Андрей Кобелев: «Если бы я остался в «Динамо», оно бы не вылетело из Премьер-лиги»

Первое за долгое время большое интервью Андрея Кобелева — тренера, с которым московское «Динамо» в 2006 году спаслось от последствий португальского нашествия, а через десять лет вылетело из Премьер-лиги.

Смолов, Кокорин, инстаграм

— Первый вопрос все-таки про сборную России. Как видятся итоги ее выступления на Кубке конфедераций лично вам?

— Детально разбирать выступление сборной России — дело ее тренеров, тех, кто был в команде и видел ситуацию изнутри каждый день. Я же могу сказать то, что увидел как минимум в матчах с Португалией и Мексикой — соперниками очень высокого уровня. У нашей сборной были в этих встречах и хорошие отрезки, но бросалась в глаза и неспособность выдерживать интенсивность весь матч. Особенно это касалось моментов выхода из обороны в атаку и когда требовалось создавать остроту около чужих ворот за счет скорости и индивидуального мастерства.

— Медленными выглядели все наши футболисты?

— Почти все. За исключением двух-трех. И то лишь про Смолова можно однозначно утверждать, что уровень скоростных качеств у него выше среднего.

— Переход в топовые европейские лиги способен за сезон сделать из россиян более сильных игроков?

— Двоякий вопрос. В ведущих европейских чемпионатах другой темп, другие накал и уровень сопротивления. Боюсь, оказавшись в такой среде, большинство российских футболистов потеряются. И тогда не только не прибавят, но вообще игровой практики лишатся. С другой стороны — да, выступление в таком турнире быстрее развивает резервы игрока, заставляет регулярно выступать на максимуме. Это гарант прогресса. Но, на мой взгляд, закрепиться на заметных ролях в чемпионате Англии, Германии или, например, Испании сегодня способны только несколько наших ребят.

— Смолов из их числа?

— Однозначно. И если Федя намерен быстрее прогрессировать и сделать карьеру в Европе, уезжать надо сейчас. Прямо этим летом! Смолову — 27, это пограничный возраст для интереса со стороны серьезных европейских клубов. Уже через год этот интерес может сильно упасть, особенно с учетом отсутствия у нападающего опыта игры в больших чемпионатах.

— Дорогу в большой футбол ему открыли именно вы. Чем он выделялся в начале карьеры в «Динамо»?

— Смолов уже в 16-17 лет обращал на себя внимание качествами, которые сегодня успешно использует. Он и тогда отличался очень хорошим сложением, быстро бежал не только без мяча, но и с мячом, имел поставленный удар. Но при всех индивидуальных атакующих достоинствах он выделялся еще интеллектом — умными решениями, каких порой никто из соперников не ждет. К счастью, Федор взялся за ум и в последние два сезона свой талант реализует. Но, к сожалению, только в последние два. Заиграть на этом уровне Смолов был способен гораздо раньше.

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— Другому таланту, которого вы тренировали, это не удается до сих пор. У вас есть объяснение, почему у Кокорина все так складывается?

— Я специально на примере Смолова отметил, как можно изменить отношение к себе и каких достичь результатов, если вовремя сделать выводы, отсечь все лишнее и правильно расставить приоритеты. Кокорин этого, похоже, не сделал до сих пор. Убедился ли я в этом в позапрошлом году в «Динамо»? Скорее да.

— Называют и футбольную причину стагнации Кокорина — неправильное использование его на поле.

— Соглашусь. Дело в том, что Саша — центральный нападающий. Наиболее эффективен он, когда действует ближе к воротам, часто получает мяч в штрафной. На фланге он весомую часть своего потенциала теряет.

— Почему?

— С края требуются другие качества. Там Кокорин не настолько полезен, чтобы одновременно подстраиваться под командные действия и регулярно создавать остроту, иметь голевые моменты. У него другие козыри: тонкий прием мяча, быстрая работа с ним при минимуме времени и пространства, игра головой, умение действовать на опережение. Все это дает результат, когда нападающий часто получает мяч в штрафной. А на фланге, вдали от ворот, его эффективность снижается в разы. Уверен, в этом тоже одна из причин низкой результативности Кокорина.

«Динамо» и Зобнин

— Давайте о «Динамо». Когда летом 2015-го принимали команду, знали, на что идете?

— Знал. Клуб же объявил о значительном сокращении бюджета, я был в курсе, что многие футболисты уйдут, в первую очередь иностранцы, которые востребованы состоятельными клубами. Но не предполагал, что нас покинет почти 20 игроков и команда сменится почти полностью.

— Согласие работать в тех условиях сейчас готовы назвать авантюрой?

