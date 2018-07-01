Аргентинские слезы. Александр Вишневский – о триллере, в котором Франция выбила с ЧМ-2018 Месси и Ко

Александр Вишневский передает из Казани, где сборная Аргентины сошла с турнирного пути после восхитительного матча-триллера с французами (3:4).

— Ало, здравствуйте! Это вас беспокоят из оргкомитета чемпионата мира по футболу. У вас забронирован на завтра билет на поезд из Москвы в Казань. У вас не поменялись планы? Вы точно поедете?

С таким вопросом мне позвонили в течение дня пять раз. Пять раз с одним и тем же вопросом! Пять раз я отвечал одинаково: «Точно поеду». Хотя к пятому звонку начал уже сомневаться и поинтересовался причиной такого неистового интереса оргкомитета к факту моей поездки. Оказалось, дело вот в чем: в бесплатных поездах для обладателей билетов катастрофически не хватало мест для аргентинцев, желающих поехать из Москвы в Казань. В оргкомитете не ожидали, что желающих поехать на матч окажется настолько много. Сами аргентинцы, впрочем, тоже еще недавно и не представляли, что им придется ехать в Татарстан.

— Большинство аргентинцев заранее забронировали билеты на поезда и в отели вплоть до дня финального матча с тем расчетом, что сборная Аргентины выйдет из группы с первого места, — объясняет журналист из Буэнос-Айреса Вальтер Амадио. – Соответственно, мы ожидали, что поедем на матч 1/8 финала в Нижний Новгород, в на ¼ финала – в Сочи. А теперь приходится ехать на 1/8 финала в Казань, а в Нижнем теперь будем играть в четвертьфинале.

— Стоп, в каком еще четвертьфинале? — перебиваю я аргентинского коллегу. – Неужели вы верите в команду Сампаоли после такого позорного выступления в групповом этапе?

Сампаоли – это беда, конечно, — говорит все тот же журналист из газеты, название которой переводится как «Ежедневник утренней звезды». – Главного тренера не уважает никто – ни футболисты сборной, ни болельщики, ни журналисты.

Тактически команда выглядит плохо, как вы видели в групповых матчах. Но у нас нет другой сборной, поэтому мы верим в эту. Остается надеяться на индивидуальное мастерство наших звезд – Месси, Ди Марии, Агуэро, Игуаина, Дибалы.

Внезапно в разговор вмешивается едущий с нами в купе журналист из Бангладеша, который лежал на верхней полке и молчал больше часа, не понимая наш диалог на испанском языке. Но при перечислении фамилий нападающих бангладешец понял суть разговора, приветственно свесил вниз с полки грязные пятки и заговорил на английском, которого уже не понимал никто из аргентинцев:

— Главная ошибка Сампаоли – это в сборной нет Икарди. Он забил за «Интер» 29 голов в серии А. Икарди – лучший нападающий Аргентины!

Блог Александра Вишневского о ЧМ-2018

Перевожу бангладешское мнение аргентинцу, тот качает головой и категорически заявляет: «Забудьте про Икарди – с ним не ладит Месси. Поэтому Икарди в сборной не будет. В нашей сборной есть лучший футболист мира, поэтому самое главное – его психологический комфорт. Это намного важнее того, кто будет играть на острие атаки – Игуаин или Икарди. Люди не сошлись характерами, из них двоих в команде может быть только один. Это нормально. Мы справимся и без Икарди. Счет будет 2:1 в пользу Аргентины – вот увидишь.

Забегая вперед, стоит признать: Вальтер был прав, счет и правда был 2:1 в пользу аргентинцев. Но проблема в том, что дальше последовало продолжение. И это был ураган по имени Мбаппе.

Вальтер рассказывает также, что в эту предматчевую ночь самую важную роль для страны выполняют те фанаты, что уже приехали в Казань и изо всех сил шумят около отеля, где живет сборная Франции, чтобы не дать соперникам выспаться.

Футбольные дискуссии прерывает проводница, которая на английском языке не знает практически ничего (не знает даже слова «чай» и «печенье» — мы проверяли), но все равно ходит по всем куп ( где 90% пассажиров – иностранцы) и объявляет исключительно по-русски следующее: для тех, у кого нет обратного билета в Москву, организован дополнительный поезд с билетами по 43 евро.

Перевожу это иностранцам, а проводница неимоверно радуется, что теперь ей есть с кем поговорить по-русски.

