Андрей Кобелев: «Если бы я остался в «Динамо», оно бы не вылетело из Премьер-лиги»

Автор: Максим Михалко 1

Первое за долгое время большое интервью Андрея Кобелева — тренера, с которым московское «Динамо» в 2006 году спаслось от последствий португальского нашествия, а через десять лет вылетело из Премьер-лиги.

Смолов, Кокорин, инстаграм 

— Первый вопрос все-таки про сборную России. Как видятся итоги ее выступления на Кубке конфедераций лично вам?

— Детально разбирать выступление сборной России — дело ее тренеров, тех, кто был в команде и видел ситуацию изнутри каждый день. Я же могу сказать то, что увидел как минимум в матчах с Португалией и Мексикой — соперниками очень высокого уровня. У нашей сборной были в этих встречах и хорошие отрезки, но бросалась в глаза и неспособность выдерживать интенсивность весь матч. Особенно это касалось моментов выхода из обороны в атаку и когда требовалось создавать остроту около чужих ворот за счет скорости и индивидуального мастерства.

Медленными выглядели все наши футболисты?

— Почти все. За исключением двух-трех. И то лишь про Смолова можно однозначно утверждать, что уровень скоростных качеств у него выше среднего.

Переход в топовые европейские лиги способен за сезон сделать из россиян более сильных игроков?

— Двоякий вопрос. В ведущих европейских чемпионатах другой темп, другие накал и уровень сопротивления. Боюсь, оказавшись в такой среде, большинство российских футболистов потеряются. И тогда не только не прибавят, но вообще игровой практики лишатся. С другой стороны — да, выступление в таком турнире быстрее развивает резервы игрока, заставляет регулярно выступать на максимуме. Это гарант прогресса. Но, на мой взгляд, закрепиться на заметных ролях в чемпионате Англии, Германии или, например, Испании сегодня способны только несколько наших ребят.

— Смолов из их числа?

— Однозначно. И если Федя намерен быстрее прогрессировать и сделать карьеру в Европе, уезжать надо сейчас. Прямо этим летом! Смолову — 27, это пограничный возраст для интереса со стороны серьезных европейских клубов. Уже через год этот интерес может сильно упасть, особенно с учетом отсутствия у нападающего опыта игры в больших чемпионатах.

— Дорогу в большой футбол ему открыли именно вы. Чем он выделялся в начале карьеры в «Динамо»?

— Смолов уже в 16-17 лет обращал на себя внимание качествами, которые сегодня успешно использует. Он и тогда отличался очень хорошим сложением, быстро бежал не только без мяча, но и с мячом, имел поставленный удар. Но при всех индивидуальных атакующих достоинствах он выделялся еще интеллектом — умными решениями, каких порой никто из соперников не ждет. К счастью, Федор взялся за ум и в последние два сезона свой талант реализует. Но, к сожалению, только в последние два. Заиграть на этом уровне Смолов был способен гораздо раньше.

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Другому таланту, которого вы тренировали, это не удается до сих пор. У вас есть объяснение, почему у Кокорина все так складывается?

— Я специально на примере Смолова отметил, как можно  изменить отношение к себе и каких достичь результатов, если вовремя сделать выводы, отсечь все лишнее и правильно расставить приоритеты. Кокорин этого, похоже, не сделал до сих пор. Убедился ли я в этом в позапрошлом году в «Динамо»? Скорее да.

— Называют и футбольную причину стагнации Кокорина — неправильное использование его на поле.

— Соглашусь. Дело в том, что Саша — центральный нападающий. Наиболее эффективен он, когда действует ближе к воротам, часто получает мяч в штрафной. На фланге он весомую часть своего потенциала теряет.

— Почему?

— С края требуются другие качества. Там Кокорин не настолько полезен, чтобы одновременно подстраиваться под командные действия и регулярно создавать остроту, иметь голевые моменты. У него другие козыри: тонкий прием мяча, быстрая работа с ним при минимуме времени и пространства, игра головой, умение действовать на опережение. Все это дает результат, когда нападающий часто получает мяч в штрафной. А на фланге, вдали от ворот, его эффективность снижается в разы. Уверен, в этом тоже одна из причин  низкой результативности Кокорина.

«Динамо» и Зобнин

Давайте о «Динамо». Когда летом 2015-го принимали команду, знали, на что идете?

— Знал. Клуб же объявил о значительном сокращении бюджета, я был в курсе, что многие футболисты уйдут, в первую очередь иностранцы, которые востребованы состоятельными клубами. Но не предполагал, что нас покинет почти 20 игроков и команда сменится почти полностью.

Согласие работать в тех условиях сейчас готовы назвать авантюрой?

