Ave Квальярелла, дебют Пентека, провал «Ромы». Обзор 21-го тура Серии А

«Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», Фабио Квальярелла побил очередной рекорд, а «Аталанта» и «Рома» устроили голевой спектакль во второй раз за сезон. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 21-го тура чемпионата Италии.

Нули при Пентеке

Главный матч итальянского уик-энда разочаровал итоговым счетом: «Милан» и «Наполи» не забили друг другу. Этот матч стал единственным «сухим» в 21-м туре. Основное событие встречи — дебют новичка «россонери» Кшиштофа Пентека. Форвард вышел на поле за 20 минут до конца матча, но не отметился результативными действиями.

His first walk down the San Siro tunnel as a Rossoneri player 🔴⚫️

Per la prima volta nel tunnel di San Siro da rossonero 🔴⚫️#MilanNapoli pic.twitter.com/av8EvSN7xn — AC Milan (@acmilan) January 26, 2019

Поляк может огорчить «адзурри» уже сегодня — на этот раз клубы сыграют в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Место встречи все то же — домашний для миланцев «Сан-Сиро».

Кошмар со счастливым концом

Осечка «Наполи» — счастье для «Юве»: туринцы одержали волевую победу над «Лацио» (2:1), благодаря реализованному пенальти от Криштиану Роналду на 88-й минуте.

Римляне не заслуживали поражения хотя бы с точки зрения статистики: по ударам в створ ворот команда Индзаги разгромила соперника — 9:2. Несмотря на это, «бьянконери» снова набрали три очка и повторили рекорд 12-летней давности: впервые с сезона 2006/07 отрыв лидера Серии А от второй команды составляет 11 баллов.

Ветеранский захват

Роналду оформил свой 15-й гол в чемпионате, но не вышел на первое место в споре лучших снайперов. Главный бомбардир первенства Италии #прямосейчас — 35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. В прошедшем туре капитан генуэзцев два раза забил «Удинезе» с 11-метровой отметки (с 1:04; с 2:10)

«Сампа» разгромила «зебр» (4:0), а Фабио повторил рекорд лиги: он, как и Габриэль Батистута в 1994-м, забил в 11-й встрече Серии А подряд. И 31 января этой машине стукнет 36 лет!

Божественный камбэк

Не сумел догнать Квальяереллу и страйкер «Аталанты» Дуван Сапата: колумбиец забил 15-й мяч в 9-й для себя встрече. Но гол форварда стал третьим для «богов» и спас их от поражения «Роме» (3:3). По ходу встречи бергамцы «горели» — 0:3.

Кстати, в матче первого круга «Рома» и «Аталанта» устроили такое же безумие с аналогичным счетом. Что же будет в следующем сезоне?

СПАЛ: конец неудачной серии

Еще один эффектный камбэк на счету СПАЛа. К середине второго тайма феррарцы пропустили два мяча от «Пармы», но все равно одержали первую победу за 11 туров. Решающий гол забил алжирец Мохамед Фарес. Как вам «пушка страшная»?

Обязательно к просмотру

+1 топ-матч тура — игра «Кьево» и «Фиорентины» (3:4). Лучшие моменты встречи нужно просто увидеть.

Берегись «быков»

А в номинации «главная сенсация выходных» побеждает неожиданный проигрыш «Интера». Заслужили ли «нерадзурри» поражения от «Торино» (0:1)?

Команда Спалетти могла сократить отставание от второго «Наполи». Но теперь миланцы находятся в 8 баллах от южан.

Цитата тура

«Я рад, что Гонсало Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в «Милане», потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе»

– так переход аргентинского форварда в «Челси» прокомментировал и.о. министра внутренних дел Италии и болельщик «россонери» Маттео Сальвини.

Результаты тура

Сассуоло – Кальяри – 3:0 (2:0)

(Локателли, 9, Бабакар, 45 – с пенальти, Матри, 87).

Сампдория – Удинезе – 4:0 (1:0)

(Квальярелла, 33 — с пенальти, 56 – с пенальти, Линетти, 68, Габбьядини, 78).

Милан – Наполи – 0:0.

Кьево – Фиорентина – 3:4 (1:2)

(Стемпиньски, 38, Пеллисье, 60 – с пенальти, Джорджевич, 89; Мурьель, 4, Бенасси, 26, Кьеза, 79, 86).

Болонья – Фрозиноне – 0:4 (0:2)

(Гильоне, 18, Чано, 21, 75, Пинамонти, 52).

Аталанта – Рома – 3:3 (1:3)

(Кастань, 44, Толой, 59, Сапата, 71; Джеко, 3, 33, Эль-Шаарави, 40).

Парма – СПАЛ – 2:3 (1:0)

(Инглезе, 11 – с пенальти, 53; Валоти, 70, Петанья, 75, Фарес, 87).

Торино — Интер — 1:0 (1:0)

(Иццо, 35).

Лацио — Ювентус — 1:2 (0:0)

(Джан, 59 — в свои ворота; Конселу, 74, Роналду, 88 — с пенальти).

Эмполи — Дженоа — 1:3 (0:1)

(Ди Лоренцо, 63; Куаме, 18, Лазович, 70, Санабрия, 73).

Турнирная таблица

Sono state giocate tutte le partite della 21ª giornata.

Ecco la classifica aggiornata 👇 #SerieATIM //

The new #SerieATIM table is in.

Check it out 👇 pic.twitter.com/CYqa3CnRSH — Lega Serie A (@SerieA) January 29, 2019

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press