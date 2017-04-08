«Бавария» — «Боруссия» Д. Что нужно знать о «Дер Классикер»

В преддверии Лиги чемпионов в немецком чемпионате встречаются две ярчайшие команды Германии — «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Еженедельник «Футбол» рассказывает, что необходимо знать о «Дер Классикер».

За всю историю Бундеслиги «Бавария» и дортмундская «Боруссия» встречались 95 раз и забили в общей сложности 292 гола.

По статистике «Бавария» — безоговорочный лидер по количеству побед в противостоянии.

Два главных форварда обеих команд, Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг, по совместительству — самые дорогие игроки своих клубов. В этом сезоне Бундеслиги оба нападающих борются за звание лучшего бомбардира.На счету Обамеянга 25 забитых мячей, на счету Левандовского — 24.

Стоимость состава «Баварии» в полтора раза превышает стоимость состава «Боруссии» Д.

А стоимость одного игрока примерно вдвое вдвое больше у «мюнхенцев».

Где «Боруссия» Д точно выигрывает, так это в количество молодежи. Средний возраст игроков «шмелей» на два года меньше, чем у «Баварии».

А вот в количестве легионеров клубы сравнялись.

Обе команды подошли к игре не в лучших кондициях. В составе «Баварии» точно не сыграют Мануэль Нойер и Томас Мюллер.

У «Боруссии» Д тоже не все так радужно. Юлиан Вайгль и Синдзи Кагава не поехали в Мюнхен. К тому же, в лазарете клуба давно находятся Эрик Дурм, Андре Шюррле и Марко Ройс.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первую строчку таблицы Бундеслиги, «Боруссия» Д же только четвертую. Но ни для кого не секрет, что «шмели» даже в самые сложные для себя годы оставались одними из самых неудобных соперников для «баварцев».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press