Антикварная лавка. Семь вещей, олицетворяющих сезон Ла Лиги

Мадридский «Реал» возвращает чемпионский титул после пятилетнего перерыва и забивает в каждом матче чемпионата. «Барселона» в третий раз кряду выиграла Кубок короля и сменила главного тренера. Но в виртуальный музей испанского футбола попадают не только трофеи. Еженедельник «Футбол» подобрал семь главных экспонатов, сделавших этот сезон Ла Лиги незабываемым.

1.Бюст Роналду

В марте Криштиану Роналду удостоился очередного признания за свои достижения на поле. Власти острова Мадейра переименовали местный аэропорт в честь футболиста. Поводом послужило то, что лидер «Реала» является уроженцем Фуншала – главного города португальского острова. И все бы ничего, но в качестве дополнительного бонуса Роналду был преподнесен бюст, установленный в том же аэропорту. Шедевральное творение скульптора Эммануэля Сантуша буквально разорвало интернет от количества коллажей и мемов, высмеивающих копию футболиста. Оказалось, что сам Сантуш всего лишь скульптор-любитель, который раньше работал уборщиком, а на изготовление копии Роналду у него ушло 15 дней. «Невозможно было одновременно угодить и грекам, и троянцам. Даже Иисус Христос не мог всем угодить. Это дело вкуса, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Что действительно важно — так это влияние, которое работа оказала», — заявил Сантуш. Недавно португальский умелец снова вышел на охоту и нашел новую «жертву». Букмекерская контора Paddy Power заказала скульптору изготовить бюст партнера Роналду – Гарета Бэйла. Монумент был установлен возле стадиона «Миллениум» в Кардиффе, где прошел финал Лиги чемпионов.

2.Секс-видео «Эйбара»

«Эйбар» стал одним из открытий чемпионата. Баскский клуб вел отчаянную борьбу за место в еврокубках, но провалил концовку сезона и финишировал десятым. Однако игроки клуба шокировали болельщиков не только результатами на поле. В начале октября, на следующий день после ничьей с мадридским «Реалом», в интернет слили видео, на котором игроки «Эйбара» Антонио Луна и Серхи Энрич занимаются сексом с официанткой. Сомнительная слава, свалившаяся на головы футболистов, сделала их главными ньюсмейкерами в Испании. «Они не должны извиняться за то, что устроили секс втроем. Они должны извиниться, что делали это в носках» — так реагировали на видео болельщики в интернете. Луна и Энрич подтвердили подлинность видео и принесли извинения клубу, городу и болельщикам. В клубе на удивление спокойно отреагировали на «подвиги» футболистов, и все ограничилось отстранением их на одну игру. А уже через несколько недель испанским СМИ надоело мусолить эту историю, и футболистов оставили в покое.

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3.Огурцы «Леганеса»

«Леганес» в минувшем сезоне удивлял необычными акциями и кампаниями по продвижению своего бренда — огурца. Команды, приезжавшие на стадион «Бутарке», находили в гостевой раздевалке подарок — корзину с огурцами. Прозвище «Леганеса» — «пепинерос», что в переводе с испанского означает «огурцы». Окончательно оно закрепилось в 1940-х годах из-за тогдашних зеленых клубных цветов. До этого так называли всех жителей и выходцев из Леганеса, потому что город специализировался на выращивании огурцов и снабжал ими королевский двор. Маркетологи клуба грамотно использовали прозвище в коммерческих целях. «Этой лиге не хватало хорошего огурца» и «Теперь попробуйте наш огурец» — с такими лозунгами команда входила в Сегунду и Примеру. В прошлом сезоне «огуречные» провели необычную акцию: «Почувствуй себя шейхом». Для участия было необходимо внести 1 евро, а в качестве приза клуб обещал напечатать никнейм победителя из соцсети «Твиттер» на игровых футболках на месте рекламы спонсора. Таким счастливчиком стал студент Альберто Гонсалес. Кроме того, перед каждым домашним матчем пресс-служба клуба подготавливает шуточные постеры. К примеру, перед игрой с «Валенсией» они выпустили плакат со спящей в кровати летучей мышью и подписью: «Надеемся, что это будет одним из преимуществ игры в первой половине дня».

