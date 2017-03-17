«Барселона» — ПСЖ. Четыре последствия матча, обреченного стать легендой

Матч «Барселона» — ПСЖ – это гимн тех, кто не сдается. Матч «Барселона» — ПСЖ – это знамя на последнем бастионе разрушенной крепости. Матч «Барселона» — ПСЖ — это тот самый один шанс на миллион, который выпадает тем, кто в него верит. Эти 6:1 будут вспоминать десятилетиями к месту и не к месту, когда нужна будет вера в футбольное чудо. А пока авторы еженедельника «Футбол» собрались, чтобы обсудить четыре главных последствия великого матча.

Последствие 1

Катастрофа «автобуса»

Теперь любая команда, решившая перед матчем оборонять нули на табло, должна помнить: «ПСЖ» это не помогло сохранить даже преимущество в четыре мяча.

Победа невзрачного «Челси» над грозной «Баварией» в финале ЛЧ-2011/12 была величайшим триумфом сугубо оборонительной тактики в XXI веке. 8 марта 2017 года противостояние безвылазной защиты и безрассудного нападения вышло на следующий уровень. Каталонские механики разобрали парижский «автобус» на винтики. В пику событиям пятилетней давности это была самая умопомрачительная победа над подобной «парковкой». Стоит придумать новый термин, противоположный «автобусу». Возможно, «бульдозер» или «эвакуатор» — коллеги со временем подыщут наиболее точное определение.

Играть до посинения. Каким был «Челси» до прихода больших денег

Последние годы вера в «автобус» вселяла надежду в аутсайдеров перед играми с фаворитами. Теперь мяч на стороне атаки. Теперь вдохновлены те, кто готов помчаться вперед сломя голову и выжечь там все. А «парковщиков» неминуемо будет преследовать мысль о том, что даже при форе в 4 мяча нельзя уберечься от возможного фиаско. «Автобусы» нет-нет да и двинутся таранить чужие ворота, ведь стоять у своих после таких матчей кажется неудачной идеей.

Результат первой встречи обязывал «Барселону» придумать что-то особенное. Вместо провалившихся в Париже Серхи Роберто и Андре Гомеша Луис Энрике включил в старт Рафинью и Ракитича. Расстановка превратилась в 3+5+2, где Рафинья и Неймар (!) играли латералей по всей длине флангов. В свою очередь Унаи Эмери изменил схему на 4+5+1, вернул в строй подлечившегося Тиаго Силву и оставил на скамейке Анхеля Ди Марию. Не без оснований, так как в оборонительных действиях Лукас Моура явно полезнее.

С первых минут стало ясно, что парижане избрали слишком боязливый вариант. Когда Суарес забивал первый гол, в штрафной или возле нее были все 11 игроков «ПСЖ»! Притом что в атаке участвовали лишь пять каталонцев. Разве после этого оставались сомнения, что гости решили играть «автобусом», причем без колес? Как французы собирались контратаковать, если все, включая Кавани, находились не дальше 20 метров от собственных ворот, непонятно. Причем толку от количества обороняющихся было чуть, так как позиционно «ПСЖ» играл безобразно. Более того, из-за вжатости парижан в свою штрафную защитники «Барселоны» кучу времени провели на чужой половине поля, охотно участвуя в атаках.

В перерыве Эмери, к его чести, внес заметные поправки. «ПСЖ» с ходу врубил прессинг, перестроившись на 4+3+3. Матюиди, очевидно, получил задание не давать Бускетсу начинать атаки из глубины и начал охотиться за ним, когда тот опускался к защитникам. Менье с Курзава стали активнее подключаться по флангам, помня о непривычных ролях Неймара и Рафиньи. Вскоре на поле вышел Ди Мария, правда, уже при счете 3:0. Стоило «Пари Сен-Жермен» отлепиться от своих ворот, как они забили гол (как раз благодаря неожиданному включению Курзава) и имели еще пару острых моментов, но упустили их. А потом Луис Энрике выпустил Турана и Серхи Роберто вместо упахавшихся Иньесты и Рафиньи. Свежачки прикрыли фланги, и атакующие потуги «ПСЖ» прекратились. Французы вновь стали судорожно отбиваться… Чем это кончилось, все видели.

Последствие 2

Унаи Эмери может войти в вечность как «тренеришка»

Не Артему Дзюбе развешивать ярлыки на тренеров суперклубов, но Унаи Эмери сейчас рискует остаться в истории футбола, как тот самый человек на бровке, чья команда умудрилась растерять в плей-офф Лиги чемпионов преимущество в четыре мяча. А это печать неудачника на всей карьере, смыть которую может только победа в турнире.

Известный испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка однажды сказал: «Нет хуже чувства, чем ощущение, что надежда умерла». Насколько были счастливы те, кто верил в чудесное спасение «Барселоны», настолько же больно ударила судьба поклонников «ПСЖ». В такие моменты осознаешь, что футбол жесток. А крайним всегда останется тренер. Даже если ты — Унаи Эмери, который пару недель назад разложил «Барселону» в Париже, выключил из игры Андреса Иньесту и не дал атакующей тройке MSN ни метра пространства. Спустя 14 дней этот же тренер испытал самое большое разочарование в карьере, и сейчас важно, насколько он готов к таким испытаниям.

