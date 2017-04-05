Без блата. Как Майкл Кин добивается возвращения в «Манчестер Юнайтед»

В прощальном матче Лукаса Подольски защитник «Бернли» дебютировал за сборную Англии, а спустя четыре дня отыграл вторую полную встречу в футболке «львов» – уже в официальном встрече с Литвой. Два года назад, когда Кина забраковал «Манчестер Юнайтед», едва ли кто-то верил в его скорое появление в национальной команде.

Майкл получил первое приглашение в сборную в октябре 2016-го, почти сразу после того, как Гарет Саутгейт принял бразды правления командой. В последних двух матчах англичан Саутгейт попробовал его как формации с двумя центральными защитниками, так и в тройке. Это дает повод думать, что наставник высоко оценивает способности Кина.

На первый взгляд, статистика не выделяет Майкла из основной массы, а низкий показатель в графе «Отборы» (0,8 за матч) вовсе настораживает. Однако и плюсов хватает. В первую очередь, это игра в воздухе: в среднем он выигрывает 4,2 воздушных единоборства за матч, что делает его вторым защитником лиги после Виргила ван Дейка по качеству действий «на втором этаже». Кроме того, Кин – в пятерке лучших по заблокированным ударам. Есть еще один бонус, не свойственный британским защитникам: он редко фолит. Майкл никогда не получал больше 4 желтых карточек за сезон.

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В начале марта журналисты канала Sky Sports попросили Фрэнка Лэмпарда составить сборную сезона АПЛ. В ней оказалось всего два игрока не из топ-6: Райан Бертранд из «Саутгемптона» и Майкл Кин. «В этом сезоне я видел несколько матчей, где он просто фантастически проявил себя. Возможно, не каждый поставит его в команду сезона, но нам следует уважать молодых английских игроков, которые оставляют яркий след в команде. Особенно в той, которая много времени проводит в обороне. Кин – выдающийся игрок», – прокомментировал Лэмпард неочевидный выбор.

Талант Майкла, как и его брата-близнеца Уилла, признавали еще в «молодежке» «Манчестер Юнайтед». Уилл получил звание лучшего молодого игрока в сезоне-2009/10, а Майкл двумя годами позднее заслужил награду Дензила Харуна лучшему резервисту. Во время предсезонного турне 2012 года ему впервые довелось сыграть бок о бок с мастерами из основы. У жены Патриса Эвра начались роды, и его место на левом краю занял именно Кин. «И Рио, и другие ребята очень мне помогали. Они все отличные футболисты с огромным опытом, и очень здорово, что мне довелось сыграть вместе с ними. Я рос, смотря на их игру по телевизору, и оказаться с ними на поле в одной команде – это невероятное ощущение!» – Майкл радовался как ребенок.

Когда в 2012 году его отправили набираться опыта на просторы Чемпионшипа, он уверенно завоевал место сначала в «Лестере», а затем и в «Блэкберне». После чего вернулся в «МЮ», предвкушая многообещающую работу с Луи ван Галом. Начало было положено: уже во 2-м туре Кин впервые вышел на поле за «Юнайтед» в матче чемпионата страны и отыграл второй тайм без особых проблем.

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А вот следующая встреча – в кубке с «МК Донс» – стала роковой: «МЮ» опозорился, проиграв 0:4, а Уильям Григг и Беник Афобе сделали из пары Кин-Эванс посмешище. Для Ван Гала этого было достаточно. Не прошло и недели, как клуб вновь сделал из Майкла наемника, отправив в аренду в «Бернли». «Бордовым» не понадобилось много времени, чтобы оценить новичка: уже зимой они выкупили Кина у «дьяволов» примерно за 2 млн фунтов.

Теперь все чаще говорят, что «Манчестер Юнайтед» желает вернуть 24-летнего Кина в свои ряды. То, что Майкл заслужил шанс вернуться в родной клуб, неоспоримо. Для него оказалось даже лучше, что он прошел суровую школу выживания в Чемпионшипе и с самого низа дорос до уровня национальной сборной. «Дьяволы» же снова жалеют, что когда-то отпустили воспитанника так легко. Если «Бернли» летом отказался продать Кина в «Лестер» меньше, чем за 20 млн фунтов, то сейчас цена будет еще выше. Да и конкурентов хватает. Рядовой наемник на глазах превращается в элитного и востребованного бойца. А он, конечно же, мечтает вернуться в родные стены и доказать, что достоин носить футболку с гербом «Манчестер Юнайтед».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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