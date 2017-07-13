Биржа труда. Пять звезд, которые ищут себе новый клуб

В то время как топ-клубы готовы платить за Килиана Мбаппе ужасающие деньги, за бортом трансферного рынка остаются те, чьи имена гремели всего несколько лет назад. Еженедельник «Футбол» — о футболистах, ищущих новые клубы для завершения своей карьеры.

Димитр Бербатов

Возраст: 36 лет

Последний клуб: ПАОК, Греция

Бербатов вырос в футбольной семье, с детства болел за «Милан», но сыграть за итальянский клуб у нападающего так и не получилось. Зато Димитр стал той частью «Байера» Леверкузен, проигравшего в финале Лиги чемпионов-2002 мадридскому «Реалу». Позже Бербатову пришлось уступить место Мирославу Клозе, но уже тогда болгарин привлек внимание англичан.

Главным клубом в карьере Димитра стал «Манчестер Юнайтед», где он провел более 100 матчей. Кроме того, форвард успел поиграть в «Тоттенхэме» и «Фулхэме». Экс-игрок последних Бреде Хангеланд назвал Бербатова одним из самых ленивых футболистов на своей памяти: «Я никогда не видел человека, который бы столько ходил на массаж. Когда бы мы ни были в зале, Бербатов всегда на массаже. Обычно игроки по окончании сезона дарят физиотерапевту подарки. Он делал Бербатову массаж сотни часов, но не получал от него ничего». Не самая лучшая характеристика.

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Последним клубом нападающего стал ПАОК, где он провел один сезон и забил четыре мяча. «Я пытаюсь найти команду. Тренируюсь, держу себя в форме. Когда тебе 36 лет, ты просто хочешь побольше играть», – сказал Бербатов. А значит, совсем скоро мы увидим Димитра снова в деле. Пока болгарин тренируется вместе с софийским ЦСКА, где когда-то началась длинная карьера форварда.

Антонио Ди Натале

Возраст: 39 лет

Последний клуб: «Удинезе», Италия

Антонио Ди Натале — воспитанник «Эмполи», но 12 лет своей карьеры он посвятил скромному «Удинезе». Такой преданности могут позавидовать современные футболисты, без мук совести меняющие престиж и историю на китайские деньги. Будучи капитаном «Удинезе», итальянец он сумел побить сразу несколько рекордов клуба. Ди Натале — лучший бомбардир клуба, лучший бомбардир «Удинезе» в еврокубках, рекордсмен по голам за сезон и многое другого. Но завоевать командный трофей Антонио так и не удалось.

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Ди Натале заговорил о завершении карьеры еще в 2014 году, но поддался на уговоры жены и продлил контракт. К тому же футболист уж очень хотел преодолеть отметку в 200 голов в Серии А. Захотел — сделал. Сейчас на счету итальянца 208 голов, но, кажется, он и вовсе передумал заканчивать с футболом. Отменная скорость, дриблинг и чувство поля позволяют Антонио называться одним из лучших итальянских форвардов этого тысячелетия. Однако возраст берет свое. У Ди Натале увеличилось количество получаемых травм, а выходы на поле стали редкими.

В конце прошлого года форварда сватали в «Наполи», но он тут же дал понять, что неаполитанцы справятся и без него. Легендой «Удинезе» интересуются клубы в МЛС и ОАЭ, но сам Ди Натале хочет догнать Джузеппе Меаццу в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Италии. И отделяет его от этого всего 8 мячей.

Робби Кин

Возраст: 36 лет

Последний клуб: «Лос-Анджелес Гэлакси», США

Экс-капитан «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин словно и не стареет вовсе. В свои 36 лет он показывает результаты более высокие, чем в 20-летнем возрасте. Один из лучших игроков ирландской сборной. Рекордсмен национальной команды по количеству сыгранных матчей и забитых за нее мячей (67). Мало кто скажет, что этому парню пора на пенсию, но факт есть факт. Сейчас Кин без клуба.

