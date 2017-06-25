Битва короля Артуро, «доброе утро» от Клаудио Браво. Сборная Чили, обзор соцсетей перед игрой с Австралией

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций

Сегодня на арене «Спартак» решится, выйдут ли представители Южной Америки в плей-офф российского Кубка конфедераций. Команда Хуана Пицци сразится с Австралией, которых устроит только победа

Тренировки идут полным ходом. Чилийцы уже привыкли к прохладной Москве

Новый трейлер геройского боевика? Представители La Roja вошли в образ

¡Foco! Caras de concentración a un día del importante duelo con Australia. Mira las 📸: https://t.co/Fe1dM7IjhI pic.twitter.com/7jbEU1ic4B — Selección Chilena (@LaRoja) June 24, 2017

Клаудио Браво приветствует своих подписчиков по-русски. Состоится ли его дебют на КК-2017 сегодня?

Buenos días! Good Morning! Доброе утро! #matchday ⚽️ #confederationscup #moscow #vamoschile Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) Июн 25 2017 в 1:37 PDT

Лучшая зарядка перед матчем — просмотр любимых клипов

Король Артуро в походе за трофеями

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.