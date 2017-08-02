«Бей канадца». Как тренировались хоккеисты в Советском Союзе

В разгар подготовки клубов Континентальной хоккейной лиги к сезону еженедельник «Футбол-Хоккей» вспоминает, как тренировались советские команды в прошлом веке, и рассказывает о самых жестких упражнениях легендарных тренеров — Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.

Хоккей на воде

О тренировках Анатолия Тарасова даже спустя десятилетия ходят легенды. До сих пор хоккеисты ЦСКА 1970-х рассказывают о самых жестких из них. Например, Тарасов очень часто практиковал занятия, когда один хоккеист залезал на плечи другому, и составленные из таких пар команды играли в баскетбол. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов до сих пор с содроганием вспоминает о том, каково это было — носить на плечах Владимира Петрова, который был тяжелее его на 15 кг.

При Тарасове в период подготовки к сезону расписание в ЦСКА и сборной СССР становилось жестким. Тот же Михайлов вспоминал, что тренировки иногда бывали даже четырехразовыми. Сначала утром — зарядка на час. Но такие зарядки стоили иных полноценных тренировок. Во время таких утренних разминок приходилось кувыркаться по земле с камнями, в кровь расцарапывая спину. Или, например, на руках вниз головой спускаться по ступенькам. После зарядки — тренировка на полтора часа, во второй половине дня еще одно занятие — с 5 до 7 вечера, а после ужина могла быть назначена тренировка для тех, кем недоволен тренерский штаб.

По воспоминаниям современников, Анатолий Владимирович был большим выдумщиком по части новых упражнений. Некоторые из них оказывались очень нестандартными. В историю, например, вошло одно такое под названием «Бей канадца»: надо было разбегаться, а потом со всей силы врезаться плечом в дерево. Олимпийский чемпион 1976 года Александр Гусев рассказывал, что Тарасов четко следил за тем, чтобы никто перед самым деревом не затормозил и не смягчил удар: силовая борьба не прощает слабости и сомнений.

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Или, например, тренер однажды загнал команду в бассейн и выдал ей клюшки — играть в хоккей на воде. Бывало, что в море заставлял брать с собой крупные камни — играть ими в нечто похожее на водное поло. Как сейчас вспоминают хоккеисты тех времен, настоящей пыткой было тренироваться в специальных свинцовых поясах, добавлявших десятки килограммов лишнего веса. И конечно же никто не может забыть, как Тарасов отнимал клюшки у защитников и посылал их оборонять ворота телом, подставляясь под броски нападающих.

Кармашки в трусах для вратарей

А еще один эпизод описывали многие его участники. Как-то раз Тарасов погнал всю сборную СССР прыгать в воду с десятиметровой вышки — для воспитания характера. Кто-то из команды провокационно бросил тренеру: «А вам самому-то слабо?» «А надо признаться, Толя очень боялся высоты, — вспоминала жена Анатолия Владимировича Нина Тарасова. — Но что делать, игроки смотрят. Он полез на вышку и грохнулся с нее животом. Все что можно себе поотшибал, еле выплыл. Но характер показал. После этого и хоккеистам, хочешь не хочешь, пришлось прыгать». Прыгали даже те, кто плавать не умел, — их потом всей командой вылавливали.

Для вратарей у Тарасова имелись свои упражнения. Но главной заповедью для каждого голкипера было наставление все время носить с собой теннисный мячик — все 24 часа, где бы ты ни был, мяч должен быть в руке, чтобы везде при малейшей возможности кидать его в стену или об пол и ловить, тренируя таким образом реакцию. Владислав Третьяк вспоминал: «Во время сборов ЦСКА в Алуште я лез в воду освежиться, а Тарасов кричал мне с берега: «Молодой человек, где ваш мяч?!» «Анатолий Владимирович, я же купаюсь!..» — пытался оправдаться я. «Мяч должен быть с вами везде. Даже в столовой вы должны одной рукой ложку держать, а другой – мячом жонглировать». И тогда вратари во время заплывов стали засовывать мячики себе в плавки. Потом вратарям к трусам сзади пришили специальные карманчики для мячей, чтобы всегда были при них.

