Битва короля Артуро, «доброе утро» от Клаудио Браво. Сборная Чили, обзор соцсетей перед игрой с Австралией

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций
Сегодня на арене «Спартак» решится, выйдут ли представители Южной Америки в плей-офф российского Кубка конфедераций. Команда Хуана Пицци сразится с Австралией, которых устроит только победа
Тренировки идут полным ходом. Чилийцы уже привыкли к прохладной Москве
#LaRoja afinó detalles para el importante choque ante Australia.
Mira las 📸: https://t.co/67ExpKxPkE#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/LE0PRTlObx
— Selección Chilena (@LaRoja) June 24, 2017
Новый трейлер геройского боевика? Представители La Roja вошли в образ
¡Foco!
Caras de concentración a un día del importante duelo con Australia.
Mira las 📸: https://t.co/Fe1dM7IjhI pic.twitter.com/7jbEU1ic4B
— Selección Chilena (@LaRoja) June 24, 2017
Клаудио Браво приветствует своих подписчиков по-русски. Состоится ли его дебют на КК-2017 сегодня?
Лучшая зарядка перед матчем — просмотр любимых клипов
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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press