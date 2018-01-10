Аспирин для лидера, остановите Пепа и несолнечный курорт. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Новогодние каникулы позади, а значит, ведущие европейские чемпионаты вновь набирают обороты. Наиболее интересный тур пройдет в Бундеслиге, где между собой сыграют четыре из пяти лидирующих команд. В Испании непростые испытания ожидают «Реал» и «Барселону», а в Англии «Ливерпуль» постарается нанести первое поражение в АПЛ «Манчестер Сити».

13 января

«РБ Лейпциг» – «Шальке»

Место: Лейпциг, Германия

Стадион: «Ред Булл Арена»

Время: 20:30 (мск)

Гельзенкирхенцы в этом сезоне переживают долгожданный ренессанс, впервые за долгое время сражаясь за подиум. «РБ Лейпциг» заметно сбавил обороты в декабре и нуждался в зимней паузе. «Быки» не смогли выиграть ни разу в пяти последних матчах 2017 года, проиграв трижды. В матче первого круга «Шальке» одержал уверенную победу (2:0), но уступил в гостях сезоном ранее. Беспроигрышная серия гостей во всех турнирах насчитывает 13 матчей.

П1 Х П2

«РБ Лейпциг» – «Шальке» 2,03 3,58 3,72

13 января

«Реал» – «Вильярреал»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 18:15 (мск)

Прошлый год стал самым успешным для «Реала» по количеству выигранных трофеев, но завершили они его поражением от «Барсы». И теперь, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул, мадридцам жизненно важно побеждать в каждой встрече. «Вильярреал» сезон проводит крайне неровно, но 2017 год закончил двумя гостевыми победами. В предыдущих трех матчах с «подводниками» на «Бернабеу» хозяева победили лишь однажды.

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П1 Х П2

«Реал» – «Вильярреал» 1,28 6,71 9,26

12 января

«Байер» — «Бавария»

Место: Леверкузен, Германия

Стадион: «БайАрена»

Время: 22:30 (мск)

Аспирин для лидера

«Бавария» продолжает из сезона в сезон беспощадно убивать интригу в Бундеслиге. На этот раз мюнхенцы ушли на зимний перерыв с 11-очковым преимуществом. Помешать их победоносному шествию может «Байер». «Аспириновые» лишь раз обыграли «Баварию» в предыдущих 10 встречах. Но при этом леверкузенцы ни разу не уступили им в последних пяти домашних играх. Оба свои поражения в этом сезоне мюнхенцы потерпели на выезде.

П1 Х П2

«Байер» — «Бавария» 4,04 4,02 1,84

14 января

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд Роуд»

Время: 19:00 (мск)

Остановите Пепа

«Манчестер Сити» продолжает разносить в щепки всех своих конкурентов и уверенно движется к чемпионскому титулу. Но согласно xG-статистике именно в гостевом матче с «Ливерпулем» наиболее вероятно первое поражение «горожан» в АПЛ. Манкунианцы не побеждали на «Энфилде» с 2003 года, а предыдущие четыре визита завершились для них поражениями. «Красные» не проигрывают 16 игр кряду и остаются непобежденными дома.

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П1 Х П2

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 3,12 3,76 2,21

14 января

«Реал Сосьедад» – «Барселона»

Место: Сан-Себастьян, Испания

Стадион: «Аноэта»

Время: 22:45 (мск)

Несолнечный курорт

«Барселона» завершила первую половину сезона с отрывом в 11 очков от второго места. Однако настроение каталонским фанатам может испортить первый выездной матч «блаугранас» в новом году. «Барса» не побеждает на «Аноэте» в рамках Ла Лиги с 2007 года (2 ничьи и 5 поражений). Но в этом сезоне каталонцы идут без поражений. «Сосьедад» — самая зрелищная команда чемпионата. В матчах с их участием забито свыше 60 голов.

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П1 Х П2

«Реал Сосьедад» – «Барселона» 6,49 4,99 1,46

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press