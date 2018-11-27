Апельсиновый фреш. Сборная Голландии обновлена и опасна

Выход из группы Лиги наций — самый серьезный успех «оранжевых» после двух подряд непопаданий на крупные турниры. Главный тренер Рональд Куман впервые за четыре года приготовил из голландцев вкусное блюдо. Теперь надо понять, как это получилось.

Сменили вектор развития

«Оранжевые» эффектно вошли в 2010-е: «серебро» и «бронза» чемпионатов мира, наличие топ-звезд на каждой позиции. Со временем лидеры старели, но продолжали играть. Хиддинк, Блинд-старший — оба тренера упорно брали Ван Перси, Роббена и Снейдера в национальную команду. Отказ от перезагрузки привел сборную к вакууму длиной в четыре года. Не смог помочь и Дик Адвокат, пытавшийся вывести Голландию в стыки к ЧМ-2018. Хотя при нем дело стало налаживаться (шесть побед, одно поражение).

В феврале Королевский футбольный союз подписал 4-летний контракт с Рональдом Куманом. 55-летний специалист сразу же начал проводить новаторскую политику. «Снейдер – один из лучших голландских футболистов последних лет. Но я хочу построить новую сборную» — главный тренер отказался от приглашения лучшего снайпера ЧМ-2010 еще в марте. Но не обидел его: 7 сентября Уэсли провел прощальный матч за «оранжевых» в контрольной встрече с Перу (2:1).

В ноябре Куман пригласил только двух игроков старше 30 лет — Бабеля и Вормера. «Теперь отличие состоит в том, что мы все одного поколения. Между футболистами больше нет разницы и различных групп. Мы команда, и с этого начинаются все успехи» — полузащитник Джорджиньо Вейналдум воспринял смену поколений с позитивом.

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Переосмыслили вечные 4+3+3

Все привыкли, что 4+3+3 для Голландии — как Пушкин в школьной программе: без классики никуда, это голландское «все». Главные тренеры «оранжевых» почти всегда ориентировались на схему тотального футбола. Рональд не отказывался от народного достояния, но эксперименты проводил. В товарищеских играх команда закрывалась: с Англией (0:1) она действовала по оборонительной расстановке 3+4+3, а в матчах против Словакии (1:1), Португалии (3:0) и Бельгии (1:1) выстраивалась в 5+3+2.

Подобное разнообразие дало свои плоды. К старту Лиги наций голландцы вернулись на скоростную 4+3+3, но действовали вторым номером. Первую победу в группе они одержали над немцами (3:0), хотя преимущество было на стороне «бундестим»: 21-14 — по ударам, 58 на 42 — по владению мячом.

Случилась по ходу группового этапа и осечка — 1:2 от Франции. Но «оранжевые» не строили «автобус» по типу клубов РПЛ, а работали над терпением и мгновенными выходами в контратаку. Поэтому поражения при выработке такого стиля игры были неизбежны.

На решающие ноябрьские встречи Куман решил немного изменить схему, выстроив линию с парой опорников Де Йонг — Де Рон и поместив на острие атаки Мемфиса Депая. В победном матче против французов (2:0) это сработало на 100%: Френки де Йонг сделал 89 точных передач в 95 попытках, а Депай забил второй гол с пенальти.

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Выбрали нового капитана

«Промес — лидер сборной Голландии? В этом-то и беда!» — еще год назад Александр Кокорин не ждал своего приговора в СИЗО, а иронизировал в эфире радиопередачи. И разве он был неправ? На лучшего игрока Премьер-лиги повесили ярлык «будущий лидер сборной», но в оранжевой футболке его почему-то почти не посещало вдохновение.

В обновленной сборной нет ярко выраженного лидера по игре, но проявить себя в кругу сверстников стало легче. Тот же Промес стал приносить очки в общую копилку: при Кумане он уже забил два мяча и отдал результативный пас. Уверенно действуют Вейналдум и Депай (по 2 гола), а Де Йонг успешно отвечает за выход из обороны в атаку. Есть свои герои и у защиты: к примеру, 19-летний Маттейс де Лигт провел 12 матчей за национальную команду. Это лучший показатель для голландца младше 20. Маттейс выступает на позиции центрдефа вместе с капитаном Вирджилом ван Дейком.

Кстати, о защитнике «Ливерпуля»: Вирджил на деле доказал, что роль вожака в сборной выдана ему неслучайно. Именно он сравнял счет в решающем матче против Германии (2:2) на 91-й минуте, выведя Голландию в полуфинал турнира. Мяч был забит на 90-й минуте, поэтому праздновал футболист бурно. Но сразу после финального свистка он успокоился и подошел к помощнику арбитра Овидиу Хацегану. В перерыве румын узнал о смерти своей матери и не смог сдержать слез по окончании игры. «Я пожелал ему оставаться сильным и сказал, что он хорошо отработал. Это мелочь, но, надеюсь, я чем-то помог» – так капитан прокомментировал трогательную сцену, когда он приобнял Хацегана. Этим поступком Ван Дейк заслужил +100 очков к своему авторитету в коллективе.

Нашли новое место для Депая

Помимо таких историй команда Кумана притягивает и бесстрашием перед чем-либо новым. Голландцы перестали бездумно владеть мячом, но это научило их играть только вперед. У национальной сборной нет футболиста для позиции выдвинутого форварда, но риск выпуска на слабое место вингера Депая оправдался: 24-летний игрок поучаствовал в шести (2+4) из 17 забитых голов в этом году.

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«Футбол бывает безумным, да?» — трудно не согласиться с фразой главного тренера, победившего двух чемпионов мира в течение двух месяцев. Остается надеяться, что оранжевое безумие продолжится и в решающих матчах Лиги наций.

Поставить на паузу

В истории голландской сборной уже были моменты, когда она оказывалась беспомощной во время смены поколений.

1980-е

После двух финалов ЧМ (1974, 1978) у сборной началась безмедальная пауза: на мундиали «оранжевые» не отбирались до 1990-го, а ЧЕ-1980 завершился для них вылетом из группы. Все изменилось, когда поколение Гуллита и Ван Бастена доросло до «золота» Евро-1988. А на следующем ЧЕ Голландия заняла третье место.

Рубеж веков

На ЧМ в США голландцы дошли до 1/4 финала, а во Франции-1998 снова взяли «бронзу». Но через четыре года они не смогли пройти квалификацию к турниру: в отборочной группе их опередили Португалия и Ирландия. Постепенно на смену Клюйверту и Давидсу пришли новые игроки: Роббен, Снейдер, Кюйт.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press