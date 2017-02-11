Аспирин для Чоло. «Байер» попытается выбить «Атлетико» из Лиги чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Байер» и «Атлетико».



Матч 1: «Байер» – «Атлетико» 21.02.2017, 22:45

Матч 2: «Атлетико» – «Байер» 15.03.2017, 22:45

«Байер»

Год основания: 1904

Стадион: «Бай-Арена»

Высшее достижение в ЛЧ: финалист (2001/02)

Рейтинг УЕФА: 14

Игра команды из Леверкузена – штука непредсказуемая. В группе только «Байер» не сумел переиграть аутсайдера – ЦСКА, зато нанес поражение «Тоттенхэму» в Англии, чего мало кто ждал. В домашнем первенстве дела у подопечных Шмидта идут неважно, но это еще ничего не значит. В прошлом сезоне команда шла на восьмой строчке, а затем одержала семь побед подряд и обеспечила себе прямую путевку в Лигу чемпионов. Нестабильность можно объяснить молодостью: средний возраст «Байера» едва переваливает за 23 года. Атмосферу в команде подрывает скорый уход оплота обороны – Омера Топрака. Тем не менее юные «фармацевты» способны нахимичить что-то неожиданное.

Главный тренер: Роджер Шмидт

«Байер» – лишь третий по-настоящему серьезный клуб в тренерской карьере Роджера Шмидта. Несмотря на это, в Германии он пользуется определенным авторитетом после успехов с австрийским «Ред Буллом». Но на одном авторитете здесь не вылезешь. В этом сезоне наставнику леверкузенцев прочат увольнение все кому не лень. За ним даже закрепилось прозвище Konig Krise – король кризисов. К тому же Шмидт не всегда умеет держать себя в руках. Чего стоят оскорбления главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна, за которые он получил двухматчевую дисквалификацию. Впрочем, в повседневной жизни Роджер не так резок. Так, перед важной гостевой игрой с московскими армейцами он без проблем согласился на двухчасовую неформальную встречу с представителями российского фан-клуба «Байера».

«Атлетико» (Мадрид)

Год основания: 1903

Стадион: «Висенте Кальдерон»

Высшее достижение в ЛЧ: финалист (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Рейтинг УЕФА: 4

«Атлетико» испытывает определенные трудности в Примере: из-за обнаглевшей «Севильи» команда Диего Симеоне выпала из тройки и пока скорее пытается отстоять четвертое место, чем достать третье. Команда потерпела несколько болезненных неудач, особенно запомнились разгром от «Реала» на «Висенте Кальдерон» (0:3) и гостевое поражение с тем же счетом от «Вильярреала». Два крупных фиаско с разницей в месяц для «Атлетико» непозволительны. С другой стороны, в Лиге чемпионов «индейцы» потеснили в группе «Баварию» и одержали пять побед в шести матчах. По идее мадридцы должны уверенно проходить «Байер», однако их неоптимальные кондиции дают шанс немецкой команде.

Главный тренер: Диего Симеоне

За 5 лет работы с «Атлетико» аргентинец сумел-таки оттяпать золотые медали чемпионата Испании у «Барселоны» и «Реала» в сезоне-2013/14, однако в Лиге чемпионов Диего дважды потерпел обиднейшие поражения в финалах, и оба раза – от ненавистных «сливочных». Можно только представить, как сильно он желает отомстить за прошлые неудачи и завоевать заветный кубок. «Атлетико», бесспорно, подходит Симеоне во всех смыслах, но начинает казаться, что он засиделся на одном месте и ему требуется смена обстановки. Победа в Лиге чемпионов позволила бы Диего оставить «матрасников» с чистой совестью и поработать с кем-нибудь еще. Наверняка Чоло не откажется от работы в Италии в «Интере» или «Лацио», но сначала он должен еще раз попытаться покорить Лигу чемпионов с мадридским клубом.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press