«Сантьяго»

Когда в ЦСКА и сборную СССР пришел Виктор Тихонов, жизнь хоккеистов не стала проще. Математически рассчитанные нагрузки на тренировках все равно были запредельными. Но с наибольшим ужасом игроки вспоминали упражнение «Сантьяго». Название придумали сами хоккеисты в честь путча в Чили 1973 года, когда на стадионе в столице — Сантьяго был организован концлагерь.

При Викторе Тихонове «Сантьяго» выглядело так: надо было пробежать 16 отрезков по 400 метров с небольшими паузами. «Пульс был запредельный. Порой после таких забегов игроков откачивали врачи», — вспоминал защитник ЦСКА Алексей Касатонов. Многие остальные занятия тоже были на грани. Знаменитые атлетические городки, которые надо было проходить на максимальной скорости, отжимания, штанга…

Тихонов – первый, кто придумал играть в четыре пятерки. И нагрузки на тренировках распределялись таким же образом, как и в игре. Сначала упражнение выполняла одна группа, и продолжалось оно ровно столько времени, сколько длится одна смена на площадке. Потом работала другая, а остальные отдыхали, имитируя ритм матча. Есть еще одна история, что Тихонов, еще будучи тренером рижского «Динамо», распорядился одному из игроков сделать специальную утяжеленную шайбу и отправил его в отпуск с заданием тренировать бросок. Тот рассказывал, что расколошматил весь сарай, но сделал 1300 бросков.

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А где-то рядом такие же нагрузки, но уже футболистам, давал Валерий Лобановский. И после его «тестов Купера» (специально разработанная доктором система для оценки физического состояния солдат армии США) игроков киевского «Динамо» и сборной СССР собирали под деревьями, где их буквально выворачивало наизнанку. Но в те времена редкий чемпионат мира по хоккею обходился без золотых медалей сборной СССР, а советские футболисты брали еврокубки и выигрывали медали Евро.

«Вышли, отработали, ушли, а дальше — сдохли»

В современном спорте есть как минимум две непобедимые сборные России. В художественной гимнастике десятилетия нет равных подопечным Ирины Винер, а в синхронном плавании никто не может приблизиться к российской команде. Но тренировки в этих женских видах — настоящий ад для непосвященных.

Художественная гимнастика

У Ирины Винер есть одна любимая фраза, которую она говорит своим гимнасткам: «Вышли, отработали, ушли, а дальше — сдохли». Это о том, как спортсменки не должны никому показывать, с каким трудом им дается каждая медаль. И сколько раз нужно было «сдохнуть» во время тренировок.

Как-то серебряный призер Олимпиады-2004 Ирина Чащина рассказала о тренировках в художественной гимнастике. «Подъем всегда был в 7 утра. В 8:30 начиналась хореография, балет — 1,5 часа. После этого — первая тренировка. Мы брали все четыре упражнения, проходили их во время первой тренировки. Вторая была до 19 часов. Ну и конечно, жесткая диета. Я до сих пор ненавижу сырники, потому что только их можно было есть на ужин. Днем — гречка, рис, рыба или вареное мясо. Утром все едят яичницу, а гимнастки — кашу на воде»… После Олимпиады в Рио ее победительница Маргарита Мамун вспоминала одну из контрольных тренировок перед предыдущими соревнованиями. Ирина Винер ей тогда сказала: «Не уйдешь из зала, пока не сделаешь это упражнение идеально». И Мамун отрабатывала упражнение шесть часов подряд.

Синхронное плавание

Когда Ирине Винер говорят о ее жестких тренировках, она пожимает плечами и кивает в сторону бассейна: «Идите, семь часов под водой с синхронизаторами посидите». Так что если есть более жестокий вид спорта — это синхронное плавание. И сборная России в нем — безоговорочно первая.

Если открыть в Википедии страничку Аллы Шишкиной, то от количества золотых медалей разных турниров зарябит в глазах. Но как-то двукратная олимпийская чемпионка рассказала о режиме тренировок: сначала ОФП — минут 45, потом — час на отработку под музыку элементов на суше, затем разминка в воде — 45 минут, а далее специальная работа — с одной ногой, с двумя руками наверху и т.д., отработка тренерских заданий и работа под музыку. И это только первая половина дня. После обеда — сон и четырехчасовые тренировки по новой.

Текст: Константин Иванов

Фото: Global Look Press

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»