Безумный Макс. Почему Аллегри и «Ювентусу» нужны перемены

В «Ювентусе» назревает внутренняя революция. «Старая синьора», как обычно, смотрит сверху вниз на турнирную таблицу Серии А, но ей уже мало быть первой в четвертом чемпионате Европы. «Юве» хочет большего и сомневается, что это ему может дать Массимилиано Аллегри.

Почти три года назад «Юве» с бесцеремонностью школьного хулигана отобрал у «Милана» Массимилиано Аллегри. С тех пор тренер прошел все уровни отношений фанатов «зебр»: от физрука, которого «нужно гнать в шею», до настоящего профессионала, «с которым команда может побороться за Кубок чемпионов». Но теперь ожидания подошли к точке кипения: от алленаторе уже чуть ли не требуют победы в самом престижном турнире Европы.

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В Лиге чемпионов «Ювентусу» играть с «Порту». Но в Турине еще в декабре задумались, по силам ли пройти даже такого соперника. Как раз после поражения «Юве» в катарском Суперкубке Италии против «Милана». В том самом, когда Аллегри больше психовал, чем думал, а «синьора» не выжала максимальную выгоду из традиционного преимущества во владении мячом. После этого матча многие сразу заговорили об отставке Аллегри. Но подавали ее по-разному: одни говорили, что перемены нужны «Ювентусу», другие – что новые ощущения необходимы самому Аллегри.

Второе мнение подкреплено незамысловатой статистикой об успехах итальянских тренеров в топовых европейских лигах: Клаудио Раньери вытащил «Лестер» на вершину АПЛ в прошлом сезоне, Антонио Конте вместе с «Челси» занимает первую строчку в этом, а Карло Анчелотти сохраняет (пусть и с небольшим трудом) лидерство «Баварии» в Бундеслиге. «Думаю, Аллегри станет следующим итальянским тренером, кто уедет в другую страну. Надеюсь, он найдет клуб, где ему дадут время поработать и доказать свою ценность. Макс способен проявить себя в любом месте – хоть в Англии, хоть в Испании», — заявил бывший тренер «Ювентуса» Джованни Трапаттони.

Внутри «Ювентуса» многие тоже ждут ухода Аллегри. «После Евро я был полон энтузиазма. Но когда начался сезон, я не появился на поле в первых матчах, — это слова обиды Патриса Эвра. — Я молчал, но затем спросил об этом у Аллегри, и он заверил меня, что я буду играть. Тем не менее матча в месяц мне недостаточно. Я предпочел быть честным с самим собой и решил уйти, чтобы не тренироваться вполсилы».

Патрис Эвра — не единственный в «Юве», у кого этой зимой претензии к Максу Аллегри. Паоло Дибала не пожал руку главному тренеру после замены в матче против «Сассуоло», а пресса моментально раздула из этого скандал и начала отправлять нападающего то в «Реал», то в «Барселону». Правда, Аллегри почти моментально отреагировал на выспышку, сообщив, что никаких разногласий между ним и Дибалой не существует. Руководство туринцев подтвердило это, продлив контракт форварда на улучшенных условиях до 2021 года.

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Аллегри очень часто разбавляет слишком сложные и прагматичные 3+4+3 (которые остались еще от Антонио Конте) нетипичными для «Ювентуса» 4+3+3 и абсолютно хулиганистыми 4+2+3+1. Он может поставить Марио Манджукича на фланг, а Паоло Дибалу – под Гонсало Игуаина. Итальянский специалист не забывает активно омолаживать состав (в зимнее трансферное окно туринцы приобрели Маттиа Кальдару и Рикардо Орсолини), но при этом не дает раскиснуть ветеранам (Буффон до сих пор стоит в воротах «Юве», Бардзальи – один из ключевых игроков обороны). Однако, несмотря на все старания, сезонную работу Аллегри многие все равно будут оценивать по одному фактору – по результатам в Лиге чемпионов.

Для «Ювентуса» эта задача если не нереальная, то точно сложная. Но вопрос в том, как и от кого «Юве» вылетит из турнира. Если на ранних стадиях и от соперника типа «Порту», то для Аллегри это станет ударом по уверенности в себе. Так что все чаще появляются слова о том, что Максу лучше оставить «Юве» и мечту взять Лигу чемпионов другому тренеру. А самому отправиться в Англию и поделиться менталитетом победителя с одной английской командой, где давно привыкли к шуткам про четвертое место и длинным пуховикам. Тем более итальянские СМИ уже давно знают, кто может заменить Аллегри в «Юве». Это либо Паулу Соуза: с ним, по некоторой информации, туринцы уже ведут переговоры. Либо Диего Симеоне, который все ближе к уходу из мадридского «Атлетико».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press