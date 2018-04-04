Армейский марш, дерзкие дебютанты и сломить фаворита. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

Кульминация в битве за два главных еврокубковых трофея все ближе. На этой неделе пройдут первые четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. До столь поздней стадии добрался столичный ЦСКА, которому предстоит сразиться с лондонским «Арсеналом». А самым привлекательным противостоянием в ЛЧ будет встреча «Ливерпуля» и «МанСити».

4 апреля
«Барселона» – «Рома»
Место: Барселона, Испания
Стадион: «Камп Ноу»
Время: 21:45 (мск)

Предыдущая поездка на «Камп Ноу» закончилась для «Ромы» унизительным избиением. Римляне отхватили шесть голов от «сине-гранатовых» и лишь в добавленное время смогли размочить счет. Зато в 2002 году «волкам» удалось увезти ничью из столицы Каталонии. В этом розыгрыше ЛЧ «Барселона» выиграла все четыре домашние встречи, пропустив в них лишь один мяч. «Блаугранас» не добирались до полуфинала турнира с сезона-2014/15.

                                               П1        Х        П2
«Барселона» – «Рома»     1,19     7,37    15,45

4 апреля
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Место: Ливерпуль, Англия
Стадион: «Энфилд Роуд»
Время: 21:45 (мск)

Эти клубы впервые сыграют друг против друга на международной арене. И именно на «Энфилде» манкунианцы потерпели свое единственное поражение в АПЛ в этом сезоне. Последний раз матч между двумя командами завершался нулевой ничьей в феврале 2010 года. Мерсисайдцы лишь раз проиграли на своем стадионе в нынешнем сезоне: в матче Кубка Англии против «ВБА». «МанСити» может повторить свое лучшее достижение в ЛЧ: пару лет назад они дошли до полуфинала.

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                                                                   П1        Х        П2
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»     3,01     3,63    2,31

Александр Глеб против ЦСКА

5 апреля
«Арсенал» — ЦСКА
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Эмирейтс»
Время: 22:05 (мск)

Армейский марш

Предыдущий выезд на «Эмирейтс» особенно памятен Игорю Акинфееву: после нулевой ничьей в 2006 году началась его антирекордная серия в ЛЧ из 43 матчей, в которых он пропускал голы. В этом сезоне армейцы выиграли три из пяти гостевых игр в еврокубках. С начала года «Арсенал» проиграл восемь встреч во всех турнирах, но всего две – на своем поле. ЦСКА лишь раз обыгрывал английские клубы на выезде: в 2014 году москвичи одолели «МанСити».

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                                         П1        Х        П2
«Арсенал» — ЦСКА     1,35     5,20    9,40

РБ Лейпциг

5 апреля
«РБ Лейпциг» – «Марсель»
Место: Лейпциг, Германия
Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»
Время: 22:05 (мск)

Дерзкие дебютанты

Выбив представителей России и Испании на стадии 1/8 финала, «РБ» и «Марсель» стали соавторами необычного достижения: участниками четвертьфиналов Лиги Европы оказались команды из восьми разных стран. «Быки» выиграли лишь в двух из пяти матчей на своем поле в этом еврокубковом сезоне. «Марсель» проиграл в трех последних гостевых играх против немецких команд. Французы добрались до 1/4 финала ЛЕ впервые с 2009 года.

                                                       П1        Х        П2
«РБ Лейпциг» – «Марсель»     1,74     3,91    4,79

Атлетико

5 апреля
«Атлетико» – «Спортинг»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Ванда Метрополитано»
Время: 22:05 (мск)

Сломить фаворита

После вылета из Лиги чемпионов «Атлетико» одержал победы во всех четырех матчах плей-офф ЛЕ с общей разностью голов 13–2. «Спортинг» проиграл четыре из семи предыдущих гостевых игр во всех турнирах. Ранее команды дважды встречались друг с другом: в 2010 году они столкнулись в 1/8 финала Лиги Европы. Обе встречи завершились вничью, но за счет гостевых голов дальше прошли испанцы, выигравшие тот турнир.

                                                   П1        Х        П2
«Атлетико» – «Спортинг»    1,32     5,17    11,21

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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