«Барселона» вновь берет верх над «Атлетико», «Севилья» продолжает преследование лидеров, а «Реал» одерживает спорную победу. Обзор 24-го тура Ла Лиги

«Реал» при спорном судействе одерживает волевую победу, «Барселона» выбивает «Атлетико» из чемпионской гонки, а амбициозный «Эйбар» готов навязать борьбу за Лигу Европы. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать четвертого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Севилья» добилась волевой победы над «Бетисом» в Анадлусийском дерби. «Красно-белые» пребывают в отличной форме и одержали вполне ожидаемую победу, однако встреча принципиальных соперников однозначно подарила болельщикам яркие эмоции: изящные комбинации, красивейший гол со штрафного удара, накал страстей, обилие голевых моментов и многое-многое другое наверняка запомнится фанатам обеих команд. «Нервионцы» продолжают гнаться за «Барселоной» и «Реалом», сохраняя надежду на завоевание своего первого за 71 год чемпионского титула.

2. «Барселона», как и «Севилья», не оставляет попыток догнать мадридский суперклуб. В 24-ом туре на пути каталонцев встал грозный «Атлетико», которому кровь из носу нужно было доказывать себе и своим болельщикам сохранение чемпионских амбиций и намерение взять реванш за полуфинал Кубка Испании. С первых же минут встречи «матрасники» взялись за дело и заперли «Барселону» на своей половине поля, нагнетая у «сине-гранатовых» ворот все большую опасность. Каталонцам оставалось лишь уповать на контратаки и однажды они даже сумели загнать мяч в сетку ворот, однако арбитр не засчитал гол из-за нарушения правил. Но этот момент стал переломным: «Барселона» сумела переменить ход встречи и вырвать победу «на флажке». Тройка лидеров определилась и можно смело заявить, что «Атлетико» покидает список претендентов на титул.

3. Мадридский «Реал» в середине недели неожиданно уступил «Валенсии», оживив интригу в борьбе за звание чемпиона Испании. Второй осечки «сливочные» себе позволить не могли. Однако уже к 56-ой минуте встречи с «Вильярреалом» мадридцы проигрывали со счетом 2:0. В текущем сезоне «Реал» неоднократно одерживал верх над соперником, проигрывая по ходу встречи, и в тот вечер эта ситуация повторилась вновь. «Сливочные» героически отыгрались и вышли вперед, на что им понадобилось менее 20 минут. Стоит отметить, что общественность осталась недовольна судейством в матче и по этому поводу назревает грандиозный скандал. Любителей Примеры однозначно ждет жаркая концовка чемпионата.

4. «Малага» в прошлом туре наконец прервала свою безвыигрышную серию, одержав первую победу в 2017 году. Однако достигнутый успех не стал переломным для «медуз», как надеялись их болельщики. Несколько лет назад «Малага» едва не обыграла дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а теперь они безвольно проигрывают матч за матчем в испанском чемпионате. На этот раз гости ничего не смогли противопоставить удивляющему всех «Эйбару» и уже в начале второго тайма «горели» со счетом 0:3. «Оружейники», в свою очередь, проводят впечатляющий сезон и вполне могут замахнуться даже на Лигу Европы.

5. «Реал Сосьедад» одержал непростую и довольно нелогичную победу над «Лас-Пальмасом». Островитяне доминировали на протяжении всего матча, однако умудрились проиграть встречу и продлить свою серию из поражений до 4 матчей. Досадная ошибка голкипера хозяев привела к выбивающемуся из хода игры голу «Реал Сосьедада» и удержанию счета до финального свистка. Однако, как известно, «везет тому, кто везет» и баски закрепляются на пятой строчке турнирной таблицы.

Цитата тура

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в очередной раз выступил с критикой арбитров, которые, по его мнению, несправедливы к каталонской команде и, напротив, подсуживают мадридскому «Реалу».

