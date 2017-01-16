Белек турецкий. Где русские клубы проводят сборы

Мизерный город на юге Турции уже много лет — главное место для команд из России. Еженедельник «Футбол» съездил в Белек, чтобы понять, как тут все устроено и почему ажиотаж вокруг этого района не сбивают даже политические конфликты.

Город под подошвой

Белек – одна земля, но два понятия. В первом значении это десяток кривых улиц вдоль шоссе за спиной Антальи, ориентированных на мелкие продажи. Ларьки со сладостями чередуются магазинами с дубленками, чтобы затем смениться на бижутерию. Пассажиру такси, который только открывает здесь дверь машины, брутальные хозяева уже засовывают в руки свои визитки. Здесь 80% вывесок продублированы на английском и русском (иногда вот так: «Бесплая достака на дом»), а каждый мужчина в районе – полиглот на уровне первой страницы разговорника.

Карманный город абсолютно заточен на туризм. Но через пять минут ходьбы от центра Белек погружается в южный нуар. Молчаливые кварталы, по которым гуляют только кошки, ряды серо-белых домов на два-три этажа, пустыри с бурьяном, тесный рынок вещей, где на картонках пишут цены и меряют джинсы. Короче, город Белек – мировая классика провинции. Такой колорит даже не надо описывать — в разных концентрациях он намешан в каждой области России.

Вся особенность в том, что таким Белек знает всего шесть-семь тысяч человек его населения. Для всего остального мира это люксовая курортная зона. Для футболистов – еще известный центр подготовки.

Апельсиновый рай

На гигантской территории отеля Cornelia Diamond, внутри одного из технических зданий, есть стена почетных гостей. На ней – вымпелы и футболки с автографами тех, кто сюда когда-то приезжал. География безумна: «Бавария», «Кельн», «Виктория» Пльзень, БАТЭ, «Штурм», «Легия». Из русских – юниоры «Зенита», «Спартак», «Ростов», «Факел» и внезапно – «Динамо» Ставрополь.

В этом году на свой первый сбор в Белек приехали 7 клубов РФПЛ из 16. Еще три команды заедут сюда потом. Другие популярные варианты «наших» – ОАЭ, Испания, Кипр – по сравнению с южным побережьем Турции регулярно проигрывают.

Пряничный домик. Почему тульский «Арсенал» нужен Премьер-лиге

— Турцию выбирают прежде всего по соотношению «цена–качество», – объясняет гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов. – Все условия, которые нужны для работы, здесь есть. Второе – страна для нас безвизовая, и лететь недалеко. Плюс первый сбор, как и в общем-то все остальные, предполагает отъезды/приезды большого количества игроков, и Турция для этого удобна. По цене та же Испания дороже. Начиная от перелета и шенгенских виз – до самого проживания.

Сегодняшний «Арсенал» – хороший пример по элементарной, но важной теме о том, почему именно для команды на сборах важны условия. Осенью и зимой туляки капитально обновляются: новые люди пришли и в руководство, и в административный персонал, и в тренерский штаб, и в саму команду. Сейчас для многих игроков и сотрудников «Арсенала» сборы – возможность узнать друг друга. Если все детали по работе и быту здесь уже будут идеально функционировать, рутина по их созданию не заберет ни энергию, ни время, которые нужны на другие важные аспекты – вроде отработки тактики и создания психологии коллектива.

Турки – лучшие организаторы не только для семей из турагентств, но и для спортсменов. Общая территория гостиничного Белека намного крупнее самого города и вся так или иначе занята под спорт. Набор пятизвездочных отелей, пляж, площадки для гольфа, теннисные корты, бассейны, восстановительные кабинеты, игровые и тренировочные поля.

У каждого приморского региона Турции давно скопился магистерский опыт по тому, как координировать такое в единый механизм. Транспорт, бытовое обслуживание, питание и т.д. В отеле «Арсенала» одновременно живут сам клуб, делегация какой-то немецко-турецкой фирмы, семейные пары и еще одна футбольная команда – болгарский «Лудогорец», и никто никого не тормозит. Игроки спокойно уходят на завтрак, пару минут едут на тренировку на автобусе, возвращаются к обеду, отдыхают, приходят в тренажерный зал или бассейн, уезжают на второе занятие, ужинают.

