Бегущий по лезвию. Станет ли «Ливерпуль» командой мечты для Мохамеда Салаха

В Мерсисайде хватало пессимистов, сомневавшихся в целесообразности его приобретения. Первая попытка реактивного египтянина закрепиться в АПЛ три года назад закончилась скорой ссылкой из «Челси» и обвинением от Жозе Моуринью в боязни конкуренции. Сегодня Салах изо всех сил пытается доказать, что научился держать удар.

«Человек или андроид?» – задавался вопросом о собственном происхождении Декард, герой культового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Точного ответа мы так и не узнали. Так вот, Салах сейчас играет как настоящий робот. Разве что мажет мимо ворот чисто по-человечески. Глядя на подвиги Мохамеда в футболке «Ливерпуля», начинаешь задумываться, нет ли где-то на его теле кнопки «Нитро».

Такого рестарта в Англии он и сам вряд ли мог ожидать. Бермудский треугольник «красных» Коутиньо – Фирмино – Мане, в котором защитники теряют ориентацию в пространстве и впадают в панику, по умолчанию казался незыблемым. На первый взгляд, Салаха брали в качестве игрока ближайшей ротации, способного качественно подменить любого из этого трио либо составить компанию в атакующем квартете в схеме 4+2+3+1. Проблема нехватки резервного вингера ярко раскрылась во время Кубка африканских наций, когда отъезд Мане полностью расстроил всю командную игру.

Решение купить Салаха поначалу озадачило поклонников «Ливерпуля»: как это можно взять игрока на скамейку за 39 млн фунтов? Трансферный рекорд клуба, между прочим!

Однако поворчать на этот счет болельщики не успели, так как прорваться в основу новичку удалось раньше, чем ожидалось. Шанс египтянину предоставил Коутиньо, собравшийся было переезжать в Барселону. И пока Филиппе дремал на чемоданах, видя во снах, как тренируется с Месси, Мохамед попросту затерроризировал всех соперников, с которыми успел повстречаться. Звание лучшего игрока «Ливерпуля» в августе и лучшего футболиста 1-го тура Лиги чемпионов лишь подтверждают впечатление от увиденного.

Демарш Коутинью стал для Салаха лишь одним из множества удачных совпадений в новом клубе. Еще одной хорошей новостью стал перевод Садио Мане на левый фланг: Юрген Клопп не побоялся освободить место под левоногого Мохамеда, хотя именно сенегалец, игравший в прошлом сезоне справа, был признан игроком года в «Ливерпуле». «Моя идеальная позиция? Правый фланг, но могу сыграть на любой позиции в атаке», – признавался Салах. Тренер услышал его и не прогадал. Для Мане перемены оказались не страшны: он и слева играет все так же смертоносно. Зато на его прошлом месте теперь бушует новый ураган, и урон соперникам он наносит столь же ощутимый.

Вообще, стиль «Ливерпуля» Юргена Клоппа подходит Салаху как нельзя лучше.

«Я верю в философию, согласно которой игра должна быть очень эмоциональна, очень быстра и очень сильна. Мои команды должны играть с выжатой в пол педалью газа, достигая своего предела в каждом матче», – рассказывал немец британской прессе в одном из первых интервью после приезда в Ливерпуль.

Салах и Мане своими невероятными рывками превращают желания Клоппа в реальность, и это грозит соперникам «красных» серьезными неприятностями. Оба входят в десятку самых быстрых футболистов Европы, оба мастерски владеют дриблингом, легко находят свободные зоны, наконец, забивают и отдают налево и направо. «Спартаку» с его проблемами на краях обороны, прямо скажем, не подфартило попасть на такой «Ливерпуль».

А вот Салаху с приглашением от мерсисайдцев действительно повезло – впрочем, более чем заслуженно. Два года подряд египтянин входил в топ-2 самых результативных футболистов в «Роме» по системе «гол+пас», набирая больше 20 очков. Его партнер Эдин Джеко неспроста наколотил 29 мячей в сезоне-2016/17 и стал лучшим снайпером Серии А: Салах активно этому способствовал, став одним из лидеров турнира по количеству созданных моментов. Если рассматривать ситуации внутри штрафной, то больше Мохамеда во всей Европе накреативили только Неймар, Азар и Суарес.

Получается, что в «Ливерпуле» для Салаха созданы идеальные условия? Почти, но не совсем. Даже сейчас к перспективам египтянина приходится относиться настороженно. Во-первых, почти в каждой команде Мохамед выдавал грандиозные старты, но затем растворялся. В первых 7 матчах за «Фиорентину», к примеру, забил 6 мячей, а в последующих 20-ти – всего трижды. Схожая ситуация была и в «Роме». Правда, тогда Руди Гарсии удалось немного переформатировать Мохамеда, так что во второй половине розыгрыша египтянин раскочегарился. Но, по сути, лишь прошлый сезон Салах от начала до конца провел на стабильно высоком уровне.

Еще одна проблема – травмы. У «Ливерпуля» с этим просто беда: в минувшем сезоне в лазарете успели побывать практически все игроки основы. Последние три года клуб насчитывает по три десятка травм за розыгрыш, хотя до этого показатель был на уровне 20-ти. К Юргену Клоппу с его гиперактивной системой тут не придраться: эпидемия началась еще до его прихода. Для Салаха сейчас в этом скрыта огромная угроза. Он, конечно, не стеклянный, но и богатырем не назвать. В Премьер-лиге, тем более с его скоростью, нужно быть готовым больно отхватывать по ногам. А стоит Мохамеду подломиться, как его место окажется занято условным Коутиньо, и отвоевать его обратно будет ох как сложно. Уже не раз Салах показывал, что в условиях конкуренции его адский запал и настрой куда-то пропадают – он начинает все делать невпопад.

Пока ему фартит, он удивляет, а вот как он отреагирует, когда начнутся первые трудности? Есть подозрение, что неудачи причиняют Салаху заметный моральный вред.

Наконец, реализация – главный бич сверхзвукового вингера. Если бы Мохамед забивал хотя бы половину своих моментов, цены бы ему не было. Вот почему в команде Моуринью или Конте ему вряд ли найдется место: там слишком дорожат моментами, чтобы позволять так пороть их, как это делает Салах. Соперники рано или поздно адаптируются к его манере – такого количества шансов, которое он имеет сейчас, у него не будет, и тогда вопрос реализации выйдет на первый план. Тут ему есть над чем работать. В 25 лет еще не поздно осознать, что в футболе нужно не только бегать, но и думать. Ведь интеллект – главное преимущество человека перед роботом.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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