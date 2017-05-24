«Арсенал» вне Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» унизил «Халл Сити», а «Челси» попрощался с Джоном Терри. Обзор 38 тура АПЛ

Последний матч Джона Терри в составе «Челси», «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, а «Арсенал» показал худший результат в 21 веке. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать восьмого тура чемпионата Англии.

«Челси» официально стал недосягаемым для преследователей и выиграл чемпионат Англии. Матч против «Сандерленда» стал для Джона Терри последним. Легендарный капитан «синих» вышел в старте, отыграл символические 26 минут и был заменен. Тогда партнеры выстроились в коридор и попрощались. Интересно, что многие поставили на то, что замена Терри произойдет именно на 26 минуте, тем самым заработав. Позже стало известно, что клубы заранее договорились об этом мероприятии.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». «Горожане» обеспечили себе место в Лиге чемпионов, но назвать сезон удачным для Хосепа Гвардиолы язык не повернется. Испанец явно «прокололся» на том, что поставил в ворота Клаудио Браво, отправив Джо Харта в аренду. Во многом из-за неуверенной игры голкипера клуб потерял много важных очков. На протяжении всего сезона были заметны серьезные проблемы в оборонительных действиях команды. Испанцу предстоит проделать серьезную работу в межсезонье, а также обновить состав, особенно линию защиты. В актив этот сезон себе могут занести Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Серхио Агуэро – именно они проявили себя ярче прочих. Вокруг них же и будет строиться игра «Сити» в следующем сезоне. Конечно, если никто из них команду не покинет.

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«Ливерпуль» наконец попал в Лигу чемпионов. И отнял 4 место у «Арсенала». Конечно, от «красных» в этом сезоне ждали большего, но, учитывая то, как сложился этот сезон – результат очень хороший. «Ливерпуль» показывал нестабильную игру на протяжении сезона, терял очки там, где их необходимо было набирать, а травмы лидеров мешали команде играть в полную силу. Все это и привело к тому, что из чемпионской гонки Клопп выключился достаточно быстро. К следующему сезона «Ливерпулю» необходимо подойти, прежде всего, с большей уверенностью в себе, а также позаботиться о приобретении новых игроков. В особенности – центрфорварда. А если брать во внимание то, что команде предстоит играть в ЛЧ, то и о глубине состава тоже стоит подумать.

А вот «Арсенал» в Лигу чемпионов не попал. Причем впервые за 20 лет. Да, лондонцы выиграли у «Эвертона», однако этого не хватило для того, чтобы занять желаемое четвертое место. В следующем сезоне «канониров» ждет Лига Европы. Болельщики требовали перемен – они их получили. Теперь же у «Арсенала» нет выбора в финале кубка Англии – надо побеждать. Болельщики другого результата не примут.

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«Тоттенхэм» уничтожил «Халл Сити». Когда в Англии забивают 7 – это событие. Когда забивают 7 в гостях – это безумие. Именно это устроили «шпоры» в последнем матче сезона, безжалостно спровадив «Халл» в чемпиошип. Главным героем матча стал Харри Кейн, забившей хет-трик. Он стал вторым подряд для англичанина – в предыдущем матче с «Лестером» форвард забил 4.

Цитата тура

Арсен Венгер поделился мнением о своем будущем:

«Послушайте, у команды убедительная концовка сезона плюс ко всему — мы в финале Кубка Англии, да, конечно, есть недовольные, но меня это не особо волнует. Я сконцентрирован на своей работе».

Герой тура

Харри Кейн забил 3 в ворота «Халл Сити», став лучшим бомбардиром чемпионата – 29 мячей.

Антигерой тура

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни получил глупую красную карточку в матче против «Эвертона» в самом начале матча. Тем самым он сильно осложнил жизнь команде, ведь теперь в финале кубка Англии француз не сыграет.

Цифра тура

Игрок «Манчестер Юнайтед Джош Харрол стал 100-м футболистом клуба, отличившимся в АПЛ.

Результаты тура

Арсенал -Эвертон — 3:1 (2:0)

1:0 — Бельерин (8), 2:0 — Санчес (27), 2:1 — Лукаку (58, с пенальти), 3:1 — Рэмси (90).

Бернли — Вест Хэм — 1:2 (1:1)

1:0 — Воукс (23), 1:1 — Фегули (27), 1:2 — Айю (72).

Челси — Сандерленд — 5:1 (1:1)

0:1 — Манкильо (3), 1:1 — Виллиан (8), 2:1 — Азар (61), 3:1 — Педро (77), 4:1 — Батшуайи (90), 5:1 — Батшуайи (90).

Халл — Тоттенхэм — 1:7 (0:3)

0:1 — Кейн (11), 0:2 — Кейн (13), 0:3 — Алли (45), 1:3 — Клукас (66), 1:4 — Ваньяма (69), 1:5 — Кейн (72), 1:6 — Дэвис (84), 1:7 — Алдервейрелд (87).

Лестер — Борнмут — 1:1 (0:1)

0:1 — Станислас (1), 1:1 — Варди (51).

Ливерпуль — Мидлсбро — 3:0 (1:0)

1:0 — Вейналдум (45), 2:0 — Коутиньо (51), 3:0 — Лаллана (56).

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 2:0 (2:0)

1:0 — Харроп (15), 2:0 — Погба (19).

Саутгемптон — Сток — 0:1 (0:0)

0:1 — Крауч (60).

Суонси — Вест Бромвич — 2:1 (0:1)

0:1 — Эванс (33), 1:1 — Айю (72), 2:1 — Льоренте (86).

Уотфорд — Манчестер Сити — 0:5 (0:4)

0:1 — Компани (5), 0:2 — Агуэро (23), 0:3 — Агуэро (36), 0:4 — Фернандиньо (41), 0:5 — Жезус (58).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 29 – Кейн (Тоттенхэм), 25 – Лукаку (Эвертон), 24 – Санчес (Арсенал).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press