017 года выжавший вратарь Жаксон Фолман после ампутации ноги вернулся к тренировкам и стал вратарем паралимпийской сборной Бразилии, а позже даже смог завершить протезом bin-челлендж.

В годовщину катастрофы наконец решил высказаться и легендарный футболист Диего Марадона:

«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята из «Шапекоэнсе» полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Я хочу очень сильно обнять их близких и болельщиков. Если я ничего не сказал год назад, это было из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради экономии 5 тысяч долларов»

Новая жизнь

Естественно, катастрофа оставила сильный отпечаток в истории «Шапекоэнсе». Это становится ясно после того, если посмотреть, чем занимаются игроки команды и сам клуб. «Шапе» ведет очень мирную «политику» в футболе, регулярно поздравляя своих конкурентов по чемпионату Бразилии с днем рождения. «Зеленейшие» уделяют особое внимание своим фанатам, показывая тем самым, что «Шапекоэнсе» — это одна большая семья.

VAMOS DE VERDE PRA ARENA! 🏹⚽💚

Seja de manto da Chape, de capa de chuva ou de jaqueta, vamos pintar a nossa Arena Condá de verde e mostrar que Chapecó é Chapecoense.

Chapecoense vs Internacional | 20h | Arena Condá#VamosChape #VouDeVerde pic.twitter.com/FXlQ88qL9V — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 17, 2018

O clube aniversariante de hoje é o @Gremio ! 🏹⚽💚🎂

A Chapecoense deseja felicidades e muitos anos de bom futebol!#VamosChape pic.twitter.com/dHwxAJKWSI — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 15, 2018

Что касается игроков команды, то после пережитого они решили заняться благотворительностью: стали навещать больных (особую активность в этом деле проявляет Жаксон Фолман), развивать школы для нового поколения.

NÃO É SÓ FUTEBOL! 🏹⚽️💚

Hoje foi dia do embaixador Jakson Follmann fazer uma visita especial ao Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba. Ele conheceu inúmeros exemplos de superação e contou a sua própria história de vida e recomeço.#VamosChape pic.twitter.com/G2OLm4Vk0U — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 5, 2018

MOMENTO ESPECIAL! 🏹💚⚽

Na tarde desta sexta-feira (24), Jakson Folmann, Nivaldo e Yann Rolim fizeram a entrega de duas SmarTV de 40 polegadas ao CEIM Pequenos Heróis do Bairro Efapi, de Chapecó.#VamosChape pic.twitter.com/UYtlCbtzSg — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 24, 2018

На данный момент «Шапекоэнсе» занимает 18-ую строчку в чемпионате Бразилии, набрав 25 очков. В то время как у лидера «Сан-Паулу» целых 50. Но самое главное, что сейчас все живы и здоровы. Стоит отдать должное клубу и его игрокам: за два года они многое сделали для развития команды, не разочаровав болельщиков и став особой частью футбольного мира.

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press