Ave Квальярелла, дебют Пентека, провал «Ромы». Обзор 21-го тура Серии А

«Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», Фабио Квальярелла побил очередной рекорд, а «Аталанта» и «Рома» устроили голевой спектакль во второй раз за сезон. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 21-го тура чемпионата Италии.

Главный матч итальянского уик-энда разочаровал итоговым счетом: «Милан» и «Наполи» не забили друг другу. Этот матч стал единственным «сухим» в 21-м туре. Основное событие встречи — дебют новичка «россонери» Кшиштофа Пентека. Форвард вышел на поле за 20 минут до конца матча, но не отметился результативными действиями.

His first walk down the San Siro tunnel as a Rossoneri player 🔴⚫️

Per la prima volta nel tunnel di San Siro da rossonero 🔴⚫️#MilanNapoli pic.twitter.com/av8EvSN7xn

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2019