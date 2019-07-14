Азар в «Реале» vs Гризманн в «Барселоне». Какой трансфер круче

Испанские гранды с разницей в месяц провернули две главные сделки лета на футбольном рынке Европы. На подписание «Реалом» Эдена Азара «Барселона» ответила покупкой Антуана Гризманна. «Эль Класико» давно нуждалось в новых героях и теперь однозначно расцветет новыми красками. Вопрос в том, кто лучше впишется в новую команду. Рассмотрим эти трансферы подробнее, чтобы выяснить, чья покупка лучше по соотношению цены, качества и вероятной пользы.

Деньги и время

Аппетиты Гризманна оказались на порядок выше, чем у капитана сборной Бельгии. На первый взгляд такая разница может шокировать, но есть ряд нюансов. Как минимум стоит помнить о налоговой погрешности и системе бонусов – эти факторы могут быть прописаны очень гибко и существенно влиять на итоговые доходы. К примеру, если у Гризманна в контракте есть пункт о том, что налоги платит он сам, а у Азара их берет на себя клуб, то реально Антуан будет получать лишь на пару миллионов больше Эдена. Подобных нюансов в договорах могут быть десятки.

Годом раньше Гризманн в последний момент отказался переходить в «Барсу», так как «матрасники» выписали ему жирнющий контракт с годовым окладом в 21 млн евро. Теперь «блаугранас» были вынуждены отвечать соразмерно. Они предложили постепенное увеличение с 18 до 25 млн, что за пять лет даст в сумме те же 105 млн евро.

Это почти вдвое больше, чем получит Азар в «Реале» (55), хотя Эден станет вторым в клубе после Серхио Рамоса по окладу. «Барселона» ценит своих игроков как никто в мире: в начале года аудиторская компания KPMG объявила, что «Барса» стала первым клубом, чьи годовые расходы на зарплаты превысили 500 млн евро. «Реал» отстал почти на 100 миллионов даже при наличии валлийского лавочника-разорителя.

С финансовой точки зрения переход бельгийца смотрится выигрышней. Разве что какой-нибудь сумасшедший шейх не захочет выложить за Гризманна 800 млн евро отступных — такую сумму прописал «Реал» в его контракте для особо назойливых покупателей. С другой стороны, на фоне покупки «Атлетико» 19-летнего Жоау Феликса за 126 млн евро трансфер Гризманна точно не выглядит переплатой.

Фон и мораль

Мучительные попытки «Атлетико» удержать свою главную звезду привели в итоге к не самому приятному бэкграунду, сопровождающему сделку по Гризманну. А разгорелось все из-за очередного пункта в контракте, который предусматривал снижение отступных за француза с 200 до 120 млн евро, начиная с 1 июля. «Барса» дождалась срока и выкупила Гризманна (формально он выкупил себя сам) по пониженной «клаусуле», но «Атлетико» хочет взыскать с каталонцев еще 80 млн, так как считает, что Антуан подписал документы с «Барселоной» еще до того, как пункт о снижении отступных вступил в силу. Теперь уже бывший клуб хочет судиться с игроком, обвиняя его в нарушении условий контракта.

Гризманн оказался жертвой клубных войн и попал в немилость болельщиков, хотя пытался угодить всем. Каталонцы недолюбливают его за то, что он в последний момент сорвал прошлогодние переговоры, а красно-белая часть Мадрида выразила свое отношение к трансферу, испачкав именную табличку Гризманна на «Ванда Метрополитано» и заклеив имя вчерашнего кумира стикерами с эмблемой «Атлетико».

Прощание с Азаром в Лондоне получилось куда менее эмоциональным. Тему перехода Азара в «Реал» муссировали уже несколько лет, все с ней давно свыклись и просто ждали. Момент подобрался идеальный: возраст самый сочный, в «Реале» есть Зидан и нет Роналду, а «Челси» на большие титулы не претендует и готов отпустить лидера на заслуженное повышение. Судя по тому, что в день презентации Азара на «Бернабеу» собралось 50 тысяч, там понимают, какого уровня игрок к ним приехал, и готовы принять его тепло. А вот на презентации Гризманна на «Камп Ноу» зрителей не будет – по официально версии, из-за технических работ на арене. С моральной точки зрения трансфер Азара получился гораздо более спокойным и не вызвал ничьего негатива.

