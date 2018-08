Беспомощный «МЮ», дерзкий старт «Уотфорда» и бомбардир Заха. Главные события 3-го тура АПЛ

Первая осечка «МанСити», разгром «МЮ» и непобедимый «Уотфорд» Хави Грасии. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 3-го тура чемпионата Англии.

Оборона «Ливерпуля» — лучшая в лиге?

На старте сезона «красные» радуют болельщиков не только уверенными победами. Приобретение Алиссона Беккера лишило Юргена Клоппа основной головной боли из-за вратарских ляпов. Бразильский голкипер демонстрирует спокойствие и уверенность – он не только реально выручает в сложных моментах, но и начинает атаки «Ливерпуля» радиоуправляемыми передачами. Не случайно, мерсисайдцы остаются единственным клубом, не пропускавшим пока в чемпионате. В следующем туре «красным» играть против крепкого «Лестера», но текущая форма позволяет «скаузерам» рассчитывать на продолжение банкета.

«Тоттенхэм» и «Челси» идут без потерь

Атакующая философия Маурицио Сарри постепенно укореняется в умах футболистов «Челси». Выезд в Ньюкасл до последних минут сулил «синим» первую потерю очков, но блистательный Маркос Алонсо, благодаря рикошету, организовал решающий гол. Подопечные Маурисио Почеттино гостили на «Олд Траффорд». Равная, в целом, игра завершилась тремя безответными мячами «Тоттенхэма» во втором тайме, а Жозе Моуринью сохранил статус фаворита на первую отставку сезона.

Огненный «Уотфорд» выдал лучший старт в истории клуба

Перед началом сезона «шмели», замучившие болельщиков тренерскими отставками, считались одними из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Три победы «Уотфорда» на старте — не только лучший старт клуба в АПЛ, но и прекрасный задел на остаток сложного сезона. Успех подопечных Грасии не стоит переоценивать – в соперниках у «золотых мальчиков» были отнюдь не гранды, но стартовый спурт поможет «шмелям» на равных биться с топами лиги.

