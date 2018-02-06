Баскские войны. «Атлетик» подставил подножку «Сосьедаду»

В заключительные дни зимнего трансферного окна «Атлетик» лишился одного из самых ценных активов – Эмерика Лапорта. «МанСити» выплатил баскам 65 млн евро, половина из которых пошла на замену француза — Иньиго Мартинеса. Но рекордная покупка «львов» имеет дополнительный подтекст: они увели ведущего игрока у заклятых врагов.

Буквально полгода назад Иньиго Мартинес был в шаге от перехода в «Барселону». На необходимости приобретения футболиста лично настаивал новый главный тренер команды Эрнесто Вальверде. В начале августа испанские СМИ протрубили, что до официального подтверждения трансфера остаются считаные часы. А затем появилась информация, что каталонцы отказались от услуг Мартинеса. В самый последний момент руководство «блаугранас» решило дать Томасу Вермалену еще один шанс воскреснуть.

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К концу ноября каталонцы осознали безнадежность этой затеи и возобновили свой интерес к Иньиго. Тут еще некстати и Хавьер Маскерано запросил вольную, так что новый центральный защитник «Барсе» был жизненно необходим. Но после того как весь зимний трансферный бюджет был спущен на приобретение Филиппе Коутиньо, им пришлось сделать ставку на более бюджетный вариант – Йерри Мину за 11,8 млн евро. Мартинес также значился запасным вариантом для «МанСити» — на случай неудачных переговоров с Вирджилом ван Дейком. Но вместо испанца в Англию укатил Эмерик Лапорт. После чего к решительным действиям приступил уже «Атлетик». В течение нескольких дней «львы» обрабатывали Мартинеса. Защитнику предложили годовой оклад в 5 млн евро, а затем выложили прописанную в его контракте сумму отступных — 32 млн евро.

На испанца вмиг обрушились тысячи проклятий и оскорблений из северо-восточной части Страны Басков. Его обвинили в лицемерии, припомнив высказывания о том, что он никогда не перейдет в стан врага. А в доказательство предъявили видео с одной из пресс-конференций. Казалось бы, Иньиго клялся в верности в уже далеком 2014 году, но интернет помнит все. Однако есть и более свежие примеры. Мартинес был частью кампании, направленной на повышение лояльности среди футболистов по отношению к своим клубам. Одним из ее лозунгов была фраза: «Страсть невозможно измерить. У нас нет двух сердец, так же как и нет двух футболок». А в твиттере Мартинеса обиженные болельщики раскопали пост от 27 ноября 2016 года с хэштегом #YoNoTengoSegundoEquipo («У меня нет второй команды»). Отношения на сгладило даже прощальное письмо Иньиго с благодарностями в адрес фанатов «Сосьедада».

Но «Атлетик» приобрел Мартинеса отнюдь не для того, чтобы насолить соседям. 26-летний испанец призван стать новым лидером обороны басков. Его отличительной чертой можно назвать стабильность. По итогам прошлого сезона он в среднем совершал по 1,3 отбора за матч, делал по 1,8 перехвата и 3,6 выноса мяча за игру. Старт нынешней кампании он пропустил из-за травмы, но, даже отыграв всего в 12 матчах, он повторил эти показатели. Причем количество выносов мяча за игру увеличилось до отметки в 4,5. В сезонах-2014/15 и -2015/16 его ключевые показатели при игре в обороне и вовсе были примерно в полтора раза лучше. Но здесь стоит сделать скидку на общий хаос в обороне «Сосьедада», что приводит к большому количеству необязательных пропущенных голов. На данном отрезке сезона в воротах «бело-голубых» побывало уже 40 мячей, тогда как у «Атлетика» в графе «Пропущенные» – 25. Разница ощутимая.

К слову, президент «Атлетика» Хосу Уррутия ранее уже дважды пытался увести игроков у «Сосьедада». В январе 2015-го баски были готовы выложить от 20 до 25 млн евро за Асьера Ильярраменди, выступавшего на тот момент за мадридский «Реал». Однако игрок отверг предложение, предпочтя возвращение в Сан-Себастьян. А летом 2016-го Уррутия нацелился на Микеля Оярсабаля, но тот не проявил интереса к предложению. Третья попытка оказалась успешной. А прописав в контракте Мартинеса отступные в 80 млн евро, «львы» лишь закрепили свой успех.

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На поиски замены у «Сосьедада» на тот момент уже не осталось времени, и в панике пришлось арендовать у «Ромы» Эктора Морено. Зато клуб пообещал своим болельщикам обменять футболки вчерашнего героя на новые. Причем «бело-голубые» сделают это абсолютно бесплатно. В соцсетях же новость об акции появилась с коротким заголовком: «Это уже история».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press