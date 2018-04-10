Армейская стратегия. Как ЦСКА проиграл «Динамо» и причем здесь трансфер Александра Головина в «Арсенал»

ЦСКА потерпел поражение в матче с «Динамо» и выбыл из чемпионской гонки. Более того, армейский клуб рискует выпасть из тройки, лишив себя и своих фанатов Лиги чемпионов в следующем сезоне. Одной из главных причин поражения от «бело-голубых» стало отсутствие в стартовом составе ключевого игрока — Александра Головина.

После разгрома от лондонского «Арсенала» в Лиге Европы ЦСКА необходимо было реабилитироваться в дерби с «Динамо». Да и болельщиков пришло не мало – соперник-то принципиальный, хоть и фанатов разделяет давняя дружба. В самом разгаре схватка за место в Лиге чемпионов с «Краснодаром» — еще один повод, чтобы выжать из игры максимум. Армейцы даже предпочли провести матч в понедельник, чтобы лишний день после Лондона отдохнуть и набраться сил на набравшее хороший ход «Динамо».

Дмитрий Хохлов принял команду, когда она буквально трещала по швам. Теперь беспроигрышная серия москвичей в чемпионате тянется с ноября прошлого года. Да и исторически «бело-голубые» всегда были крайне неудобным соперником для ЦСКА, особенно до своего путешествия в ФНЛ. Но, кажется, Виктор Михайлович об этом забыл. Или вовсе не знал. То, как он в итоге отнесся к этой встрече – удивляет.

Александр Головин и Василий Березуцкий начали встречу на скамейке запасных. План на игру виделся совсем мудреным. Особенно в отношении главной звезды – Александра Головина. Почему тренер его оставил в запасе? Этим вопросом задавались во время матча все: как болельщики, так и журналисты. Ответ на него стал известен только после матча.

Я выбрал такой состав потому, что нам надо решать две задачи: в Лиге Европы и в чемпионате. Надо подойти в хорошем состоянии к «Арсеналу», — заявил Виктор Гончаренко.

К тому самому «Арсеналу», от которого команда в первом матче получила четыре мяча. Конечно, если москвичи смогут совершить дома чудо и пройдут «канониров» — это будет лучше гипотетической путевки в Лиги чемпионов в следующем сезоне. Но это фантастика покруче братьев Стругацких. Неужели европейский матч, который по-хорошему ничего не решает, важнее возможно решающей игры сезона? Главный тренер ЦСКА точно думал как-то по-своему.

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Если верить Гончаренко, перед игрой он рассчитывал на быстрый гол. Но по иронии судьбы ЦСКА его не забил — он его пропустил. Спустя 10 минут после стартового Александр Ташаев отправил мяч в сетку ворот хозяев без особой радости. А затем очень грамотно сели оборону, периодически бегая в острые контратаки. Складывалось ощущение, что Дмитрий Хохлов внимательно изучал игру все того же лондоского «Арсенала» в матче с ЦСКА – уж очень похожая манера действий прослеживалась за его командой на протяжении всей встречи.

Игра хозяев выглядела блеклой без Головина. Да, армейцы старались играть первым номером, часто проводили опасные атаки на ворота гостей. Но для сегодняшней игры ЦСКА персона Александра крайне важна.

Он – именно та деталь, которая необходима для слаженной работы всего механизма. Без него в команде нет четкости действий и какой-то искорки – все будто бы на автомате, но при этом неотлаженном. Из-за этого или нет, но до появления Головина на 57-й минуте армейцы забить никак не могли. К этому времени Ташаев уже оформил дубль, сделав ситуацию для ЦСКА близкой к фатальной. И только когда Головин вышел на поле, хозяева сумели счет сократить. Правда сделал это Федор Чалов.

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В том, что ЦСКА не смог забить в этом матче больше одного — большая «заслуга» Ахмеда Мусы, который провалил матч, упустив несколько очень сочных моментов. Доверие нигерийцу – еще одна ошибка Гончаренко. Муса забил всего один гол в девяти матчах. Это при том, что ему постоянно давали возможность себя проявить, выпуская минут на 70-80 почти в каждой игре. Безрезультатно.

Тем удивительнее то, что случилось, когда Ахмеда заменили. Подходя к скамейке, Муса обиделся и проигнорировал протянутую руку Гончаренко. Тот, по слухам, жестко обматерил игрока, сказав ему, что больше он скамью запасных не покинет. Похоже, форвард разочарован возвращением в Москву. Сам Виктор Михайлович прокомментировал произошедшее сдержанно:

Это что-то внутреннее, семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки тоже могут быть. На эмоциях что-то наговорили»

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ЦСКА в итоге проиграл 1:2. И это при том, что тот отрезок, когда Александр Головин был на поле, клуб выиграл 1:0. Говорит ли это о том, что Александра надо было выпускать с первых минут, и о том, что с ним и без него – ЦСКА совершенно разный? Скорее да, чем нет. Но если это понятно со стороны, то уж тренеру должно быть понятно еще больше.

Почему же тогда в столь важном матче, от которого зависит возможное участие клуба в Лиге чемпионов, Гончаренко бережет основополагающего игрока? Ответ может удивить, но он прост. Судя по всему, сейчас для клуба первостепенная задача это не попадание в главный европейский турнир. Первостепенная задача – это продажа звездного полузащитника в европейский топ-клуб. От подобного трансфера, если все сделать правильно, можно получить гораздо больше денег, чем от выступления в Лиге чемпионов, которое вряд ли сможет быть продолжительным.

Именно поэтому, важно, чтобы в ответной игре с англичанами Головин смог показать свой максимум, выложиться на все 110%, и окончательно убедить боссов «Арсенала» в необходимости сделки. Ведь главными претендентами на россиянина по-прежнему остаются именно «пушкари». Показать товар лицом и во всей красе – вот главная задача «армейцев» и самого Головина на данный момент. Ради такого дела борьба в чемпионате может и подождать. О том, хорошо это или нет – рассуждать можно бесконечно. Но если в следующем сезоне Саша начнет зажигать на британских полях, никто и не вспомнит про эту тактическую уловку.

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Да, но это будет не «Арсенал»

Уедет играть в Европу за клуб-середняк

Нет, останется в ЦСКА на долгое время Просмотреть результаты

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Текст: Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев, ПФК ЦСКА, ФК «Динамо» Москва