Пике вспомнил матч «Барселоны» с «Малагой» (0:0), в котором судья не засчитал чистый гол Жерара. А в поединке «Малаги» с «Реалом» (1:2) арбитры, напротив, засчитали сомнительный мяч Серхио Рамоса. В аналогичной ситуации претензии у защитника возникли по играм команд с «Вильярреалом». «Барселона» потеряла в игре с «подводниками» очки (1:1), не получив права пробить справедливый пенальти, а «Реал» победил (3:2), забив второй мяч с пенальти, который, даже по мнению мадридских газет, не должен был назначаться.

«Реал» набрал на 8 очков больше благодаря судейским ошибкам. Против одних и тех же команд. 8 очков. Это выдержки из мадридских газет, если есть сомнения», — написал Жерар Пике в одной из своих социальных сетей.

Герой тура

Лионель Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико». Что примечательно, аргентинец забил на «Висенте Кальдерон» свой 13-й гол. Это больше, чем на любом другом стадионе. Второй «любимый» стадион для аргентинца — «Сантьяго Бернабеу» (12 голов).

Всего же Лионель Месси забил 22 гола в ворота «Атлетико», больше, чем в ворота любой команды в рамках Чемпионата Испании. А благодаря вчерашнему голу «Барселона» все еще сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула.

Антигерой тура

Голкипер «Лас-Пальмаса» Хавьер Варас стал главным виновником поражения клуба с Канарских островов. Испанский вратарь ошибся с передачей, которую перехватил хавбек «Реал Сосьедада» Прието и ударом с радиуса штрафной площадки отправил мяч точно в сетку ворот.

Цифра тура

Криштану Роналду реализовал свой 57-ой пенальти в Ла Лиге в матче с «Вильярреалом» и стал лучшим пенальтистом за всю историю чемпионата Испании. Португалец сумел опередить легендарного Уго Санчеса, на счету которого 56 забитых одиннадцатиметровых. Далее расположились: Рональд Куман – 46, Лионель Месси и Любослав Пенев – 43.

Результаты тура:

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 0:1 (0:0)

0:1 — Прието (74).

Алавес – Валенсия – 2:1 (0:0)

0:1 — Солер (70), 1:1 — Ибай Гомес (78), 2:1 — Катай (86).

Удаление: Орельяна (Валенсия, 89).

Бетис – Севилья – 1:2 (1:0)

1:0 — Дурмиси (37), 1:1 — Меркадо (57), 1:2 — Иборра (76).

Леганес – Депортиво – 4:0 (2:0)

1:0 — Шимановски (20), 2:0 — Мантовани (30), 3:0 — Лопес (81), 4:0 — Буэно (90).

Удаление: Альбентоса (Депортиво, 62).

Эйбар – Малага – 3:0 (1:0)

1:0 – Гонсалес (43), 2:0 – Гонсалес (50, с пенальти), 3:0 — Энрих Серхи (52).

Удаление: Росалес (Малага, 71).

Эспаньол – Осасуна – 3:0 (1:0)

1:0 – Кайседо (17), 2:0 — Хурадо (46), 3:0 — Морено (90).

Удаление: Ойер (Осасуна, 28).

Атлетико – Барселона — 1:2 (0:0)

0:1 – Рафинья (64), 1:1 – Годин (70), 1:2 — Месси (86).

Атлетик – Гранада — 3:1 (2:1)

1:0 – Сусаета (11), 1:1 — Карсела-Гонсалес (14), 2:1 — Лекуе (34), 3:1 — Сан Хосе (69).

Спортинг – Сельта — 1:1 (0:0)

1:0 – Гомес (49), 1:1 – Аспас (75).

Удаление: Мере (Спортинг, 75).

Вильярреал – Реал — 2:3 (0:0)

1:0 – Ману (50), 2:0 – Бакамбу (56), 2:1 – Бэйл (64), 2:2 — Роналду (74, с пенальти), 2:3 — Мората (83).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 20 – Лионель Месси (Барселона), 18 — Луис Суарес (Барселона), 16 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 13 – Яго Аспас (Сельта).

Ассистенты: 9 – Тони Кроос (Реал Мадрид), Луис Суарес (Барселона), 7 — Пабло Пьятти (Эспаньол), Неймар (Барселона), Луиш Нани (Валенсия) 6 – Антуан Гризманн (Атлетико), Марсело (Реал Мадрид).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Эйбара»