К предыдущему сезону «Гэлакси» позиционировал себя как главного фаворита лиги. Но, как это часто бывает, травмы ключевых игроков решили все иначе. Робби Кин забил всего 10 мячей в 17 матчах. Для избалованного зрителя МЛС этого мало. Верхушка клуба тут же отказалась от Робби, ссылаясь на его возраст и низкую результативность. Несмотря на эту не самую приятную ситуацию, игрок не планирует заканчивать карьеру, но и в США он не может остаться. Причина в деньгах.

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Ни один клуб МЛС не готов платить запрашиваемые Кином огромные суммы. В таких бытовых ситуациях алчные игроки обычно предлагают свои услуги клубам из ОАЭ, Китая или Катара. Так поступил и Робби. В последнее время он находится в расположении «Аль-Ахли», где тренируется вместе с футболистами клуба из ОАЭ. Перейдет ли Кин туда, пока неизвестно.

Клаудио Писарро

Возраст: 38 лет

Последний клуб: «Вердер», Германия

Трижды приходивший в «Вердер» Писарро покинул «музыкантов». На этот раз без оглядки. Тренер немецкого клуба Александр Нури устраивает перепланировку команды, где для Пиццы уже нет места. Клаудио поистине может считаться одним из лучших легионеров Бундеслиги. Он отдал немецкому чемпионату в общей сложности 17 лет: дважды выступал за «Баварию», трижды — за «Вердер».

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Писарро — лучший иностранный бомбардир в истории Бундеслиги, и самое удивительное, что он все еще продолжает забивать. Перуанец брал с «Баварией» требл, дрался с Марио Гомесом за место в старте и демонстрировал отличные результаты. Клаудио знает, как работает немецкая лига, и ему не нужно объяснять особенности чемпионата, как другим молодым иностранным игрокам. Массивный и высокий форвард с хорошим ударом и чувством гола стал бы отличным дополнением любой из немецких команд.

Последний сезон в «Вердере» показал Пицце, что самое время поменять клуб. Игрового времени у Клаудио было по минимуму, а следовательно, и голов тоже мало. Слабо верится в то, что Писарро останется без клуба в Германии. Несмотря на возраст, он все еще хорош, умеет и хочет выигрывать матчи, а также пользуется авторитетом в футбольном мире.

Виктор Вальдес

Возраст: 35 лет

Последний клуб: «Мидлсбро», Англия

Для голкипера 35 лет — далеко не предел возможностей. Но великий когда-то Виктор Вальдес остался без клуба. Большинство людей, услышав имя испанца, вспомнят «Барселону» нулевых и ее непоколебимого вратаря. Однако Вальдес с тех времен уже успел поиграть в Бельгии и Англии. После прихода в команду Клаудио Браво и Марка-Андре тер Штегена голкиперу не осталось места в воротах, и он был вынужден покинуть родной клуб спустя 19 лет. В «МЮ», куда перешел Виктор, он подвергся критике Ван Гала, после чего ушел из команды.

Последний сезон испанец провел в «Мидлсбро», где отстоял 28 матчей, но не помог клубу остаться в АПЛ. Помимо футбола вратарь занялся в период отдыха кое-чем другим. Пока его коллеги проводили летние сборы, сам Вальдес сыграл свадьбу с колумбийской моделью, куда пригласил кучу звездных гостей из бывшего клуба и сборной Испании.

Чемпион мира и чемпион Европы вынужден скитаться по командам, готовым предложить ему достойные условия. Руку помощи Вальдесу протянул его старый знакомый по «Барселоне» — Пеп Гвардиола. Не мудрено, что тренер «Манчестер Сити» хочет видеть своего бывшего игрока в составе «горожан», Кроме того, к испанцу присматривается и «Депортиво». Есть вероятность, что вратарь вернется на родину.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press