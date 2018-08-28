Беспомощный «МЮ», дерзкий старт «Уотфорда» и бомбардир Заха. Главные события 3-го тура АПЛ

Первая осечка «МанСити», разгром «МЮ» и непобедимый «Уотфорд» Хави Грасии. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 3-го тура чемпионата Англии.

Оборона «Ливерпуля» — лучшая в лиге?

На старте сезона «красные» радуют болельщиков не только уверенными победами. Приобретение Алиссона Беккера лишило Юргена Клоппа основной головной боли из-за вратарских ляпов. Бразильский голкипер демонстрирует спокойствие и уверенность – он не только реально выручает в сложных моментах, но и начинает атаки «Ливерпуля» радиоуправляемыми передачами. Не случайно, мерсисайдцы остаются единственным клубом, не пропускавшим пока в чемпионате. В следующем туре «красным» играть против крепкого «Лестера», но текущая форма позволяет «скаузерам» рассчитывать на продолжение банкета.

«Тоттенхэм» и «Челси» идут без потерь

Атакующая философия Маурицио Сарри постепенно укореняется в умах футболистов «Челси». Выезд в Ньюкасл до последних минут сулил «синим» первую потерю очков, но блистательный Маркос Алонсо, благодаря рикошету, организовал решающий гол. Подопечные Маурисио Почеттино гостили на «Олд Траффорд». Равная, в целом, игра завершилась тремя безответными мячами «Тоттенхэма» во втором тайме, а Жозе Моуринью сохранил статус фаворита на первую отставку сезона.

Огненный «Уотфорд» выдал лучший старт в истории клуба

Перед началом сезона «шмели», замучившие болельщиков тренерскими отставками, считались одними из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Три победы «Уотфорда» на старте — не только лучший старт клуба в АПЛ, но и прекрасный задел на остаток сложного сезона. Успех подопечных Грасии не стоит переоценивать – в соперниках у «золотых мальчиков» были отнюдь не гранды, но стартовый спурт поможет «шмелям» на равных биться с топами лиги.

That @wilfriedzaha goal means that he is now the record goalscorer in the @premierleague for #CPFC 🦅 pic.twitter.com/0iHLQ4Maqx — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 26, 2018

Уилфрид Заха – лучший бомбардир «Кристал Пэлас» в АПЛ

Воспитанник «орлов» шел к своему достижению пять сезонов. Гол Заха лишь сократил отставание «Пэласа» от «Уотфорда», но стал для ивуарийца 24-м в красно-синей майке и вывел его на первое место в истории бомбардиров клуба в АПЛ. Заха обошел Криса Армстронга, выступавшего за «Кристал Пэлас» с 1992 по 1995 годы.

Провальный старт «Вест Хэма»

Назначение Пеллегрини перед сезоном внушило фанатам «молотобойцев» надежду на успешную борьбу за еврокубковые места. Реальность оказалась сурова – три поражения в трех первых турах. В выездного матче с «Арсеналом» гости даже открыли счет, но во втором тайме автогол Диопа и мяч Уэлбэка принесли Унаи Эмери первую победу в АПЛ. «Вест Хэм» выглядит неплохо в атаке, но оборона клуба вызывает лишь гомерический смех. Не стоит сбрасывать со счетов и сложный календарь «Юнайтед» — выезд на «Энфилд» и «Эмирейтс» еще никому не гарантировал пополнение очкового багажа. При этом после трех игр команда из восточного Лондона осталась единственной без набранных очков. Встреча с «волками» в следующем туре становится одной из решающих для «Вест Хэма» на старте сезона.

Цитата тура:

«Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые»

— не сдерживал эмоций после поражения от «Тоттенхэма» главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Результаты 3-го тура:

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:1 (0:0)

(Боли, 57; Лапорт, 69).

Борнмут – Эвертон – 2:2 (0:0)

(Кинг, 75 – с пенальти, Аке, 79; Уолкотт, 56, Кин, 66).

Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 3:1 (1:1)

(Монреаль, 30, Диоп, 70 – автогол, Уэлбек, 90; Арнаутович, 25).

Хаддерсфилд Таун – Кардифф Сити 0:0.

Саутгемптон – Лестер Сити – 1:2 (0:0)

(Бертран, 52; Д. Грей, 56, Магуайр, 90).

Ливерпуль – Брайтон энд Хоув Альбион — 1:0 (1:0)

(Салах, 23).

Уотфорд – Кристал Пэлас – 2:1 (0:0)

(Перейра, 53, Холебас, 71; Заха, 79).

Фулхэм – Бернли – 4:2 (3:2)

(Сери, 4, Митрович, 36, 38, Шюррле, 83; Хендрик, 10, Тарковски, 41).

Ньюкасл Юнайтед – Челси – 1:2 (0:0)

(Хоселу. 83; Азар, 76 – с пенальти, Йедлин, 87 – автогол).

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3 (0:0)

(Кейн, 52, Моура, 52, 84).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мане («Ливерпуль»), Ришарлисон («Эвертон»), Агуэро («Манчестер Сити»), Перейра («Уотфорд»), Моура («Тоттенхэм»), Митрович («Фулхэм») – по 3 гола.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»