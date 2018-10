Битва близнецов, проклятие «Монако» и улетный финт Неймара. Главные события 7-го и 8-го тура Лиги 1

«ПСЖ» идет без потерь, «Генгам» добывает первую победу, а «Сент-Этьен» шокирует. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедших двух туров чемпионата Франции.

Чемпион уже известен?

Парижский клуб одержал уже 8-ю подряд победу в чемпионате Франции. Парни Тухеля в последних турах разгромили «Реймс» и «Ниццу» и повторили легендарное достижение «Лиона». В сезоне 1936/37 ткачи также одержали восемь побед на старте чемпионата. Правда, тогда победителем первенства стал «Олимпик» не лионский, а марсельский.

Необычные гости

Легендарный баскетболист «Чикаго» Майкл Джордан в среду посетил матч «ПСЖ» против «Реймса». С сентября этого года компания великого спортсмена по производству спортивной одежды и обуви является партнером парижского клуба. Более того, в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» «ПСЖ» сыграл в форме от Jordan Brand.

И если зашла речь о гостях, то в матче «Ренн» — «Тулуза» на трибунах был замечен нападающий «Барселоны» Усман Дембеле. Соскучился по родной команде?

Прорвало

В матче 7-го тура правый защитник «Ниццы» Кристоф Жалле забил свой первый гол за клуб. Последний раз в чемпионате Франции он забивал в марте 2017 года. Тогда, будучи игроком «Лиона», он поразил ворота «Тулузы».

Первая победа

«Генгам» одержал первую победу в этом сезоне. Команда одолела в матче 8-го тура «Анже» (0:1).

Это проклятие?

«Монако» выдал худший старт чемпионата и повторил собственный антирекорд сезона 1973/74. Команда в двух последних турах потерпела два поражения, и имеет в своем активе только 6 очков из 24 возможных. И даже Александр Головин, который провел матч с «Анже» в полном объеме, а во встрече против «Сент-Этьен» вышел на замену на 60-й минуте и не смог помочь своей команде добыть важнейшие очки. На данный момент «Монако» занимает 18 строчку в турнирной таблице. Не пора ли главному тренеру «монегасков» Леонарду Жардиму подумать об отставке?

Зеленая полоса

Пока «ПСЖ» торжествует на вершине, за два других лигочемпионских места началась резня, словно в одном из криминальных районов Марселя. Больше всех на фоне обычных смертных выделился «Сент-Этьен». Клуб не проигрывал с 22 сентября и уже успел одержать три победы подряд. А нападающий «зеленых» Хазри в матче против «Монако» оформил дубль и установил личный рекорд. Он обогнал своего соотечественника Сантоса и стал лучшим тунисским бомбардиром в Лиге 1, забив свой 40-й гол.

Братская ничья

В рамках 8-го тура между собой встречались «Лион» и «Нант» (1:1). В этой игре принимали участие братья-близнецы Фабио и Рафаэл да Силва. После матча Фабио прокомментировал это так: «я первый раз играл против моего брата-близнеца. Я всегда мечтал сыграть против него, это было весело».

Mon premier match avec le maillot Nantais et aussie mon premier match contre mon frère. C’etait un super moment!#alleznantes

1 first game at Nantes and Against my brother after 11 years was professional. Great feeling and good point for us in the end. #alleznantes pic.twitter.com/TWzVp1ZhD3

— Fabio Da Silva (@Ofabio3) September 30, 2018