«Бэйл разгоняется до 40 км в час, Болт — до 44, а российские игроки максимум до 31 км». Как угнаться за звездой «Реала»

Голландия – традиционно занимает ведущие позиции в мире по количеству подготовленных игроков мирового уровня. А знаете ли вы, что еще 30 лет назад в голландских клубах появились тренеры по бегу? Не по физической подготовке или реабилитации, а тренеры, который учат футболистов правильно бежать. Специалисты подобного профиля до сих пор для России – явление униальное.

Тренер «Чертаново» Роман Скулкин, среди воспитанников которого чемпионы Европы среди юношей 1996 года рождения, в книге «Театр футбола – от фаната и агента до президента», обьясняет причины, почему часто бросается в глаза преимущество зарубежных команд над нашими именно в скорости. А также рассказывает о качествах, которые вместе с умением точно бить и правильно оценивать ситуацию на поле, выделяет мастеров мирового уровня.

Нужны ли футболу тренеры по легкой атлетике

— Для важности аспекта беговой работы приведу тезис: «всадники без головы в футболе не нужны». Иногда так в шутку называют футболистов с бешеной скоростью, но со слабой техникой и без мышления». Но резервы есть у каждого игрока. Но сначала коротко расскажу о себе, чтобы читатель понимал – на каких основаниях я делаю выводы и почему некоторые популярные футбольные стереотипы считаю заблуждением.

Начиная работу в новом для себя виде спорта, я исходил из того, что футбол с легкой атлетикой обьединяет бег. Но чем глубже знакомился с футболом, тем чаще сталкивался с нюансами. Я понял, что легкоатлетическая подготовка футболистов, да и вообще всех игровиков — очень специфична. Поэтому, кстати, в целом скептически отношусь к приглашению в футбольные команды специалистов из легкой атлетики, использующих привычные для с своего вида спорта методы. Упражнения должны соответствовать двигательным требованиям именно футбола. Ведь в игре постоянно требуется менять направление, резко тормозить, потом опять взрываться , при этом еще работать с мячом и контролировать ситуацию на поле.

Для создания своей системы подготовки по технике бега мне понадобилось более 6 лет. И эта система постоянно совершенствуется. Приведу главные тезисы, которые легли в основу специальных упражнений.

Чем лучше техника бега у игрока, тем быстрее и эффективнее все его движение. Для лучшего понимания предлагаю обратиться к обычному для футбола примеру. За матч игроки проводят с мячом всего пару минут – все остальное время бегают. В среднем темпе, рывками, с резкой сменой направления, во многих вариациях. И от того насколько технически правильно футболист бежит, насколько экономично распределяет силы, зависит и эффективность работы с мячом, возможность сохранять концентрацию и контролировать ситуацию на поле. А наших игроков очень часто на всю игру не хватает.

В футболе часто определяет результат умение опередить соперника на коротком расстоянии. Победным в эпизоде, а возможно и в игре, может стать даже один правильно сделанный шаг или прыжок. Но столь же часто мы видим, что получая мяч после длительного забега, футболист уже не в состоянии отыграть эпизод до конца – резко ускориться и выйти на ударную позицию. Болельщики в такие моменты удивляются — как столь большой мастер мог так бездарно распорядиться шансом?! В этом и есть важнейший резерв подготовки футболиста – чем техничней и экономичней будут все его движения, темэффективнее будет действовать с мячом на протяжении всего матча.

Второй важнейший тезис – техника бега определяет спортивное долголетие. Чем правильнее техника, чем меньше нагрузка на суставы и позвоночник.

Почему Бэйл там, а мы тут

Кроме того, и отношение к столь глубокому изучению беговой работы у людей скептическое. Высокая скорость и ловкая работа с мячом топ- игроков, часто, списывается на талант .Проще сказать: «Да он такой родился». Хотя мои опыт и наблюдение за звездами мирового уровня убеждают, что высокая техника движения – и есть одно из качеств, которые выделяют мастера топ-уровня на фоне просто хороших игроков. Об отсутствии такой работы в футбольных школах я сужу и по детям, которые приезжают к нам на просмотр. Глядя на них, понимаю, что технику движений им ставить даже не пытались. И хотя попадаются «взрывные» мальчишки, но «бег на месте» не позволяет им раскрыться полностью. Все равно, что на болид Формулы -1 прикрутить квадратные колеса. С ними болид никогда не поедет «быстро». Потому и теряем ежегодно десятки способных игроков.

Наглядный пример важности этого аспекта подготовки – Гарет Бэйл. Присмотритесь к технике его бега – насколько легко, расслабленно и в то же время мощно двигается валлиец. Это позволяет ему даже на высочайшей скорости уверенно контролировать мяч и «взрываться» в любой момент. Поэтому когда мы во время чемпионата Европы задавались вопросом – «почему же Бэйл улетал от наших игроков, как от стоячих», достаточно было сравнить бег звезды «Реала» с российскими футболистами. Скорость валлийца в игровом эпизоде достигает 40 километров в час, причем он бежит по газону. Для лучшего понимания замечу, что Усейн Болт разгоняется до 44. Теперь сравним с показателями наших игроков, скорость колеблется между 28-31 км/ч…

Подчеркну, что топовых мастеров отличает и топовая техника движений. Да, достичь уровня того же Бэйла или Лионеля Месси который в своем знаменитом «забеге», по анализу американских специалистов, разгонялся с мячом до скорости 37 километров в час, сможет не каждый. Но резерв то есть у каждого футболиста!

Текст: Максим Михалко, Алексей Сафонов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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