Одна проблема – в последние год-два эту систему регулярно трясет.

Вокруг шум

Тесные отношения двух стран, выстроенные на связях в экономике и туризме, громко развалились в конце 2015-го — начале 2016-го из-за вопроса по Сирии и ряда событий, одно из которых – сбитый турецкими военными бомбардировщик ВВС России. Среди взаимных мер тогда были закрытие туристических программ по поездкам в Турцию и взаимная пропаганда негатива о бывших друзьях.

«Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать» – самая известная футбольно-политическая цитата конфликта. Спикер — полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который после стамбульской игры с «Фенербахче» в феврале показал майку с изображением Владимира Путина. И хотя игрок заявлял, что не хотел провокаций, в его поступке все увидели именно их. Очевидцы того матча вспоминают, как перед стадионом турки отказывались говорить с русскими журналистами, а в аэропорту у них долго проверяли визы, которые власти страны экстренно ввели перед этим.

Пока государства выясняли отношения, русские клубы тревожно подстраивались под изменения. Зимой-2016 почти все они отменили сборы в Турцию, выбрав запасные по популярности варианты. Где сразу подняли цены, которые и раньше на фоне турецких смотрелись жирно. В кризисе, накрывшем сейчас весь футбол России, от этого становилось особенно грустно. На другой стороне тоже страдали. Без россиян тысячи людей – от таксистов до владельцев гостиничных комплексов – теряли важную часть от своего среднего заработка.

Домашний космос. Как должен думать футбол в русской провинции

К счастью для всех, страны договорились обратно. Турецкие помидоры снова улетали в русские магазины, а русские курортники – в турецкие отели. Клубы РФПЛ перемирие избавило от больших трудностей. Правда, месяц назад они появились повторно.

19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время публичного выступления сотрудником полиции, который после нападения выкрикивал лозунги в защиту Сирии. Позднее расследование выяснило, что убийца, вероятно, связан с радикальной исламской группой. Оба государства и Совбез ООН назвали случившееся терактом и сошлись во мнении, что все это создали, чтобы вновь поссорить Россию и Турцию. Но сборы команд РФПЛ в этот период все равно попали под вопрос. На всякий случай клубы резко включили поиск запасных баз.

Его результаты пригодились уже в начале января 2017-го. За последние полтора года в Турции произошло полтора десятка крупных терактов и как минимум одна известная попытка государственного переворота. Последние два случая – за пару недель до старта футбольных сборов. Сначала почти в Новый год террористы напали на посетителей ночного клуба в Стамбуле. Через несколько дней после этого в Измире перед зданием суда прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

— Мы мониторили ситуацию. Если бы было принято корпоративное решение не ехать в Турцию, как это делали год назад, мы, конечно, не поехали бы, – рассказывает Дмитрий Балашов. – У нас полностью был готов резервный вариант с Испанией. Поэтому мы, условно говоря, за неделю до начала без проблем перенесли бы все туда.

Сейчас Турция – максимально нестабильный регион. Известно, например, что многие легионеры турецкого чемпионата сейчас боятся играть за свои команды, а туристический оборот в главных городах страны заметно снизился по сравнению с тем же периодом в более спокойном прошлом.

Но суть не в этом, а в том, что к Белеку все напряжение не имеет никакого отношения. Южная провинция и ее отели живут вне политики. Здесь нет буквально ни одного знака на какое-либо обострение. Допустим, футболисты карагандинского «Шахтера» свободно гуляют по городу одни, завесив руки пакетами из парфюмерного магазина. Охрана работает максимально незаметно, и если кого-то и проверяет, то только рабочих на выходе, чтобы те не выносили мелкое имущество гостиницы. Так что главная тема русского футбола в межсезонье, несмотря ни на какие испытания, уверенно сохраняется.

Белек

Текст: Роман Абрамов

Фото: Роман Абрамов, официальный сайт «Арсенала»

Видео: официальный канал «Арсенала» на YouTube