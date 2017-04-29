Андрей Чайка: «Ни разу в жизни жена не спросила меня, зачем я так много денег трачу на футбол»

Путь от перспективного футболиста до владельца собственного профессионального клуба занял у Андрея Чайки двадцать лет. За это время он успел построить успешный бизнес и создать большую семью. Но и сейчас ростовский бизнесмен продолжает мечтать и ставить перед собой всеновые цели. О том, как он их достигает, во сколько для этого приходится вставать и зачем ему свой футбольный клуб, Чайка рассказал СБК.

Тетрадь для идей

К футболу Андрея пристрастил его отец Иван Чайка, успешно выступавшийза команду колхоза «Рассвет»из села Песчанокопское. В первойгруппе чемпионата области эта команда была единственной сельскойсреди представителей городов –Ростова-на-Дону, Таганрога, Азоваи других. Закончив играть в футбол,Иван Чайка остался в селе и доросдо должности председателя колхоза.

– Папа был великий человек, –вспоминает Андрей Чайка. – Сильный руководитель, колхоз при немпроцветал, имел импортную технику, валютные счета и даже собственные корабли. К сожалению, на самом пике своей деятельности отецпогиб в автокатастрофе. Приехалпроведать меня в Краснодар, где яв составе юношеской сборной России по футболу готовился к турниру во Франции, а на обратном пути разбился из-за сильного тумана. Ему было всего 50 лет, огромнаяпотеря… Думаю, 90% того, что есть во мне, заложил отец.

Одна из привычек, доставшихся Чайке-младшему от отца, – фиксировать свои планы на бумаге и хранить эти записи. Зачастую именнотак рождаются интересные для бизнеса идеи.

– Одно и то же можно написать несколько раз, но в другом настроении, с иным подходом, – раскрывает секрет Андрей Чайка. – Что-тообрастает новыми соображениями,что-то вычеркивается. Еще стараюсь засыпать до полуночи, а вставать до шести утра. Летом и вовсеуже в пять на ногах. В этот момент в голову приходит много мыслей,идей, их можно потом реализовывать. Ночью загадываешь мечту,а утром думаешь, как к ней приблизиться. Главное, ставить перед собой цели, которые реально достичьв ближайшем будущем.

– И с какой целью вы занялись собственным футбольным клубом?

– В первую очередь это то, что я всегда любил. В начале девяностых после травмы крестообразных связок (тогда их, по сравнению с нынешним временем, фактические не умели оперировать) я принял непростое для себя решение завершить карьеру футболиста. Но четко понимал: когда-нибудь к этому все равно вернусь.

При этом, конечно, хочется узнать, что же на самом деле происходит в профессиональном футболе, и, может быть, как-то повлиять на его развитие. Ставлю видимые цели: развитие клубной школы, модернизация стадиона…Стараемся все делать правильно.Если же говорить масштабно, хочется, чтобы в России перестали насмехаться над футболом. Все-таки это вид спорта номер один в нашей стране.

Чайка понимает: в одиночку такую задачу ему не решить, и активно ищет единомышленников. Один из них – игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков. Он тоже из Ростовской области, построил в родном Миллерово стадион и организоваллюбительскую команду. Футбольный клуб «Чайка» эту стадию ужеперерос и перешел в профессионалы, но вторым дивизионом его амбиции не ограничиваются. И тут уместнее говорить о мечте.

– Хочется со временем иметь свой серьезный футбольный клуб, клуб Премьер-лиги, – размышляет Андрей Иванович. – Не обязательно «Чайку», это может быть и приобретенный клуб. Но собственный, чтобы не быть просто чьим-то ставленником, чтобы можно было реализовывать свои проекты. Как это делает Сергей Галицкий.

Самые близкие соратники

Основной бизнес Андрея Чайки называется так же, как и его футбольный клуб. Компания «Чайка» – официальный дистрибьютор смазочных материалов Shell, крупнейший в Восточной Европе.

– Сейчас у нас группа компаний, но начиналось все 15 лет назад с одной встречи. Человек поверил в меня, дал возможность развиваться. Сейчас он вице-президент Shell, а я владелец собственного бизнеса. И все потому, что мне нравится дело, которым я занимаюсь. Это самое главное, – уверяет Чайка.

Еще один секрет успеха – надежный тыл. Огромную роль в судьбе Андрея сыграла старшая сестра. Марина помогала брату в самые сложные времена. Например, когда тот из-за травмы не мог играть в футбол. Супруга Ольга до знакомства с будущим мужем ничего не знала о спорте, а сейчас является полноправным партнером и участником всех его начинаний.

– Ни разу в жизни жена не спросила меня, зачем я так много денег трачу на футбол, – отмечает Чайка. – Она прекрасно понимает, что для меня это больше, чем жизнь. Да и для нее, по-моему, уже тоже. Ольга – мой помощник во всем, мы все делаем совместно. Многое мне подсказывает как профессиональный экономист, бухгалтер. Но главное – на ней все домашние дела и воспитание детей.

– Ваши дети растут неизбалованными?

– Ни в коем случае. Супруга у меня строгая. Хотя, конечно, не такая, как моя мама, которая до сих пор может выказать мне свое недовольство, если я, например, выпью во время застолья. Все-таки она была заведующей детским садом и до сих пор нас воспитывает.

