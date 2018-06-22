Аргентинская катастрофа. Александр Вишневский добрался до Нижнего Новгорода на фуре и увидел разгром Месси и К

Александр Вишневский передает из Нижнего Новгорода, где команда Лионеля Месси оказалась разгромленной хорватами (0:3) и теперь рискует не выйти в плей-офф даже в случае крупной победы в последнем туре.

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Сборная Аргентины играла в Нижнем Новгороде спустя сутки после матча сборной Испании в Казани. Между городами – меньше четырехсот километров. И… ни единого поезда, на котором можно было успеть после казанского матча на нижегородский. И ни единого прямого авиарейса.

Когда рассказываешь иностранным болельщикам о том, что в России удобнее ездить с пересадкой в Москве между крупными городами, даже если они далеки от Москвы и территориально близки друг к другу, то заграничные гости порой думают, что это шутка. «We need to find marshrutka». К такому выводу приходит испанец Мигель, герой прошлого репортажа, изучив незавидные варианты передвижений между Казанью и Нижним Новгородом. Но расписание автобусов тоже не приводит нас в восторг. В итоге решаем ехать через BlaBlaCar и находим вариант за 750 рублей с пассажира.

Через пару минут после запроса на аренду мест в машине водитель пишет, что цена будет 1500 рублей с человека. Впоследствии оказалось, что по той же схеме работают во время чемпионата мира по футболу и масса нижегородских таксистов – получают заказы через приложения вызова такси, тут же перезванивают и говорят, что цена будет примерно в три-четыре раза больше. Специальные тарифы к мундиалю, добро пожаловать в мир феерического гостеприимства.

Но затем на BlaBlaCar обнаруживается новое просто идеальное предложение – с отъездом из Казани в самое оптимальное время и с заблаговременным приездом в Нижний Новгород. Времени должно с лихвой хватить на то, чтобы погулять по центру Нижнего Новгорода среди аргентинских и хорватских болельщиков и заранее прийти на стадион на стрелке Волги и Оки. Водитель – 41-летняя Наталья на «Крайслере» — назначает место встречи у автозаправки.

Мигель в итоге оказывается в таком восторге от Казани, что решает послать Нижний Новгород и Лионеля Месси куда подальше.

В Казани так красиво, что я не хочу отсюда уезжать», — резюмирует испанский болельщик. Приходится ехать одному. Мне, конечно, тоже в Казани нравится, но я-то знаю, что еще вернусь сюда – на четвертьфинал.

А на сборную Аргентины хотелось смотреть немедленно, потому что еще по ее первому матчу появились подозрения, что бело-голубые могут запросто отправиться домой задолго до четвертьфиналов.

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Наталья внезапно путает автозаправки, приезжает не на ту, да и вообще разговаривает по телефону мужским голосом. «Ну, значит их двое», — напрашивается вывод. Однако и на второй дозаправке никакого «Крайслера» нет. Обнаруживается там только одинокий дальнобойщик на огромной фуре, который и оказывается «Натальей».

— Представляете, мой аккаунт вчера заблокировали, — говорит ЛжеНаталья. – Вот, решил сделать поездку с аккаунта подруги.

— А почему заблокировали?

— Наверное, нажаловался кто-то, что на грузовике езжу…

— Вы бы предупредили, что у вас фура вместо «Крайслера»…

ЛжеНаталья виновато пожимает плечами. Самое интересное, что в кабине рядом с водителем есть только одно место. А мы-то заказывали места для двоих. Водитель объясняет, что место для второго пассажира – это фанерная койка за кабиной. Там можно только лежать. «У меня там спят обычно», — сообщает водитель.

Едем мы не особенно быстро. За первые полтора часа не смогли даже выехать из Казани. То есть должны были, но водитель несколько раз поворачивал не в ту сторону и потом подолгу не мог развернуться на своей огромной фуре. Желание выйти и хлопнуть дверью росло с каждой минутой, то мы уже потеряли так много времени, что стало понятно – найти в другую машину и успеть при этом на нижегородский матч все равно не получится. Пришлось стать штурманом и объяснять живущему в Татарстане человеку, где лучше ехать по Казани, в которой я за последние десять лет провел ровно один день.

Надежды увидеться сегодня Месси тают с каждой минутой. Когда мы наконец вырываемся на трассу, то с временем уже совсем плохо. Между тем наш грузовик обгоняют все кому не лень. Немного не так я представлял себе поездку на «Крайслере».