— Нет, конечно. Любой тренер, приходя в клуб, зависит от каких-то обстоятельств. Да, когда по ходу чемпионата уходят зрелые мастера с международным опытом, а вместо них в стартовом составе приходится выпускать до пяти вчерашних дублеров, уровень команды падает. Прежние лидеры ушли, а другие на тот момент ведущими игроками стать не смогли.

— Зато молодые футболисты получили шанс доказать, что их раньше недооценивали.

— В связи с уходом основных игроков шанс выпал вчерашним дублерам: кроме Зобнина играли Морозов, Живоглядов, Катрич, Ташаев, Кузьмин, Обольский, выходил центральным защитником Данилкин. А заиграли бы они, не уйди ведущие игроки? Вот предстоящий сезон и покажет, готовы ли они к Премьер-лиге.

— Вы почти год работали с Романом Зобниным – автором самого крутого взлета среди молодых футболистов. В чем его фишка?

— Фишка простая: любит парень футбол. Хотя его, конечно, все игроки любят. Но полностью в молодом возрасте на нем концентрируются и отсекают все остальное единицы. Зобнин это сделать смог. Потому и отыграл в команде-чемпионе почти все матчи чемпионата и в сборную вызывался до травмы постоянно.

Увольнение, Кержаков

— Свой уход из «Динамо» в разгар борьбы за выживание считаете ошибкой?

— Неправильно говорить, что я ушел сам. Понятно, что, если у команды нет результата, увольнение тренера выглядит логично. Тем не менее до сих пор убежден: если б меня тогда не убрали, место в Премьер-лиге «Динамо» бы сохранило. И мне без разницы, кто и что на эту тему думает.

— Объясните.

— Меня уволили за три тура до конца, когда для спасения требовалось набрать три очка. Я был уверен, что мы с задачей справимся. И еще увидел бы в той ситуации логику, приди вместо меня тренер с перспективой на будущее. Но странно доверять борьбу за выживание тренеру из «молодежки». Там совсем другая работа, а здесь — решающие матчи в Премьер-лиге. Когда я узнал, каким составом в этих матчах играет команда, cтало понятно, что спасти ее может, увы, только счастливый случай.

— Вы собирались пригласить в «Динамо» Александра Кержакова?

— Не только собирался, но и приглашал. Как только объявили, что с «Зенитом» на сборы Саша не поедет, я позвонил ему и позвал в «Динамо». Это было еще летом 2015-го. Кержаков предложение воспринял с энтузиазмом: очень хотел играть и готов был к нам перейти. Но питерский клуб не отпустил.

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— Через полгода снова обратились в «Зенит»?

-Да. В нападающих, особенно после ухода Кокорина, мы нуждались остро. Но история повторилась: вето на переход наложило руководство «Зенита».

Погребняк, лондонский «Арсенал»

— Давайте поговорим о другом нападающем. Который появился в команде при вас и за два года при зарплате почти в 2 млн евро сыграл 24 матча и забил один мяч…

— Для начала стоит вспомнить, как Погребняк появился в команде. Чемпионат уже стартовал, а мы оказались в неопределенной ситуации. Клуб вел переговоры с лондонским «Арсеналом» о продаже Кокорина.

— Именно о продаже?

— Да. Речь шла о выкупе трансфера. Саша в любой момент мог уйти. Поэтому нам требовалось подстраховаться, и в поисках нападающего мы вышли на рынок. Но вышли поздно: у нас чемпионат уже стартовал, на носу было начало и многих европейских турниров. Ограничивал наши возможности и финансовый фейр-плей: покупать «Динамо» никого не могло, рассчитывали только на свободных агентов. В итоге пришлось выбирать из двух вариантов — Евгений Селезнев и Погребняк. Но Селезнев по всем известным причинам в российский клуб не рвался, да и опыта игры в нашем чемпионате не имел. Поэтому Паша выглядел более подходящей кандидатурой. Хотя знай мы, что Кокорин останется, брать еще одного форварда не понадобилось бы.

— Как завершилась история с «Арсеналом»?

— Переговоры шли почти месяц. А в последний день трансферного окна английский клуб поставил нас перед фактом: готов взять Кокорина, но только в аренду, на сезон. Так мне объяснили. До окончания контракта Саши с «Динамо» оставалось меньше года. Потому вариант с «Арсеналом» отпал, а Погребняк в команде уже был.

— В тот момент его считали потенциальным кандидатом в сборную. Как все-таки объяснить его низкую результативность?

