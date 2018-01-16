Били и будут бить. Как в СССР изобрели тренажер, ставший через 50 лет секретным оружием Дортмунда

Это вырезка из еженедельника «Футбол» за 1962 год. Тренер казанской команды «Искра» рассказывает о только что придуманном новом футбольном тренажере: на настоящие ворота вешаются складные, небольшого размера, а за ними располагаются электрические лампочки с пультом управления. Тренер жмет на кнопки, лампочки загораются, а футболист должен послать мяч точно в тот сектор, где зажегся свет. Ничего не напоминает? Это же первый «Футбонаут» — тренажер, который был представлен в 2012 году как секретное оружие дортмундской «Боруссии». Пятьдесят лет назад его уже изобрели в СССР.

«Футбонаут» был рассекречен дортмундской «Боруссией» пять лет назад. Он представляет собой комнату 14 на 14 метров. Каждая из ее стен разделена на квадраты, они могут подсвечиваться лампочками, а в углах зала установлены футбольные «пушки» — они заряжены мячами. Упражнение выглядит просто: мяч вылетает из пушки в центр комнаты, где стоит футболист, который должен обработать спортивный снаряд и послать его точно в подсвеченный в данный момент квадрат.

Прием–разворот–удар, прием–разворот–удар, прием–разворот–удар… И так до бесконечности. Когда «Футбонаут» представлял в то время главный тренер «Боруссии» Юрген Клопп, никто не сомневался, что именно этот тренажер помог Дортмунду завалить в Бундеслиге «Баварию». Возможно, это преувеличение. Но вот мяч Марио Гетце в финале ЧМ-2014 – точно результат работы на «Футбонауте». Вы помните этот «золотой» гол? Подача — прием на грудь — удар с разворота в не защищенный вратарем угол… Гетце десятки тысяч раз проделывал то же самое, находясь в центре квадрата 14 на 14 метров.

«Футбонаут» управляется с планшета, стоит 3,5 млн евро и, конечно, по сравнению с поделкой казанских инженеров смотрится как пришелец из другой галактики. Но два изобретения разделяют 50 лет, и если бы в 1962 году всерьез заинтересовались казанской разработкой, в финале ЧМ-2014, возможно, с разворота забивал бы кто-то другой.

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А в СССР было полно попыток придумать другие футбольные тренажеры. Сейчас некоторые из них смотрятся наивно, но возможно, могли бы работать не хуже, чем секретный «Футбонаут». Вот вырезки из приложения к журналу «Юный техник» «Умелые руки» за 1979 год. Тринадцать идей для футбольных тренажеров – и все из досок, веревок и сеток. Некоторые из идей используются и сейчас.

Например, схема «5»: сетка, туго натянутая на каркас. Вам не с кем на тренировке обыграться в одно касание? Вот вам мобильная «стенка», которая сбросит мяч под удар. Сейчас такие мини-тренажеры есть почти в каждой футбольной школе – но это же схемы 1979 года!

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Или схема «2». Это «стенка» из футболистов, через которую здорово отрабатывать удары со стандартов. Когда похожие «стенки» в 1990-х «Локомотив» Юрия Семина выкатил на одну из тренировок, фотокоры замерли в творческом экстазе – такое в России тогда можно было увидеть нечасто. А в 1970-х авторы «Юного техника» предлагали сделать такие манекены своими руками: «Сшейте из любого дешевого, но крепкого материала мешок с круглым дном, пропитайте его водоотталкивающим составом, вставьте вовнутрь трубу с карабином и набейте мешок скомканной газетой, кусками поролона, сеном или соломой…» Рисунок «11» — это те же куклы из «стенки», но висящие на длинной перекладине, – они качаются, а футболист должен обегать их с мячом либо вступать с ними в силовую борьбу.

Старые автомобильные покрышки, подвешенные для отработки ударов через себя мячи, трамплины из дубовых досок… Даже интересно, какие новые виды «Футбонаута» придумают в Дортмунде, если им прислать рисунки из «Юного техника» за 1979 год.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, журнал «Юный Техник»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»