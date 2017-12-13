Бак пустеет. Выиграл ли «Челси» от трансфера Тьемуэ Бакайоко

Его покупка обошлась «синим» в 40 млн фунтов и стала второй по дороговизне после приобретения Альваро Мораты. Француза встретили с большим энтузиазмом, видя в нем тяжеловесную версию Н’Голо Канте, однако с количеством его игровых минут растет и число недовольных.

«Тьемуэ блестяще выступал в «Монако» и помог ему стать одной из лучших команд в Европе в прошлом сезоне. Считаем, что он значительно усилит нас», – убеждал теперь уже бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало. Фактурный хавбек и впрямь был важной фигурой в центре поля монегасков. Но с задачей компенсировать уход из «Челси» Неманьи Матича он пока не справляется.

Одним из первых об этом заговорил Фил Невилл: «Продажа Матича была ошибкой. Тот, кто принял это решение, должен быть уволен. «Челси» заменил его игроком, которому придется взять на себя ту же роль. Но Бакайоко – это не тот футболист». Возможно, это просто совпадение, но факт: Майкла Эменало уволили спустя несколько дней после эмоционального выпада Невилла. Матич – более универсальный и сбалансированный игрок, чем Тьемуэ, хотя изначально сделать такой вывод было нелегко. В «Монако» окружением Бакайоко были моторные Фабиньо и Лемар, всегда готовые подстраховать партнера, к тому же схема монегасков подразумевала на одного защитника больше за спиной у опорника. В новых условиях скрытые ранее недостатки Тьемуэ вылезли на первый план.

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Связка Бакайоко–Канте на бумаге выглядела угрожающе. На практике при схеме 3+4+3 с этой парой хавбеков «пенсионеры» столкнулись с проблемами. Антонио Конте возложил обязанности по разгону атак на Канте, оставляя Бакайоко позади. Но габаритный новичок оказался не столь уж хорош в разрушении, да еще грешит позиционными ошибками. Некоторые из них – например, в матче с «Сити», когда он упустил Де Брюйне перед голом, или в противостоянии с «Атлетико», где он же потерял в штрафной Сауля, – стоили команде важнейших очков.

Как только Канте получил травму, у лондонцев образовалась серьезная брешь в центре: отрабатывать и за себя, и за Фабрегаса Бакайоко не в состоянии. Особенно красиво этим воспользовалась «Рома», растерзав «синих» на «Стадио Олимпико». Только когда лучший специалист по отборам в АПЛ вылечился, а Конте перестроил схему на 3+5+2, у «Челси» стало получаться. Бакайоко отвели роль boх-to-box, но тут вскрылся другой его недостаток – кошмарная реализация. Тьемуэ здорово может разобраться один в один или найти свободную зону, у него стали регулярно появляться моменты. Однако то, как он ими распоряжался, вынуждало Конте в ярости рвать на себе с таким трудом выращенные волосы.

Легенда «Арсенала» 1990-х Иан Райт после просмотра матча Англия – Германия с участием Рубена Лофтус-Чика недоумевал: «Почему «Челси» позволил ему уйти? На днях я следил за Бакайоко, за его оборонительными и атакующими действиями, и знаете, он не сделал ничего, что могло меня заставить сказать, что он лучше Лофтус-Чика. Я видел перформанс от них обоих, и Бакайоко меня не впечатлил». Мнение кумира «Стэмфорд Бридж» Фрэнка Лэмпарда тоже не в пользу француза: «Ему нужно существенно прибавить, чтобы вытолкнуть Дэнни Дринкуотера из основы и стабильно играть. Они оба перебрались в «Челси» прошлым летом, но Бакайоко недостаточно влияет на игру. Клуб заплатил за него 40 млн фунтов, поэтому он должен оправдывать этот ценник».

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Как не вспомнить, что двумя годами ранее в «Монако» Бакайоко проиграл конкуренцию Марио Пашаличу, который даже в «Спартаке» появляется на поле через раз и выглядит не более чем добротным европейским футболистом. Только вмешательство Клода Макелеле, взявшего молодого соотечественника под личную опеку, позволило тому совершить качественный скачок. «Тьемуэ – мягкий человек, он может очень легко соскользнуть в зону комфорта», – говорил его бывший тренер Янник Мену. Антонио Конте нянчиться с Бакайоко точно не будет, так что доказывать свою состоятельность ему придется без чьей-либо помощи. Поездка в Англию становится первым взрослым испытанием Тьемуэ, и от того, как он пройдет этот этап, для него зависит очень многое.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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