— Ой, сколько этих аргентинцев-то понабилось, — рассказывает проводница. – Мы в Москве взяли в поезд восемьдесят пассажиров без билетов. Прям перед отправлением посчитали, сколько в вагонах есть свободных мест, и ровно столько взяли людей, у кого билетов на поезда не было, но есть билеты на матч. Аргентинцы вот веселые все, хорошие. Мы уругвайцев возили уже, колумбийцев возили – все пассажиры хорошие. Только вот по-русски не говорят. Главные проблемы у нас были с иранцами. Как же я с ними натерпелась! Неугомонные какие-то – вечно шумят, буянят, в вагоне-ресторане танцы устроили. Вроде мусульмане, но пьют – словно русские. А сколько они полотенец-то украли! Белья тоже от половины иранцев не осталось. Крадут все, что можно. Кстати, вы тут чай допили-то, да? Ну, тогда я стаканы у вас заберу.

Казань в день матча выглядит словно Буэнос-Айрес в районе «Бомбонеры» перед игрой сборной Аргентины. Вокруг – бесконечное море бело-голубых футболок сборной Аргентины. Самая популярная фамилия на спине – Месси. Второй по популярности – Марадона. Найти свободный столик в каком-нибудь кафе оказывается сложнейшей проблемой. Аргентинцы забили все заведения. За пару часов в центре Казани обнаруживаю только одну компанию французов – это ребята в синих футболках национальной сборной со следующими фамилиями: Гризманнов, Мбаппов, Кантов. Парни подготовились к вторжению России явно лучше Наполеона.

Календарь и результаты матчей чемпионата мира-2018

От центра города до «Казань-Арены» — шесть километров, и преодолевать их приходится без помощи метро – в районе стадиона нет станций. В бесплатный шаттл до «Казань-Арены» пассажиры набиваются плотнее шпрот в банке. Почти весь автобус – аргентинцы. Они слаженно поют всю дорогу (в припеве их главной песни есть две фамилии и это, разумеется, Месси и Марадона), трясут из открытых окон бело-голубыми флагами и приветственно машут ими в адрес соседних транспортных средств – машин, трамваев, других автобусов, и почти из всех них тоже вывешиваются руки с аргентинскими флагами.

Рядом со мной в автобусе оказывается татарская девочка с мамой. Девочка постоянно записывает на диктофон пение аргентинцев и посылает записи своим подружкам, снабжая аудиозаписи комментариями. Увы, из всех комментариев я понимаю только эмодзи с изображением обезьянок. Девочка посылает подружкам и слова тоже, но они – на татарском языке. Наверняка можно сказать только одна – татарская девочка от аргентинцев в восторге!

Самое удивительное – что аргентинцы набились в немыслимом количестве даже в наземные переходы через большие дороги. Вероятно, затем, чтобы увидеть оттуда автобус с национальной сборной и выразить команде свою поддержку. Перед самой «Казань-Ареной» в зоне, огороженной от болельщиков, я как раз встретил автобус аргентинской сборной – через окно было видно, что там тоже скачут и стучат в окна.

На стадионе – тот же аргентинский парад с бесконечным пением и прыганием с размахиванием согнутых в локтях рук. Игра еще не началась, а аргентинцы уже ведут себя намного активнее, чем стандартные европейцы при праздновании самых важных побед.

Тем временем на табло «Казань-Арены» демонстрируют ролик с самыми яркими моментами из истории чемпионатов мира – там мелькают лучшие футболисты прошлого, стадионы финальных матчей, моменты вручения кубка мира капитанам. Сначала идут черно-белые хроники – победы Уругвая и Италии на первых чемпионатах, фигуры Гарринчи и Пеле, начиная с 1966 года видео становится цветным, футбольная история несется вперед – Бобби Робсон, Пеле, Беккенбауэр, Марадона… Я завораживающе смотрю на этот ролик, словно ребенок. В момент, когда начинаются хроники того первого чемпионата мира, что я видел по телевизору, я чувствую мурашки по коже. Те самые уже хорошо узнаваемые матчи, те самые потрясшие в детстве моменты, те самые решающие эпизоды в финалах. Роналдо, Зидан, гол Иньесты, удар Гетце, и… пустой экран. Дальнейшая история будет писаться на наших глазах прямо здесь и сейчас. Какая-то из двух великих сборных – Аргентина либо Франция – вылетит уже сегодня, а какая-то будет биться за трофей дальше и затем попадет – либо попадут ее следующие соперники – в хроники чемпионата мира-2018, которые вместе с видами Кремля и принимающего финал стадиона «Лужники» навсегда войдут в историю, которую будут знать и смотреть в видеосюжетах новые поколения людей на всех континентах… От ощущения причастности к великой истории чемпионатов мира завораживает дух.

ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Между тем под моим местом на трибуне оказывается ложа почетных гостей, а под ней – обычный сектор, где чуть ли не все зрители повернулись спиной к разминающимся футболистам и увлеченно фотографируют кого-то вверху себя. Я перевожу взгляд от фотоаппаратов к их цели – и вижу в десятке метров от себя Диего Марадону. Великий аргентинец в куда большем порядке, чем можно было бы предположить после просмотра видео с его петербуржскими приключениями. С тех пор только и было разговоров о том, под какими же веществами находился тогда Диего. Этот вопрос я задал и журналисту испанской газеты Marca Хуану Кастро, который днем ранее брал у Марадоны интервью. «Диего чувствует себя хорошо, он просто однажды перебрал в тот вечер в Петербурге, но быстро отошел от того состояния, — говорит Кастро. – Мне кажется, это были не наркотики, а алкоголь».

Марадоне приятно внимание болельщиков к нему – он приветственно машет руками по очереди разным группам болельщиков и посылает им воздушные поцелуи.

Затем Диего просит кого-то сфотографировать его с женой на фоне футбольного поля «Казань-Арены». А потом воодушевленный общей радостной атмосферой Марадона даже начинает вести себя также, как и три четверти стадиона – подпрыгивает и трясет вперед себя согнутыми в локтях руками. Диего сложно дирижирует этой толпой, не нуждающейся в руководстве. Но, наверное, каждый в этой толпе счастлив делегировать лидерство именно Марадоне.

За пару минут до церемонии открытия матча мимо Марадоны проходит президент ФИФА Инфантино, они сдержанно здороваются, Инфантино садится через пять кресел от Марадоны. А в середине первого тайма у Диего появляется новый сосед – рядом присаживается Роналдо, обнимая на ходу Марадону. Когда они уже вроде поздоровались, Марадона вдруг словно осознает кто же это рядом с ним и теперь уже Диего поднимается с места ради того, чтобы крепко обнять успевшего сесть на свое место Роналдо.

Между тем на тот сектор трибуны, с которого лучше всего видно южноамериканских легенд, набивается масса зрителей, которые проводят по несколько десятков минут спиной к полю, смотря только на Марадону и Роналдо, фотографируя их и махая им руками. Во втором тайме стюарды долго пытались оттеснить эту толпу куда подальше. Получалось плохо – кто будет обращать н стюардов внимание, когда рядом Марадона?

Забакланье. 30 июня. Прощание с королем. Месси и Аргентина покидают ЧМ-2018

Пересказывать содержание матча не стоит и пытаться – нет подходящих слов для обозначения величия этой игры. При счете 2:1 в пользу Аргентины стадион неистовствовал и выглядел, словно «Бомбонера» в суперкласико. «Как можно не болеть за Аргентину, когда видишь этих болельщиков?», — задавался вопросом один из моих друзей на трибуне. А при счете 2:4 стадион погрузился в оглушительную тишину. Стало наконец слышно французских болельщиков, но их победные скандирования не меняли общей атмосферы зловещего молчания и отчаяния. Даже гол Агуэро после навеса Месси за две минуты до конца компенсированного времени не вернул аргентинских фанатов к привычной активности. Кажется, они уже не верили в вероятность отыгрыша.

Сборная Аргентины заслуживала вылета из турнира уже после двух туров, сыграв лишь вничью с Исландией и разгромно уступив Хорватии 0:3. Внезапный подарок от сборной Нигерии, которая своей победой над Исландией вернула сборной Аргентины контроль за положением в группе, словно дал аргентинской команде вторую жизнь. Но команда Сампаоли не была способна пользоваться подарками. Пиком ее возможностей оказалось быть поверженной в эпическом триллере с четырьмя пропущенными Аргентиной голами. В шаттлах по пути со стадиона аргентинские болельщики уже бронировали авиабилеты домой. А один из аргентинских ребят после финального свистка попытался выбежать на поле, был пойман стюардами и… расплакался на жилетке у державшего его охранника. Он уже никуда не пытался бежать – обнял стюарда, положил руку ему на плечо и долго рыдал.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Сергей Дроняев