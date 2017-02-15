Баталия на «Висенте Кальдерон», страх и ненависть в «Лас-Пальмасе», сверхрезультативная игра Луиса Суареса. Обзор 22-го тура Ла Лиги

«Атлетико» с трудом побеждает «Сельту» и продолжает борьбу за призовые места, «Барселона» с легкостью разбирается с будущим соперником по финалу Кубка Испании, а Серхио Рамос преодолел порог в пять сотен матчей за мадридский «Реал». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать второго тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. В гости к мадридскому «Атлетико» пожаловала крепкая «Сельта», набравшая в последнее время довольно неплохую форму. Команды, занимающие места в лидирующей тройке, выиграли свои матчи и для того, чтоб не отпускать их далеко и сохранить шансы на медали, «Атлетико» обязан был набирать 3 очка. Однако уже на пятой минуте досадная ошибка голкипера «матрасников» привела к голу в их ворота. Но в стиле лучших голливудских фильмов, тот, кто был обязан взять ситуацию в свои руки и все исправить, сделал это в великолепном стиле. Легендарный испанский нападающий Фернандо Торрес принял мяч в штрафной площади, подкинул его сам себе и направил в ворота изящным ударом через себя, сравняв счет и положив начало самой настоящей баталии на «Висенте Кальдерон». Обилие голевых моментов, нереализованный пенальти, попадания в каркас ворот — все это подводило к кульминации матча. За 12 минут до конца встречи «Сельта» вновь вышла вперед, однако воля и характер мадридской команды переломили ход матча вновь: красивейшим ударом с лета из-за пределов штрафной площади Карраско сравнял счет, а через 2 минуты Антуан Гризманн вывел «матрасников» вперед, поставив точку в этом интереснейшем матче.

2. «Севилья» одержала сложнейшую победу над «Лас-Пальмасом», сумев забить гол лишь за 10 минут до конца встречи. Справедливым итогом столь боевого матча была бы ничья, однако справедливость в футболе присутствует далеко не всегда и «Севилья» заполучила драгоценные 3 очка, благодаря которым продолжает идти в лидирующей тройке.

3. «Барселона» катком прошлась по «Алавесу», забив в ворота басков аж 6 голов. Что примечательно, в промежутке с 59-ой по 68-ую минуту «Алавес» пропустил столько же мячей, сколько за последние 7 матчей. Главному тренеру баскского клуба Маурисио Пеллегрино предстоит сложнейшая задача в преддверии финала Кубка Испании, где уже размявшаяся «Барселона» ожидает очередной трофей в свой клубный музей.

4. В отличии от «Барселоны», мадридскому «Реалу» для победы пришлось приложить немалые усилия. «Осасуна», занимающая последнюю строчку в турнирной таблице, дала настоящий бой лидеру чемпионата. Пропустив необязательный гол, «красные» довольно быстро его отыграли, однако класс «сливочных» взял свое и «Реал» довольно невзрачно сумел одолеть аутсайдера со счетом 3:1.

5. «Эйбар» выдает сумасшедшую победную серию, забив в 3 последних матчах 11 голов. На этот раз на его пути встала «Гранада», в прошлом туре сумевшая одержать неожиданную победу над «Лас-Пальмасом», но в этот раз даже Гильермо Очоа не смог ничего противопоставить набравшим колоссальный ход «оружейникам».

Цитата тура

Нападающий «Малаги» Шарлес остался недоволен судейством в матче против «Вильярреала» (1:1):

«Нельзя ставить пенальти только тогда, когда об этом сигнализируют игроки. Нарушения в том моменте не было, пенальти в наши ворота нельзя было назначать. Фол Сориано же тянул на красную карточку. У нас сложная ситуация. Мы будем продолжать борьбу в чемпионате», — заявил форвард, благодаря голу которого «Малага» вела в счете до назначенного пенальти.

Герой тура

Луис Суарес стал главным героем матча «Барселоны» против «Алавеса», приняв непосредственное участие во всех 6 голах каталонского клуба. Результатом потрясающей игры уругвайца стала красивая и уверенная победа со счетом 6:0. «Барселона» продолжает преследовать мадридский «Реал», который занимает лидирующую позицию в турнирной таблице.

Антигерой тура

Защитник «Лас-Пальмаса» Дани Кастельяно на 80-ой минуте встрече при счете 0:0 позволил себе идти прогулочным шагом и допустил грубейшую позиционную ошибку, которой хладнокровно воспользовался форвард «Севильи» Хоакин Корреа. Итогом стало второе кряду нелогичное поражение «Лас-Пальмаса».

Цифра тура

Президент «Реала» Флорентино Перес презентовал капитану мадридской команды Серхио Рамосу футболку с номером 500. В субботу 30-летний защитник провел свой юбилейный 500-й матч в составе «сливочных», в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» со счетом 3:1.

Результаты тура:

Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:2 (1:1)

0:1 — Вела (26), 1:1 — Перес (35), 1:2 — Ильярраменди (61).

Бетис – Валенсия – 0:0.

Алавес – Барселона – 0:6 (0:2)

0:1 – Луис Суарес (37), 0:2 — Неймар (40), 0:3 — Месси (59), 0:4 — Алексис (63, автогол), 0:5 — Ракитич (65), 0:6 — Луис Суарес (68).

Атлетик – Депортиво – 2:1 (0:1)

0:1 — Чолак (42), 1:1 – Муниаин (71), 2:1 — Адурис (90).

Осасуна – Реал — 1:3 (1:1).

0:1 – Криштиану Роналду (24), 1:1 – Леон (33), 1:2 – Иско (62), 1:3 – Лукас Васкес (90).

Вильярреал – Малага – 1:1 (0:1)

0:1 – Шарлес (14), 1:1 – Сориано (61, с пенальти).

Удаление: Сориано (Вильярреал, 71).

Леганес – Спортинг — 0:2 (0:0)

0:1 – Канелья (66), 0:2 – Бурги (83).

Лас-Пальмас – Севилья — 0:1 (0:0)

1:0 – Корреа (80).

Атлетико – Сельта — 3:2 (1:1)

0:1 – Кабрал (5), 1:1 – Торрес (11), 1:2 – Гвидетти (78), 2:2 – Карраско (86), 3:2 – Гризманн (88).

Нереализованный пенальти: Торрес (30).

Эйбар – Гранада — 4:0 (2:0)

1:0 – Гонсалес (11, с пенальти), 2:0 – Энрих Серхи (39), 3:0 – Рамис (52), 4:0 – Педро Леон (62).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 18 – Луис Суарес (Барселона), 17 — Лионель Месси (Барселона), 14 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 11 – Яго Аспас (Сельта).

Ассистенты: 9 – Тони Кроос (Реал Мадрид), 7 — Пабло Пьятти (Эспаньол), Неймар (Барселона), Луис Суарес (Барселона), 6 – Луиш Нани (Валенсия).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Реала» и «Севильи»