— Нет, конечно. Любой тренер, приходя в клуб, зависит от каких-то обстоятельств. Да, когда по ходу чемпионата уходят зрелые мастера с международным опытом, а вместо них в стартовом составе приходится выпускать до пяти вчерашних дублеров, уровень команды падает. Прежние лидеры ушли, а другие на тот момент ведущими игроками стать не смогли.

— Зато молодые футболисты получили шанс доказать, что их раньше недооценивали.

— В связи с уходом основных игроков шанс выпал вчерашним дублерам: кроме Зобнина играли Морозов, Живоглядов, Катрич, Ташаев, Кузьмин, Обольский, выходил центральным защитником Данилкин. А заиграли бы они, не уйди ведущие игроки? Вот предстоящий сезон и покажет, готовы ли они к Премьер-лиге.

Вы почти год работали с Романом Зобниным – автором самого крутого взлета среди молодых футболистов. В чем его фишка?

— Фишка простая: любит парень футбол. Хотя его, конечно, все игроки любят. Но полностью в молодом возрасте на нем концентрируются и отсекают все остальное единицы. Зобнин это сделать смог. Потому и отыграл в команде-чемпионе почти все матчи чемпионата и в сборную вызывался до травмы постоянно.

Увольнение, Кержаков 

Свой уход из «Динамо» в разгар борьбы за выживание считаете ошибкой?

— Неправильно говорить, что я ушел сам. Понятно, что, если у команды нет результата, увольнение тренера выглядит логично. Тем не менее до сих пор убежден: если б меня тогда не убрали, место в Премьер-лиге «Динамо» бы сохранило. И мне без разницы, кто и что на эту тему думает.

Объясните.

— Меня уволили за три тура до конца, когда для спасения требовалось набрать три очка. Я был уверен, что мы с задачей справимся. И еще увидел бы в той ситуации логику, приди вместо меня тренер с перспективой на будущее. Но странно доверять борьбу за выживание тренеру из «молодежки». Там совсем другая работа, а здесь — решающие матчи в Премьер-лиге. Когда я узнал, каким составом в этих матчах играет команда, cтало понятно, что спасти ее может, увы, только счастливый случай.

— Вы собирались пригласить в «Динамо» Александра Кержакова?

— Не только собирался, но и приглашал. Как только объявили, что с «Зенитом» на сборы Саша не поедет, я позвонил ему и позвал в «Динамо». Это было еще летом 2015-го. Кержаков предложение воспринял с энтузиазмом: очень хотел играть и готов был к нам перейти. Но питерский клуб не отпустил.

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Через полгода снова обратились в «Зенит»?

-Да. В нападающих, особенно после ухода Кокорина, мы нуждались остро. Но история повторилась: вето на переход наложило руководство «Зенита».

Погребняк, лондонский «Арсенал»

— Давайте поговорим о другом нападающем. Который появился в команде при вас и за два года при зарплате почти в 2 млн евро сыграл 24 матча и забил один мяч…

Для начала стоит вспомнить, как Погребняк появился в команде. Чемпионат уже стартовал, а мы оказались в неопределенной ситуации. Клуб вел переговоры с лондонским «Арсеналом» о продаже Кокорина.

— Именно о продаже?

Да. Речь шла о выкупе трансфера. Саша в любой момент мог уйти. Поэтому нам требовалось подстраховаться, и в поисках нападающего мы вышли на рынок. Но вышли поздно: у нас чемпионат уже стартовал, на носу было начало и многих европейских турниров. Ограничивал наши возможности и финансовый фейр-плей: покупать «Динамо» никого не могло, рассчитывали только на свободных агентов. В итоге пришлось выбирать из двух вариантов — Евгений Селезнев и Погребняк. Но Селезнев по всем известным причинам в российский клуб не рвался, да и опыта игры в нашем чемпионате не имел. Поэтому Паша выглядел более подходящей кандидатурой. Хотя знай мы, что Кокорин останется, брать еще одного форварда не понадобилось бы.

Как завершилась история с «Арсеналом»?

— Переговоры шли почти месяц. А в последний день трансферного окна английский клуб поставил нас перед фактом: готов взять Кокорина, но только в аренду, на сезон. Так мне объяснили. До окончания контракта Саши с «Динамо» оставалось меньше года. Потому вариант с «Арсеналом» отпал, а Погребняк в команде уже был.

В тот момент его считали потенциальным кандидатом в сборную. Как все-таки объяснить его низкую результативность?

— Я долго над этим думал. Претензий по работе у меня к нему не возникало ни разу. Паша всегда тренировался очень профессионально и в полную силу. Да и во многих матчах выглядел достойно — ведь голевые моменты у него были всегда! Но не забивал. Хотя реализуй Погребняк хотя бы 30 процентов своих моментов, и у него, и у «Динамо» все сложилось бы совсем по-другому. Но сегодня меня его позиция удивляет: в «Динамо» не играет, но поменять команду не пытается.