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Татарское радио меняется на чувашское, а чувашское – на нижегородское, по которому двое ведущих наперебой рассказывают о перекрытии мостов и улиц из-за футбольного матча.

Отличное решение по-нижегородски: закрывать несколько мостов перед игрой, провоцируя огромные пробки на других.

Радиоведущие советуют добираться до стадиона на метро и весело рассказывают о том, что город захвачен десятью с половиной тысячами аргентинцев и пятью тысячами хорватов.

Между тем один из двух ведущих прямого эфира оказывается футбольным экспертом в душе и внезапно уходит в глубокую аналитику состава сборной Франции. Чувствуется, что его напарнице по прямому эфиру отвечать на его реплики просто нечего: не к футбольным репортажам она готовилась, когда устраивалась на радио ведущей. Но ведущая с честью выходит из непростой ситуации и на протяжении доброй четверти часа времени держит заданную высокую планку аналитики, разбавляя долгие фразы напарника следующими репликами:

Действительно!

Мда.

Неужели?

Да, это отличный игрок.

Несомненно.

И так по кругу раз десять.

Чтобы добраться до «Арены Нижний Новгород», надо как-то пересечь Оку. Порой казалось, что проще сделать это вплавь. У одного моста была пробка более чем в двадцать минут, два других моста закрыли для автомобилей и пешеходов и пускали туда только специальные шаттлы, до остановки которых было дичайше неудобно добираться. Но в итоге мы с прекрасным водителем доехали до Нижнего Новгорода так поздно, что пробки почти рассосались. Стоять на мосту пришлось всего пять минут. А дорога от Казани до Нижнего Новгорода в итоге заняла… сколько бы вы думали? Восемь часов!!! И это без остановок по пути.

Нижегородское метро на станции «Пролетарская» встречается закрытыми дверьми (оказалось, закрыли один из двух входов). Таксисты же встречают постоянными сбрасывании взятых заказов и перезваниванием с предложением тройных тарифов. Улицы то и дело перекрыты шеренгами солдат…

Но, как последствии оказалось, все ужасы нижегородской организации – это ничто по сравнению с качеством игры сборной Аргентины. Восемь часов трястись в фуре в ожидании матча, в котором от сборной Аргентины на поле были только полосатые бело-синие футболки – это было как-то жестоко. Наверное, так плохо на «Арене Нижний Новгород» не выглядел даже нижегородский «Олимпиец» и его соперники по ФНЛ. Спасибо хорватам, что хоть они напомнили о том, что это – матч чемпионата мира. Не хуже об этом напоминали и неугомонные хорватские болельщики, как всегда оправдывавшие свою славу как одних из самых активных и веселых в Европе. Аргентинских же фанатов становилось слышно все хуже и хуже по мере осознания ими того, насколько плоха сегодня команда Хорхе Сампаоли.

Воспользовавшись тем, что половина стадиона постепенно затихала, в атаку пошли нижегородцы и российские гости города. Скандирование «Рос-си-я, Рос-си-я» напомнило о том, что у команды с Кутеповым, Газинским и Жирковым в шесть раз больше очков на чемпионате мира, чем у команды с Месси, Агуэро, Дибалой и Ди Марией. А также в восемь раз больше забитых мячей. И в четыре раза меньше пропущенных. А также у Кудряшова и Кузяева со товарищи уже есть место в 1/8 финала, которого Аргентина теперь не получит без осечек своих конкурентов. Конкурентов из трехсоттысячной Исландии… «Арена Нижний Новгород» вошла в историю как место одного из главных позоров сборной Аргентины. Пожалуй, таких провалов у аргентинцев не было аж с Хельсинборга 1958 года. Тогда «альбиселесеа» приехали на шведский мундиаль с уверенностью в неизбежном чемпионстве и вылетели после проигрыша 1:6 сборной Чехословакии.

Более десяти тысяч аргентинских болельщиков покидали нижегородский стадион практически без слов. Проиграть Хорватии 0:3 после ничьей с Исландией и оказаться в ситуации, когда в последнем туре может не помочь даже победа со счетом 90:0… Поверить в реальность произошедшего было слишком сложно. И если другие неудачники чемпионата – сборные Перу или Марокко – вправе сетовать на невезение при реализации многочисленных голевых моментов, то сборная Аргентины получила в России ровно те результаты, на которые и наиграла. Иногда кажется, что быть Аргентиной – это проклятие.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»