— Я долго над этим думал. Претензий по работе у меня к нему не возникало ни разу. Паша всегда тренировался очень профессионально и в полную силу. Да и во многих матчах выглядел достойно — ведь голевые моменты у него были всегда! Но не забивал. Хотя реализуй Погребняк хотя бы 30 процентов своих моментов, и у него, и у «Динамо» все сложилось бы совсем по-другому. Но сегодня меня его позиция удивляет: в «Динамо» не играет, но поменять команду не пытается.

Денисов, критика, «Спартак»

— История с отстранением от основного состава Игоря Денисова, когда вы тренировали «Динамо», быстро обросла противоречивыми слухами. С кем тогда у Игоря в очередной раз случился конфликт?

— При мне — ни с кем. Говорю как есть: ни у меня, ни у моих помощников, ни у кого-то из медицинского штаба никакого конфликта с Денисовым не было. Просто возникла ситуация, когда мы дали ему возможность потренироваться с молодежным составом и подумать.

— О чем?

— Обо всем.

— Загадочно.

— Поймите, я не могу вам рассказать все. К счастью или к сожалению, но в футболе есть моменты, которые нельзя выносить наружу. Они должны оставаться внутри команды. Потому что, если некоторые подробности ее внутренней кухни раскрывать, их поймут далеко не все. А тогда у Игоря был за плечами тяжелый футбольный год, на него легла очень большая нагрузка. И та ситуация должна была пойти ему на пользу.

— У Денисова возникали конфликты в «Зените», не все гладко было в «Анжи», всем известно о скандале в «Динамо» со Станиславом Черчесовым. С Игорем так тяжело работать?

— С одной стороны — очень легко. Денисова же абсолютно справедливо называют примером профессионализма. Каждую тренировку он проводит как последнюю. Самоотдача всегда на максимально возможном уровне. Игорь всегда и сам работает на полную катушку, и остальных к этому стимулирует. Другое дело, что футболист должен выполнять установку тренера. Нравится ему это или нет.

— Раньше вы очень скептически воспринимали критику со стороны игроков. Что скажете на некоторые их замечания сейчас?

— Я слова футболистов о тренерской работе всерьез не воспринимаю. Они на это смотрят по-своему: их взгляд ограничен собственной ролью. А что такое руководить командой из 30 человек, сколько информации надо перерабатывать и факторов учитывать, они не представляют. Я хоть не так долго тренирую, но среди моих бывших игроков уже есть те, кто стал тренерами. И все они еще во время обучения в один голос говорили: «Андрей Николаевич, вы были правы: тренер — это совсем другая профессия».

— Но разве футболист не может высказать свое мнение?

— Мнение — может. Но вообще-то дело футболиста — играть и выполнять установку. А не рассуждать, правильные ли тренер дает задания, в какой футбол мы должны играть. Одно дело, если тренерская установка не срабатывает, — тогда, возможно, есть повод что-то обсудить. Но если игрок даже не пытается выполнять требования, то рассуждать о правильности тактики команды бессмысленно.

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— Есть мнение, что успех Массимо Карреры, превратившего в золотые медали свой первый же самостоятельный опыт, — щелчок по носу российским тренерам.

— Думаю, можно и так говорить. Но здесь надо сказать и о другом: перед возобновлением чемпионата «Спартак» очень весомо усилился. Подозреваю, Каррера получил всех футболистов, которых изначально хотел. Получил бы в этой ситуации подобное усиление российский тренер? Я сомневаюсь.

— У вас есть ответ, почему?

— К сожалению, у нас мало обращают внимание на своих тренеров, отдавая предпочтение иностранным.

Федорычев, стратегия клуба

— О специфике динамовского клуба с многослойной схемой управления и загадочной системой принятия решения ходят легенды. Вы эту специфику поняли?

Вообще-то я глубоко в динамовской теме копаться не хотел, а вы меня снова туда окунаете. Развею миф о какой-то исключительности управления в «Динамо». Особенности есть в любом клубе. Не могу сказать, что в «Динамо» специфика выражена сильнее, хуже или сложнее, чем в других клубах. Здесь надо о другом говорить.

— О чем же?

— О стратегии развития. Которая должна разрабатываться на годы вперед и не меняться через каждые пару сезонов. В новейшей истории мы имеем три ярчайших примера результатов таких шараханий. Первый — в 2005 году, когда при Алексее Федорычеве в «Динамо» накупили целую команду дорогих легионеров. А уже в следующем сезоне после смены курса пришлось бороться за выживание. Второй пример — история «Анжи», которая по схожему сценарию оказалась в ФНЛ. Третий — снова «Динамо», где после больших затрат с завышенными зарплатами вынуждены были глобально сокращать расходы, и оно тоже вылетело из Премьер-лиги.

— За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?

— Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.

— А что для этого надо?

— Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.

— Варианты рассматриваете только в России?

— Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того — поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь — не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»