Битва двух столиц. Cтавки на главные игры недели

В предстоящие выходные РПЛ дарит сразу две яркие афиши. Действующий чемпион страны отправится в Краснодар, а в Питере столкнутся фавориты сезона — «Зенит» и «Спартак». Еще одно дерби состоится в Испании, где «Бетис» примет «Севилью». Обновленный «Милан» сразится на своем поле с «Ромой», а во Франции центральной встречей будет противостояние «Монако» и «Марсель».

«Краснодар» – «Локомотив»

01.09 СБ, 19:00

В прошлом сезоне «быки» едва не лишили «Локомотив» чемпионства, обыграв его в концовке чемпионата. Зато общее преимущество в этом матче на счету москвичей: девять побед против четырех. Два из трех последних визитов в Краснодар стали для «Локо» триумфальными. Команды забивают не менее двух голов в последних шести очных матчах. Лишь однажды их встреча завершилась вничью – в августе 2014-го. В последних девяти играх РПЛ «железнодорожники» забили лишь два мяча.

П1 Х П2

«Краснодар» – «Локомотив» 2,55 3,10 3,10

«Зенит» – «Спартак»

02.09 ВС, 19:00

Последний раз «Спартак» увозил три очка из Санкт-Петербурга шесть лет назад, одержав волевую победу – 3:2. И она остается единственным гостевым успехом москвичей в Питере за прошедшие 11 лет. В XXI веке команды провели уже 40 очных матчей, и только два из них завершились нулевой ничьей. Три сезона кряду «Зенит» на своем поле забивает не меньше четырех голов в ворота красно-белых. С ноября прошлого года питерцы проиграли на домашней арене лишь однажды.

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П1 Х П2

«Зенит» – «Спартак» 2,15 3,40 3,50

«Милан» – «Рома»

31.08 ПТ, 21:30

Этим летом «Милан» пережил еще одну масштабную перестройку, и в новый сезон «красно-черные» входят с очередной порцией оптимистичных ожиданий. «Рома» также обновила состав, лишившись Наингголана и Алиссона. В трех предыдущих сезонах «римляне» одерживали уверенные победы на «Сан-Сиро» с разницей в два и более мячей. Но последняя встреча команд завершилась неожиданной победой «Милана» со счетом 2:0.

П1 Х П2

«Милан» – «Рома» 2,45 3,45 2,85

«Бетис» – «Севилья»

02.09 ВС, 21:45

Севильское дерби редко радовало болельщиков большим количеством забитых мячей, но в прошлом сезоне все обстояло иначе. В двух последних матчах севильские команды совместными усилиями настреляли 12 голов. Январская победа со счетом 5:3 стала первым с 2012 года успехом для «вердибланкос» во встречах «Севильей». «Бетис» не может сохранить свои ворота на «замке» в семи последних играх против «нервионцев».

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П1 Х П2

«Бетис» – «Севилья» 2,75 3,65 2,45

«Монако» – «Марсель»

02.09 ВС, 22:00

Провансальцы одержали свою последнюю выездную победу над «Монако» восемь лет назад. А после возвращения из Лиги 2 монегаски заметно превосходят «Олимпик» в очном противостоянии. По итогам десяти предыдущих встреч марсельцы могут похвастать лишь одним триумфом и двумя ничьими. Остальные семь поединков они проиграли. Два последних матча на стадионе «Луи II» закончились со счетом 10:1 в пользу хозяев.

П1 Х П2

«Монако» – «Марсель» 2,60 3,60 2,50

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев