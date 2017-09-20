Армейский магазин. Аркадий Абрамович может ворваться в российский клубный футбол

Евгений Гинер и ЦСКА – с начала нулевых годов этот дуэт неразделим. Статус топ-клуба России, Кубок УЕФА и множество трофеев внутри страны – во многом благодаря Гинеру красно-синие поднялись на совершенно иной уровень. Но теперь создатель успешного бренда может расстаться со своим детищем и продать его сыну Романа Абрамовича.

Путь бизнесмена

Ребенок миллиардера и стюардессы мог потратить жизнь на заоблачные наслаждения, но решил идти по иному пути. Пока его мать Ирина Маландина содержит множество коней (любовь к ЦСКА у Аркадия находится на генном уровне), Абрамович-младший продолжает свой фамильный род и занимается бизнесом.

В подсчетах состояния сына владельца «Челси» маркетологи не могут сойтись в едином мнении, ведь огромную часть его бюджета составляют отцовские средства. 2,78 млрд долларов – примерный ценник богатства у молодого человека. Однако некоторую сумму он сумел заработать сам: на его счету успешная работа в сфере нефтегазовых ресурсов.

Первая шайба комом

Недавно Аркадий пробовал реализоваться в хоккее. В 2015-м представители футбольного «Челси» заключили контракт с главами ночной хоккейной лиги – позже официальный дистрибьютор «синих» появился в зимнем виде спорта. Абрамовичу-младшему приписывали «господство» над проектом, но формально он был «лишь» капитаном клуба. Тогда команда не смогла пройти в решающие стадии турнира, а 24-летнего миллиардера больше не видели с клюшкой и на коньках. Сейчас о московском «Челси» известно меньше, чем о творчестве группы «Дюна» наших дней.

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Футбол в жизни Абрамовича-младшего

За год до совершеннолетия студент уже пытался приобрести себе футбольную «игрушку»: парень хотел стать владельцем 30% акций «Копенгагена». Но переговоры зашли в тупик, и Аркадий переключил внимание на Англию.

Известно, что именно Абрамович-младший помог отцу стать «пенсионером»: в 2003-м он уговорил Романа отказаться от покупки «Тоттенхэма» в пользу «Челси». Теперь молодой богач имеет долю на лондонцев (говорят об 1/3 акций) и участвует в рассуждениях по поводу ближайшего будущего «синих».

ЦСКА: миф или реальность?

Аркадий и ЦСКА – рано или поздно и эти имена должны были стать синонимами. Сын бизнесмена в России поддерживает именно клуб Евгения Гинера. Четырнадцатого сентября молодой миллиардер праздновал день рождения, а покупка любимой команды станет отличным подарком в красно-синей обертке.

Первые дни осени приблизили Абрамовича-младшего к «армейской» мечте: СМИ стали писать о встрече между последователем семейного клана и Гинером. Цель «свидания» — покупка клуба за 300 млн долларов. Удивлены сравнительно небольшой сумме за команду с именем? Но именно сейчас у Евгения Ленноровича настала эпоха безденежья, а отсутствие трансферов этим летом – кристальный на то намек. Поэтому и такие средства за ЦСКА не станут провалом на рынке продаж.

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Аксенов и вовсе попытался отмахнуться планировкой застолья: «Я сказал, что телефонные разговоры между Гинером и Абрамовичем действительно были. Но непонятно, с чего все заговорили о продаже акций. Может, люди просто поужинать вместе договаривались».

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Вполне возможно, что при удачном завершении сделки Роман Абрамович станет теневым «генералом армии», управляя делами клуба под формальным главенством сына. Данная схема будет нужна для УЕФА, ведь организация запрещает двум клубам одного владельца выступать в еврокубках одновременно.

Но и у Аркадия появится первый сольный опыт работы на месте футбольного шефа. Если москвичи станут отправной точкой в карьере Абрамовича-босса, он захочет войти в игру по-взрослому: кто-то будет ждать трансферных бомб, но в голове возможного президента могут появиться и давно напрашивающиеся идеи футуризма. Способен ли Аркадий скинуть с «корабля» современности престарелых легенд (Игнашевич и Ко), усилив оборону перспективными защитниками?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press