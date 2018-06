Аргентинская катастрофа. Александр Вишневский добрался до Нижнего Новгорода на фуре и увидел разгром Месси и К

Стрелка Оки и Волги, а на стрелке — собор Александра (Виш)Невского. А также новый нижегородский стадион. Снаружи выглядит стремновато, но он очень классный изнутри и на фотографиях с неба благодаря красоте крыши. Репортаж из Нижнего Новгорода, как и все другие мои уже вышедшие и будущие тексты о чемпионате мира — по постоянной ссылке в профиле. #чм2018 #нижнийновгород #чемпионатмира #чемпионатмирапофутболу2018 #нино #nizhniynovgorod #wc2018 #fifaworldcup2018 #fifaworldcup #russia #russia2018 #кофевинонино