Нулевой Эмеридиан. Почему «ПСЖ» так низко упал в таблице

Внешне у хрупкого и щуплого Унаи уже случались непростые периоды в карьере. Его переход из футболиста в главные тренеры «Лорки» начинался с затяжной серии поражений. Когда руководство пришло к выводу, что выбор менеджера оказался провальным, Унаи преобразил команду, появились победы, а по итогам сезона «Лорка» едва не допрыгнула до Примеры. Неважный старт был и в «Валенсии». «Летучие мыши» барахтались в долгах, работники клуба месяцами сидели без зарплаты, а уж об усилении состава не могло идти и речи. Команда завершила чемпионат на шестом месте, а могла упасть и ниже. Президент Висенте Сориано мечтал о смене тренера, но найти кого-то лучше на низких условиях было невозможно. Вскоре клуб покинули еще и лидеры Давид Сильва и Давид Вилья. Тем не менее дела наладились. В «Валенсию» пришел новый президент, а Унаи Эмери на протяжении последующих трех лет финишировал первым после «Реала» и «Барселоны».

После катастрофы для всего французского футбола в местных СМИ помимо тотального разноса парижан фигурировала информация о том, что со следующего сезона в «ПСЖ» придет Массимилиано Аллегри. Рассеять слухи поспешил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи: «Мы должны извлечь горький опыт, а не реагировать, руководствуясь исключительно эмоциями. У нас есть долгосрочный план, и мы верим, что Унаи по силам его воплотить».

Возможно, это попытка не дать «ПСЖ» рухнуть в пропасть уныния. Есть еще чемпионат, где «Монако» и «Ницца» на равных дерутся с Парижем за национальную корону. Но если вдруг «ПСЖ» потеряет и ее, Эмери не сносить головы. И это точно может стоить ему карьеры.

Последствие 3

Луис Энрике сделал шаг к слову «великий»

Нынешний главный тренер «Барселоны» дорабатывает последние месяцы на своей должности. Вместе с командой он выигрывал все – Примеру, Кубок, Лигу чемпионов… Но кто с современной «Барсой» не выигрывал такого? Чтобы отвоевать себе более почетное место в музее, Луису Энрике надо было совершить настоящее чудо.

«Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей. Мой оптимизм не означает, что я безусловно верю в наш успех в противостоянии. Мы еще не были в подобной ситуации, но я верю в свою команду». Услышавшие это заявление Луиса Энрике на предматчевой пресс-конференции посчитали его слова очередной попыткой воодушевить команду и сохранить интригу в противостоянии. Но оказалось, что тренер каталонцев заранее проспойлерил результат матча.

Его семья недовольна. Что ждет Луиса Энрике в «Барселоне»

Возможно, сейчас «Барселона» находится в своей лучшей форме за весь сезон. Команда чуть ли не летает по полю и напоминает ту «Барселону», которая не так давно с легкостью подминала под себя любого соперника. Все это стало возможным после объявления Луиса Энрике об уходе из клуба по окончании сезона. Такое решение было необходимо как тренеру, так и футболистам. Оно помогло развязать руки и снять груз ответственности с первого, а также позволило с облегчением вздохнуть вторым. Теперь Энрике может не беспокоиться о том, как отреагирует на его решения тот или иной игрок каталонского клуба. Ему больше не нужно ломать голову над тем, как уместить в составе всех звезд команды без ущерба результату. Он с легкостью может тестировать новые схемы и ставить игроков на неродные позиции, а сами футболисты не будут высказывать свое громогласное «фи» по любому поводу. А все потому, что обе стороны понимают: в конце сезона их пути наконец разойдутся.

В последних трех матчах на «Камп Ноу» команда Лучо забила 17 голов и пропустила лишь 2 в ответ. Они невероятным образом вырвали путевку в четвертьфинал ЛЧ и вышли на первое место в чемпионате. А впереди еще финал Кубка Испании, где в соперниках далеко не самый грозный «Алавес». Так, всего за пару недель казавшийся проваленным сезон может стать для «Барсы» триумфальным. А самого Луиса Энрике, собиравшегося сделать перерыв в тренерской работе, удачная концовка сезона может не только реабилитировать в глазах болельщиков «сине-гранатовых».

Это может сделать его самым привлекательным тренером для клубов, которые летом будут искать нового специалиста, и дать ему возможность выбирать. Беспроигрышный вариант и показательный пример, как расставание может быть выгодным для обеих сторон.

Последствие 4

Борцы за введение видеоповторов приобрели сторонников

Если в футболе когда-нибудь введут видеоповторы, посмотрев которые можно будет изменить судейское решение, таких матчей не останется. И ваше право радоваться ли тому, что игра станет более справедливой, или грустить, что матчи потеряют драматизм.

«Барселона» сотворила чудо не одна. У этой победы есть как минимум один соавтор – арбитр встречи Дениз Айтекин. Без двух его ошибок историческая победа была бы невозможна. И это дает право сторонникам введения видеоповторов в футболе требовать изменений правил.

Две ошибки – это два пенальти. Один был не назначен за фол против полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, второй поставлен на последних минутах за несуществующий фол против форварда «Барселоны» Суареса. Сейчас ходят мрачные слухи, что в УЕФА Айтекина лишат статуса топ-арбитра, тихонько сольют в Лигу Европы и там похоронят без назначений на приличные матчи. Но это мелочи. Гораздо важнее, что сторонники кардинальных реформ в судействе получили аргументы, по весомости сравнимые с кувалдой. «В будущем такие ошибки будут исправлять видеосудьи» — издание Marca вырвала такое признание у президента ФИФА Джанни Инфантино.

На самом деле видеопвоторы – не решение всех проблем. Даже покадрово просмотрев, как Суарес валится на газон от мимолетного касания защитника, главный судья может заявить, что считает это фолом. Но если конечное решение будет принимать не только условный Айтекин, а специальный человек у монитора, то вероятность назначения пенальти в таких спорных случаях будет намного ниже.

И тогда, быть может, футбол потеряет часть своей романтики. Но только не говорите сейчас о ней игрокам «ПСЖ».

Текст: Юрий Алеманов, Андрей Вдовин, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press