Маринованные огурцы. Как «Леганес» наслаждается своим пребыванием в Примере

4.Подарки для судей

После февральского матча «Вильярреала» с мадридским «Реалом» разгорелся скандал, в котором оказались замешаны судьи. Поводом для раздора послужило то, что бригада арбитров покидала стадион с сумками с эмблемой «сливочных». Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг после поражения в той встрече заявил, что подобное положение вещей неприемлемо. Одними из первых на эту историю отреагировали в «Барселоне». «Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах», – заявил пресс-атташе клуба Хосеп Вивес. Но вот на домашних матчах «Барселона», «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д. При этом судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией арбитра и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну. Со следующего сезона руководство лиги собирается запретить клубам дарить какую-либо атрибутику или сувениры, чтобы в дальнейшем избежать подобных скандалов.

5.Система видеоповторов

Очередной обструкции испанские судьи оказались подвергнуты после матча «Бетиса» и «Барселоны». Арбитр Алехандро Эрнандес не зафиксировал забитый гол Луиса Суареса, хотя на видеоповторе было заметно, что мяч полностью пересек линию ворот. Об этом также сигнализировали игроки каталонского клуба и находившиеся за воротами фотокорреспонденты. Спорный эпизод вызвал дебаты по поводу отсутствия видеосудейства в Примере. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на вопросы журналистов по поводу внедрения системы определения голов ответил кратко: «Она стоит слишком дорого». Но очередной скандал, а также тот факт, что ФИФА и УЕФА приняли эту технологию, побудил Испанскую федерацию футбола задуматься о важных изменениях. Сообщается, что уже в следующем сезоне в Ла Лиге могут ввести видеоповторы. Речь идет о системе VAR (Video Assistant Referees). С ее помощью судья по ходу матча имеет возможность обратиться к бригаде видеоассистентов, которые могут просмотреть повтор спорного эпизода, способного повлиять на исход встречи.

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6.Тюремная одежда Месси

По ходу сезона Лео Месси преодолел отметку в 700 сыгранных матчей в карьере, побил несколько рекордов и в 4-й раз стал обладателем «Золотой бутсы». Достижения неповторимого аргентинца нынче принято воспринимать как нечто обыденное, чего не скажешь о том, что происходит с ним за пределами поля. В конце мая Верховный суд Испании приговорил звезду «Барселоны» к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов. Речь идет о периоде с 2007 по 2009 год, а общая сумма неуплаты составила 4,1 млн евро. К счастью для аргентинца и его поклонников, сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не наказываются реальным заключением. Хотя изначально обвинение требовало три года заключения для Месси и его отца Хорхе, однако суд сократил наказание до 21 месяца. Но даже это его «достижение» повторил Криштиану Роналду. Лидер «Реала» подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Дабы избежать открытия уголовного дела, португалец решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы уладить вопрос с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

7.Кресла «Атлетико»

Со следующего сезона мадридский «Атлетико» будет проводить домашние матчи на новом стадионе – «Ванда Метрополитано». Фанаты «лос рохибланкос» очень болезненно пережили эту новость и с большим сожалением расставались с прежней ареной — «Висенте Кальдерон». После ответного полуфинального матча ЛЧ с «Реалом» фанаты «Атлетико» вырвали часть кресел и забрали себе на память. Понимая, что подобного рода действия наверняка произойдут и в рамках Ла Лиги, руководство клуба приняло решение разрешить болельщикам, имеющим сезонные абонементы, забрать памятные кресла со стадиона в качестве сувениров. Чтобы получить памятный подарок, болельщикам надо было лишь зарегистрироваться на официальном сайте «Атлетико». Получить заветные кресла они смогли после финала Кубка короля, который состоялся на «Висенте Кальдерон».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press