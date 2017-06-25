Битва короля Артуро, «доброе утро» от Клаудио Браво. Сборная Чили, обзор соцсетей перед игрой с Австралией

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций

Сегодня на арене «Спартак» решится, выйдут ли представители Южной Америки в плей-офф российского Кубка конфедераций. Команда Хуана Пицци сразится с Австралией, которых устроит только победа

Тренировки идут полным ходом. Чилийцы уже привыкли к прохладной Москве

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Клаудио Браво приветствует своих подписчиков по-русски. Состоится ли его дебют на КК-2017 сегодня?

Buenos días! Good Morning! Доброе утро! #matchday ⚽️ #confederationscup #moscow #vamoschile

Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1)

Лучшая зарядка перед матчем — просмотр любимых клипов

Король Артуро в походе за трофеями

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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