Жизнь и адаптация

Для Гризманна с бытовой точки зрения переход никаких трудностей не вызывает. В чемпионате Испании Антуан играет всю сознательную жизнь, игроков «Барселоны» знает как облупленных, никаких секретов Каталония для него не таит. Скрытые угрозы могут быть разве что внутри самой команды: весной сообщалось, что костяк «Барсы» во главе с Месси не горел желанием видеть в своих рядах Гризманна, не в последнюю очередь из-за его отказа перейти в клуб прошлым летом. Да и высокая зарплата может настроить одноклубников негативно. Впрочем, если команда будет побеждать, вряд ли кто-то будет об этом думать.

Азару в плане переезда сложнее: он никогда не играл в Испании. Кроме того, надо что-то решать с семьей: либо брать жену и трое детей с собой в Испанию, либо месяцами обходиться без них. Зато в «Реале» у Азара есть свой человек в лице партнера по сборной Тибо Куртуа, который должен помочь с адаптацией. Эден не имеет замашек примы и не болеет звездной болезнью, но, в «королевском клубе» излишняя скромность и не нужна – здесь надо сразу брать быка за «кохонес». Вряд ли у бельгийца возникнут серьезные трудности с вливанием в команду, и все же ему все равно понадобится какое-то время, чтобы освоиться.

Игровые перспективы

«Я думаю, что Гризманн подойдет «Барселоне» как кольцо на пальце», – уверен бывший тренер француза в «Реал Сосьедад» Мартин Ласарте. Трудно с ним не согласиться, учитывая, что Гризманн – один из самых умных игроков современности, настоящий «игрок-сканер», отлично анализирующий ситуацию и умеющий самостоятельно принимать тактические решения.

Проблема в том, что такой футболист в «Барсе» уж есть, и все знают, как его зовут. Нет уверенности, что Антуану найдется оптимальное место на поле, как не нашлось его Филу Коутиньо, завалившему дебютный сезон в Испании. Не очень понятно, как максимально полезно совмещать Гризманна и Месси. Любимая позиция Антуана – второй нападающий в 4+4+2, но она занята Лионелем. Привязывать француза, предпочитающего свободное движение, к левому флангу и делать его крайним хавом – значит ограничивать его созидательный потенциал. В противном случае они с Лионелем могут мешать друг другу. Исполнять вингера в 4+3+3 Антуан может, но это не совсем его профиль. «Барселоне» определенно поможет работа Гризманна без мяча: с ним прессинг «сине-гранатовых» должен стать более динамичным. Но смогут ли они вместе с Месси оба действовать на максималках и не ударит ли наличие двух свободных художников по стройности и сбалансированности игры «Барселоны»?

Вероятно, схема каталонцев будет представлять собой нечто среднее между 4+4+2 и 4+3+3, а Гризманн станет как раз тем игроком, который будет «переключать» формацию и подниматься из линии полузащиты в линию атаки. Хотя у Вальверде может быть и другое мнение на этот счет. С учетом того, что в последнее время сдает Луис Суарес, тренер «блаугранас» может поэкспериментировать с линией атаки.

Перспективы Азара в «Реале», на первый взгляд, куда более осязаемы: он должен занять место Роналду на левом крыле атаки в 4+3+3. Ни Винисиус Жуниор, ни Марко Асенсио не впечатляют настолько, чтобы за позицию левого вингера разгорелась мало-мальская конкуренция. Впрочем, бельгийца можно использовать на разных позициях в атаке, тем более что на правом фланге тоже ощущается нехватка качественных исполнителей. В нынешнем составе «сливочных» место Азару должно находиться при любых раскладах, даже если Зизу решит играть по другой расстановке.

И Гризманн, и Азар – однозначно приобретения с приставкой «супер», каждый из них внесет свою изюминку в игру своего нового клуба. Француз должен придать «Барсе» комбинационного интеллекта и улучшить прессинг, бельгиец – обеспечить «Реалу» скорость и остроту. Вероятность того, что кто-то из них не заиграет, близка к нулю, так что обе покупки стоит рассматривать исключительно как отличные. И все же совокупно трансфер Азара в «Реал» выглядит интереснее, учитывая то, что игрок пришел на конкретную позицию, с конкретными перспективами, без лишних скандалов и за меньшие деньги. Трио Гризманн – Суарес – Месси на бумаге выглядит разрушительно, но таит в себе элемент непредсказуемости относительно того, как они будут делить между собой зоны влияния на поле и в коллективе.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football