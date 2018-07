Аргентинские слезы. Александр Вишневский – о триллере, в котором Франция выбила с ЧМ-2018 Месси и Ко

Приехал в Казань на матч 🇫🇷vs🇦🇷 посмотреть на вылет из чемпионата сами понимаете кого. По казанским улицам ходят Кантов, Гризманнов и Мбаппов. #wc2018 #fifaworldcup2018 #fifaworldcup #kazan #russia2018 #татарстансупергуд #казань #чмпофутболу2018 #чм2018 #францияаргентина #franceargentine #fraarg #kazan

A post shared by Alexander Vishnevskiy (@a_vishnevskiy) on Jun 30, 2018 at 4:44am PDT