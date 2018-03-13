Биржа труда. Куда податься лидеру «Лацио» Стефану де Врею

Прошлым летом «Лацио» расстался с Лукасом Бильей. Но, вопреки всем ожиданиям, продажа аргентинца в «Милан» не стала фатальной потерей для римлян (к Серии А очень здорово приспособился Лукас Лейва). Еще одним испытанием для Симоне Индзаги будет уход голландца Стефана Де Врея: лидер «орлов» покинет Рим через пару месяцев, не оставив в копилке клуба ни одного евро.

«К сожалению, по различным причинам мы с «Лацио» не смогли достичь договоренности, которая удовлетворила бы обе стороны, – рассказывал Стефан де Врей. —

Мне больно уходить вот так. Хотя я очень счастлив здесь и чувствую себя как дома, но порой приходится покидать зону комфорта, чтобы достигать желаемых целей».

Сериал с продлением контракта голландца длился несколько месяцев. В октябре появились новости, что голландец подпишет новое соглашение с клубом. В декабре СМИ писали о том, что Де Врей перезаключит контракт с «орлами», чтобы команда получила деньги от его ухода следующим летом. Сейчас – отказ продлевать сотрудничество и статус свободного агента, который разделит Стефана и «Лацио» уже через пару месяцев.

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Вообще, уход Де Врея – минус для римлян по двум причинам. «Лацио» мог «срубить» с его продажи сумму в районе 35-40 млн евро, но теперь не получит ничего.

А еще Стефан – самая неоспоримая и главная фигура в составе римлян. Он наглухо цементирует оборону в ультраважных матчах, рядом с ним набираются уверенности крутые Джордан Лукаку, Сергей Милинкович-Савич и Баштуш.

«Знаете, у многих поначалу возникают проблемы в больших клубах. Однако в таких командах всегда есть человек, который поможет даже в самых мелких вопросах. В «Лацио» это Стеф де Врей. Он и подскажет на тренировках, и поможет найти жилье в Риме, и донесет тренерские установки во время матчей. Без этого парня трудно представить наш клуб», — говорит Милинкович-Савич.

На данный момент итальянские журналисты озвучивают несколько вариантов продолжения карьеры для Де Врея. Первый (и самый вероятный) – «Интер». «Нерадзурри» давно вертятся возле голландца и с каждой неделей только усиливают свой интерес. Возможный уход Миранды и почти резкая необходимость поиска кого-нибудь в пару Милану Шкриньяру – важные причины для китайских руководителей миланцев поскорее опомниться и дать добро на подписание Стефана.

Второй вариант – команды из АПЛ. Пресса уже несколько недель мусолит новости, связывающие Де Врея с «МЮ» и «Эвертоном». В случае с «Юнайтед» проблема исходит от Жозе Моуринью: португалец просто не умеет мотивировать классных футболистов (на банке сидит Виктор Линделеф, а Моур так и не придумал, как расшевелить шведа). В случае с «ирисками» конфликтный момент опять тянется к тренеру: в синей части Ливерпуля пока что не нашли специалиста, который смог бы извлечь максимум пользы от игры звездных новичков.

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Третий (и самый маловероятный) вариант – «Барселона». Он особо обсуждался после ухода Хавьера Маскерано. Говорят, главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде дал задание одному из своих ассистентов готовить отчеты по Де Врею после каждого матча. Но никакого подтверждения эти слухи пока не получили.

До счастливой развязки этой истории осталось совсем немного времени. Стоппер, который хорош в создании атак своей команды из глубокой защиты, подойдет любому клубу в Европе. Де Врей по меркам Италии – абсолютный топ. Вопрос состоит в другом: решится ли он покинуть ту самую зону комфорта и перебраться в лигу посильнее.

Переход в «Интер» раздует кошелек голландца на пару миллионов евро. Тогда как переезд в другую страну, где уровень и скорости футбола повыше, подвергнет Стефа еще и массе испытаний. А заодно поможет повысить скиллы голландца до «орбитального» уровня. Здесь все зависит от самого защитника и его алчности.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press