– Видите своих детей в спорте?

– Старшему сыну Ивану 18 лет, он долго занимался футболом, но потом просто подошел и сказал: «Папа, мне надо с тобой серьезно поговорить. Я очень люблю футбол, но играть в него не хочу». Что ж, это его выбор. Сейчас он собирается поступать на госуправление, но в будущем может пройти обучение и спортивному менеджменту, эта тема ему интересна.

Захару 10 лет, он играет в хоккей. Ему нравится, но из-за частых разъездов сложно учиться. А школа у него серьезная – пропустишь несколько дней и уже отстал. В наши времена было проще, хотя у меня тоже учеба пошла на спад после восьмого класса, когда я попал в училище олимпийского резерва: постоянные соревнования, слабые учителя… Мне до сих пор снится, что я 11-й класс не окончил.

Дочке Насте в мае исполнится три года, и это моя копия. Очень твердый человек и обожает футбол. Засыпает и просыпается с мячом, может играть в него сутками. А лучший подарок из-за границы для нее – футболка «Барселоны» или «Баварии». Такого ни с одним сыном не было.

– Отдадите ее в футбол?

– Нет, мама сказала, что девочка должна быть принцессой, танцевать, играть на пианино. Хотя, конечно, если она скажет: «Папа, не могу жить без футбола», никто ее насильно отправлять на танцы не будет. Все-таки главное, чтобы ребенок был увлечен каким-то делом. А что именно это будет, не так важно. Тот же Захар, например, очень любит готовить, накрывать на стол, собирать гостей. Сам варит вкусный борщ, печет десерты. Разносторонний парень и вполне может стать поваром. Почему бы и нет, но хоккей ему в любом случае поможет – он учит преодолевать трудности.

Гроссмейстерское спокойствие

Андрею Чайке 40 лет. По его мнению, это тот самый возраст, когда накопленный опыт позволяет быть максимально эффективным, а жизненных сил по-прежнему достаточно, чтобы браться за самые смелые проекты. Одним из них может стать большой спортивный центр в Ростове-на-Дону. Но фоне подготовки к чемпионату мира и выступлений местной команды в чемпионате России и еврокубках в городе сейчас футбольный бум. А инфраструктуры для качественных занятий спортом не хватает. Планы по строительству грандиозные: несколько полей, каток, теннисные корты, спа-центр, фитнес-клуб, реабилитационный центр. Есть даже предварительная договоренность с городской администрацией. Но до реализации далеко.

– Я долго думал над этим проектом, – объясняет Чайка. – Но сейчас, за год до чемпионата мира, стройку в интересном мне месте – недалеко от главного спортивного кластера – начать невозможно. Плюс стоит посмотреть, что появится в городе за этот год. Кто как сработает, у кого какие будут ошибки. Пока же я общаюсь с консалтинговыми компаниями, разрабатываю план. Все-таки это не 20 копеек вложений, и необходимо четко понимать, как все будет окупаться.

Ставка на собственный опыт и умение ждать – это еще два правила Андрея Чайки. Первое он усвоил давно. Защищая кандидатскую диссертацию по теме, связанной с ритейлом, бизнесмен приводил множество примеров из практики, поэтому комиссия больше слушала, чем спрашивала. Сейчас Андрей думает, что накопленные за время работы знания не уступают тем, которые он мог бы получить на зарубежных курсах для тех же спортивных менеджеров. С другой стороны, он готов принимать на работу людей с таким образованием.

А выдержке и желанию просчитывать ситуацию наперед Чайку научили шахматы.

– Вообще я всегда лучше играл в блиц, чем в классические «длинные» шахматы, – говорит он. – Но много раз убеждался: если отмерить семь раз, а не решать что-то на бегу, получается более эффективно. И шахматы очень помогают. Играть меня научил отец, а сейчас я больше люблю разбирать партии знаменитых гроссмейстеров, вникать в ход их мыслей. Во всех гаджетах есть соответствующая программа, летать ведь приходится много – филиалы по стране, партнеры в Европе… Хотя и хочется больше времени проводить с семьей, особенно когда тепло. Так что стараюсь в воскресенье всегда быть дома.

Футбол-на-Дону

В профессиональном футболе Ростовская область представлена тремя клубами. ФК «Ростов» выступает в премьер- лиге, а «СКА Ростов-на-Дону» и «Чайка» – в зоне «Юг» второго дивизиона.

У «Чайки» сложились теплые отношения с главной командой региона. Способствует этому и знакомство вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева и Андрея Чайки.

«В начале 2015 года мы впервые встретились, – вспоминал Чайка. – Он говорил: «Давай работать в «Ростове» совместно, чтобы двигаться вверх». Я мог возглавить клуб. В силу разных причин этого не получилось, но у нас остались нормальные отношения, мы продолжаем общаться».

Позже «Ростов» дважды играл с «Чайкой» товарищеские матчи, а Бердыев приезжал к команде на тренировку. «Мы следим за вами, ваша команда уже заявила о себе в полный голос», – отметил он.

Фото: ФК «Чайка»

Текст: Александра и Елена Савраевы

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