Денисов, критика, «Спартак»

История с отстранением от основного состава Игоря Денисова, когда вы тренировали «Динамо», быстро обросла противоречивыми слухами. С кем тогда у Игоря в очередной раз случился конфликт?

— При мне — ни с кем. Говорю как есть: ни у меня, ни у моих помощников, ни у кого-то из медицинского штаба никакого конфликта с Денисовым не было. Просто возникла ситуация, когда мы дали ему возможность потренироваться с молодежным составом и подумать.

О чем?

— Обо всем.

Загадочно.

— Поймите, я не могу вам рассказать все. К счастью или к сожалению, но в футболе есть моменты, которые нельзя выносить наружу. Они должны оставаться внутри команды. Потому что, если некоторые подробности ее внутренней кухни раскрывать, их поймут далеко не все. А тогда у Игоря был за плечами тяжелый футбольный год, на него легла очень большая нагрузка. И та ситуация должна была пойти ему на пользу.

У Денисова возникали конфликты в «Зените», не все гладко было в «Анжи», всем известно о скандале в «Динамо» со Станиславом Черчесовым. С Игорем так тяжело работать?

— С одной стороны — очень легко. Денисова же абсолютно справедливо называют примером профессионализма. Каждую тренировку он проводит как последнюю. Самоотдача всегда на максимально возможном уровне. Игорь всегда и сам работает на полную катушку, и остальных к этому стимулирует. Другое дело, что футболист должен выполнять установку тренера. Нравится ему это или нет.

Раньше вы очень скептически воспринимали критику со стороны игроков. Что скажете на некоторые их замечания сейчас?

— Я слова футболистов о тренерской работе всерьез не воспринимаю. Они на это смотрят по-своему: их взгляд ограничен собственной ролью. А что такое руководить командой из 30 человек, сколько информации надо перерабатывать и факторов учитывать, они не представляют. Я хоть не так долго тренирую, но среди моих бывших игроков уже есть те, кто стал тренерами. И все они еще во время обучения в один голос говорили: «Андрей Николаевич, вы были правы: тренер — это совсем другая профессия».

— Но разве футболист не может высказать свое мнение?

— Мнение — может. Но вообще-то дело футболиста — играть и выполнять установку. А не рассуждать, правильные ли тренер дает задания, в какой футбол мы должны играть. Одно дело, если тренерская установка не срабатывает, — тогда, возможно, есть повод что-то обсудить. Но если игрок даже не пытается выполнять требования, то рассуждать о правильности тактики команды бессмысленно.

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Есть мнение, что успех Массимо Карреры, превратившего в золотые медали свой первый же самостоятельный опыт, — щелчок по носу российским тренерам.

— Думаю, можно и так говорить. Но здесь надо сказать и о другом: перед возобновлением чемпионата «Спартак» очень весомо усилился. Подозреваю, Каррера получил всех футболистов, которых изначально хотел. Получил бы в этой ситуации подобное усиление российский тренер? Я сомневаюсь.

У вас есть ответ, почему?

— К сожалению, у нас мало обращают внимание на своих тренеров, отдавая предпочтение иностранным.

Федорычев, стратегия клуба

О специфике динамовского клуба с многослойной схемой управления и загадочной системой принятия решения ходят легенды. Вы эту специфику поняли?

Вообще-то я глубоко в динамовской теме копаться не хотел, а вы меня снова туда окунаете. Развею миф о какой-то исключительности управления в «Динамо». Особенности есть в любом клубе. Не могу сказать, что в «Динамо» специфика выражена сильнее, хуже или сложнее, чем в других клубах. Здесь надо о другом говорить.

О чем же?

— О стратегии развития. Которая должна разрабатываться на годы вперед и не меняться через каждые пару сезонов. В новейшей истории мы имеем три ярчайших примера результатов таких шараханий. Первый — в 2005 году, когда при Алексее Федорычеве в «Динамо» накупили целую команду дорогих легионеров. А уже в следующем сезоне после смены курса пришлось бороться за выживание. Второй пример — история «Анжи», которая по схожему сценарию оказалась в ФНЛ. Третий — снова «Динамо», где после больших затрат с завышенными зарплатами вынуждены были глобально сокращать расходы, и оно тоже вылетело из Премьер-лиги.

За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?

— Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.

А что для этого надо?

— Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.

Варианты рассматриваете только в России?

— Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того — поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь — не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями. 

Текст: Максим Михалко
Фото: Global Look Press

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Максим Михалко

Автор еженедельника «Футбол»

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